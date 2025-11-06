2025年11月12日（水）より　物価高でも毎日の主食をもっと気軽に手を汚さず食べられる“海苔なし”120円おにぎり　5品を新発売

株式会社ローソンストア１００

株式会社ローソンストア100（本社：神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」（2025年9月末現在、621店舗）は、新ストアコンセプト「あたらしい・おいしい・うれしい」の「うれしい」の一環として、昨今の物価高が続く中、日々の食卓を支える“身近なごはん”である「おにぎり」において、2025年11月12日（水）より、お求めやすい本体価格120円（税込130円）という価格で、定番具材を中心とした5品を新たなシリーズとして展開。物価上昇が続く中でも、“おいしく、無理なく続けられる食生活”を応援します。

■2025年11月12日（水）発売 “120円おにぎり”ラインナップ

【商品概要】

発売日：2025年11月12日(水)

価格：各・本体価格120円（税込130円）

・120円おにぎり（鮭） 香ばしく焼き上げた鮭をほぐして中具にしました

・120円おにぎり（梅） 爽やかな酸味が食欲をそそる定番の梅味

・120円おにぎり（ツナマヨ） 定番人気のツナマヨを使用した、間違いのない味わい

・120円おにぎり（昆布） 旨みのある昆布の佃煮を混ぜ込んだ、飽きのこない味

・120円おにぎり（明太子） ピリッと辛い明太子をアクセントに仕上げました

【開発背景：高まる「生活防衛意識」と二極化する消費行動に対応】

近年、米をはじめとした原材料価格の高騰により、日々の食生活でも節約志向が高まっています。一方で、“ちょっといいもの”を求める上質志向も根強く、消費行動の二極化は続いています。

ローソンストア100では、この“生活防衛意識”の高まりに応えるため、定番具材を使った低価格帯のおにぎりを新たにラインナップ。毎日の朝食・昼食需要での複数個購入をはじめ、個食タイプの惣菜や揚げ物おかず、即席麺などとの買い合わせを促すなど、日常の食卓を支える提案を行います。

【なぜ「海苔なし」なのか？】



“海苔なし”とした理由は2つあります。



1.価格上昇への対策として

海苔の価格高騰により、おにぎり全体の割高感が強まっていました。

そこで、海苔を巻かない仕様にすることで価格を抑え、手に取りやすい価格帯を実現しました。

2.若年層を中心に広がる“海苔離れ”の傾向

最近では、海苔を使用しないおにぎりが若い世代に受け入れられる傾向が見られます。

味付きの混ぜご飯のおにぎりが増えたことや、白米や具材そのものの味を重視したいといった声も聞かれます。

また、手や口が汚れにくく、オフィスや外出先でも食べやすい点も支持を集めています。

【開発の工夫と差別化ポイント】

原材料となる米の調達先を見直し、品質を保ちながら価格を抑える体制を整えました。

また、パッケージデザインには価格を大きく打ち出し、節約志向の強いお客様にもひと目で“お得感”が伝わるよう工夫しています。

また海苔がない分、製造工程がシンプルになり、より少ないコストで製造。コストダウンが図れたことでリーズナブルな価格設定でありながら、しっかりとした食べ応えと味わいを両立しました。

⸻

【今後について】

ローソンストア100は、今後も「あたらしい・おいしい・うれしい」をテーマに、手軽さだけでなく、栄養面や美味しさにもこだわった商品開発と価格対応を続け、日々の暮らしを支える「ライフスタイル・ブランド」として取り組んでまいります。

■2025年11月19日（水）からは、“120円おにぎり”に使える10円引きクーポンを配信！

発売を記念して、さらにお得にお楽しみいただけるよう11月19日(水)から12月3日(水)の15日間、ローソンアプリとローソンストア100のLINE公式アカウントにて、“120円おにぎり”に使える10円引きクーポンを配信いたします！

期間中、どなたでも何回でもご使用いただけます！この機会にぜひ、お試しください。

※1会計につき、対象商品1点に限り有効です。

※ローソンストア100の標準価格（税込）からの値引きとなります。

※他クーポン券などを、同一商品で併用することはできません。

【「ローソンストア100」とは】

株式会社ローソンストア100は、株式会社ローソンの子会社として、「ローソンストア100」を展開しています。「あたらしい、おいしい、うれしい」をコンセプトに、旬を感じる野菜や肉などの生鮮食品をはじめ、日配品や日用品まで、スーパーマーケット並みの幅広い商品をコンビエンスストアサイズの売場でワンストップで揃え、手頃で便利な買い物体験を提供しています。忙しい日々の中でも、手軽に立ち寄れて、必要なものがしっかり揃う――。そんな暮らしの近くに寄りそうお店として、お客様の食と暮らしを支え、豊かな毎日をお届けします。

・所在地：神奈川県川崎市幸区大宮町1310番ミューザ川崎セントラルタワー７F

・代表者：代表取締役社長 小栗 知義

・事業内容：「ローソンストア100」の運営（直営・FC）、商品開発、店舗運営支援

・URL：https://store100.lawson.co.jp/

※記載の価格・規格はリリース時のものです。

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品です。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しません。

※記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用されます。

※エリア、店舗によって品揃えが異なります。

※画像はすべてイメージです。

※エリアによって仕様が異なる場合があります。

※お近くのローソンストア100はこちらで検索下さい。https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/

●商品に関するお客様からのお問い合わせ先

0120-07-3963 月曜～金曜（祝祭日除く）9:00-17:00