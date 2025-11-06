今年も開催決定！2025年11月15日（土）に『SANKOふぁみりーEXPO2025』を開催します！【東京こども専門学校・東京エリア専門学校】
学校法人三幸学園 東京エリア専門学校7校は、2025年11月15日（土）に『SANKOふぁみりーEXPO2025』を開催いたします。
三幸学園の専門学校7校が協力し、地域の子どもたちと保護者の方々に向けた体験型イベント「SANKOふぁみりーEXPO2025」を開催いたします。
本イベントは、学生たちが日々の学びを地域社会へ還元し、子どもたちに職業や学びの楽しさを伝えることを目的としています。
今年度も文京区より後援をいただき、地域と連携しながら実施いたします。
＜日時＞
2025年11月15日（土）10:00～13:00（受付12:00まで）
東京医療秘書歯科衛生＆IT専門学校 新館
東京都文京区湯島2-19-5
＜イベント内容＞
東京医療秘書歯科衛生＆IT専門学校
歯のキーホルダーづくり、歯医者さん体験
東京リゾート＆スポーツ専門学校
ブロッシュボールで遊ぼう、リズムトレーニング体験
東京ビューティーアート専門学校
ボディペイント体験
東京こども専門学校
ミノムシマントでだいへんしん！ミノムシけん玉であそぼう
東京ウエディング＆ブライダル専門学校
デコレーション＆親子で撮影！ティアラ＆ブーケで写真撮影
東京スイーツ＆カフェ専門学校
アイシングクッキー体験、パティシエなりきりブース、パティシエ技術披露コーナー
東京みらいAI＆IT専門学校
描いた絵が動き出す！？AR体験
「SANKOふぁみりーEXPO」は、学生が学びを実践する場であると同時に、地域とのつながりを深める機会として毎年開催しています。子どもたちに職業や学びへの関心を広げ、未来を考えるきっかけとなることを目指しています。
本件に関する問い合わせ先
東京こども専門学校
https://www.sanko.ac.jp/tokyo-child/
山口 綾乃
yamaguchi-ayano@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
本件に関する問い合わせ先
東京こども専門学校
https://www.sanko.ac.jp/tokyo-child/
山口 綾乃
yamaguchi-ayano@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
