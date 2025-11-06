¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ê¥¹¥Á¥óÎ²»À±ö»îÌô¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê½ãÅÙ98¡ó°Ê²¼¡¢½ãÅÙ98～99¡ó¡¢½ãÅÙ99¡ó°Ê¾å¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯11·î6Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ê¥¹¥Á¥óÎ²»À±ö»îÌô¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ê¥¹¥Á¥óÎ²»À±ö»îÌô¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
³µÍ×
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥³¥ê¥¹¥Á¥óÎ²»À±ö»îÌô»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÍ½Â¬¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó6,240Ëü¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢2031Ç¯¤Ë¤ÏÌó7,370Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï2.4¡ó¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÅª¤Êµ¬À©ÊÑ¹¹¤¬»Ô¾ì¹½Â¤¤ä¶¡µëÌÖ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
À½ÉÊ³µÍ×¤ÈÆÃÀ
¥³¥ê¥¹¥Á¥óÎ²»À±ö¤Ï¥Ý¥ê¥ß¥¥·¥ó·Ï¤ËÂ°¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¹³À¸Êª¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥°¥é¥à±¢À¶Ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤¹³¶Ý³èÀ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÙË¦»à¡Ê¥¢¥Ý¥Èー¥·¥¹¡ËÍ¶Æ³ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢°å³Ø¤ª¤è¤ÓÀ¸²½³Ø¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê»îÌô¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»îÌô¤Ï¼ç¤Ë¸¦µæÍÑÅÓ¤ª¤è¤Ó°åÎÅÍÑÅÓ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¶Ý´¶À÷¾É¤Î¼£ÎÅÌô³«È¯¤äÌôºÞÂÑÀ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ¡¢ºÙË¦µ¡Ç½²òÀÏ¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Â¿ºÞÂÑÀ¶Ý¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹ー¥Ñー¥Ð¥°¡Ë¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ê¥¹¥Á¥ó´ØÏ¢»îÌô¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬ºÆ¤Ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢»ÈÍÑ¤Ë¤Ï°ÂÁ´´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢ÉÊ¼Á¤Î½ãÅÙ¤ä°ÂÄêÀ¤¬¸¦µæÀ®²Ì¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¥áー¥«ー¤Ï¸·Ì©¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
ËÜ»Ô¾ì¤ÏÀ½ÉÊ¤Î½ãÅÙ¤ÈÍÑÅÓ¤Î2¤Ä¤Î¼´¤ÇÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬Îà¡§
¡¦½ãÅÙ98¡ó°Ê²¼
¡¦½ãÅÙ98～99¡ó
¡¦½ãÅÙ99¡ó°Ê¾å
½ãÅÙ99¡ó°Ê¾å¤Î¹âÉÊ¼ÁÉÊ¤Ï¡¢°åÎÅ¸¦µæ¤äÎ×¾²»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÃæ³Ë¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ãÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É²Á³Ê¤â¾å¾º¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¸³¤ÎºÆ¸½À¤È¿®ÍêÀ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¼ûÍ×¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌÊ¬Îà¡§
¡¦¸¦µæÍÑÅÓ
¡¦°åÎÅÍÑÅÓ
¸¦µæÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¡¢ÈùÀ¸Êª³Ø¡¢Ê¬»ÒÀ¸Êª³Ø¡¢ÌôÍý³ØÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹³¶ÝÉ¾²Á¤äºÙË¦±þÅú²òÀÏ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤Î¼£ÎÅÌô³«È¯¤äÌôºÞ´¶¼õÀ»î¸³¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÌôÉÊÀ½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á´ÉÍý»îÌô¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤¬¼çÍ×»Ô¾ì¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤äÀ½Ìô´ë¶È¤Î½¸Ãæ¡¢¤µ¤é¤Ë¹³¶ÝºÞÂÑÀÂÐºö¤Î¹ñ²ÈÅª¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢´¶À÷¾É¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤Î»îÌô¼ûÍ×¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÍ×¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë¿·À½ÉÊ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶Ãæ¤Î¹³¶ÝºÞ»ÈÍÑµ¬À©¤Î¸·³Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¸¦µæ»îÌô¤ä´Ä¶Ê¬ÀÏÍÑ»îÌô¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¤¬À®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤ä¥Ð¥¤¥ª´ë¶È¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆÃ¤ËÀ½Â¤µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë»îÌô¶¡µë¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆîÊÆ¤äÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë°åÌô¸¦µæ¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ê°åÎÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤¿»Ô¾ì³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤ÎÊ¬ÀÏ
ËÜ»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Santa Cruz Biotechnology, Merck, BioVision, LGC, Thermo Fisher Scientific, Abcam, AG Scientific, AbMole, FUJIFILM Wako Pure Chemical, Selleck Chemicals, Enzo Biochem, J&K Scientific ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ê¥¹¥Á¥óÎ²»À±ö»îÌô¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ê¥¹¥Á¥óÎ²»À±ö»îÌô¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
³µÍ×
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥³¥ê¥¹¥Á¥óÎ²»À±ö»îÌô»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÍ½Â¬¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó6,240Ëü¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢2031Ç¯¤Ë¤ÏÌó7,370Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï2.4¡ó¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÅª¤Êµ¬À©ÊÑ¹¹¤¬»Ô¾ì¹½Â¤¤ä¶¡µëÌÖ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
À½ÉÊ³µÍ×¤ÈÆÃÀ
¥³¥ê¥¹¥Á¥óÎ²»À±ö¤Ï¥Ý¥ê¥ß¥¥·¥ó·Ï¤ËÂ°¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¹³À¸Êª¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥°¥é¥à±¢À¶Ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤¹³¶Ý³èÀ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÙË¦»à¡Ê¥¢¥Ý¥Èー¥·¥¹¡ËÍ¶Æ³ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢°å³Ø¤ª¤è¤ÓÀ¸²½³Ø¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê»îÌô¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»îÌô¤Ï¼ç¤Ë¸¦µæÍÑÅÓ¤ª¤è¤Ó°åÎÅÍÑÅÓ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¶Ý´¶À÷¾É¤Î¼£ÎÅÌô³«È¯¤äÌôºÞÂÑÀ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ¡¢ºÙË¦µ¡Ç½²òÀÏ¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Â¿ºÞÂÑÀ¶Ý¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹ー¥Ñー¥Ð¥°¡Ë¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ê¥¹¥Á¥ó´ØÏ¢»îÌô¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬ºÆ¤Ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢»ÈÍÑ¤Ë¤Ï°ÂÁ´´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢ÉÊ¼Á¤Î½ãÅÙ¤ä°ÂÄêÀ¤¬¸¦µæÀ®²Ì¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¥áー¥«ー¤Ï¸·Ì©¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
ËÜ»Ô¾ì¤ÏÀ½ÉÊ¤Î½ãÅÙ¤ÈÍÑÅÓ¤Î2¤Ä¤Î¼´¤ÇÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬Îà¡§
¡¦½ãÅÙ98¡ó°Ê²¼
¡¦½ãÅÙ98～99¡ó
¡¦½ãÅÙ99¡ó°Ê¾å
½ãÅÙ99¡ó°Ê¾å¤Î¹âÉÊ¼ÁÉÊ¤Ï¡¢°åÎÅ¸¦µæ¤äÎ×¾²»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÃæ³Ë¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ãÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É²Á³Ê¤â¾å¾º¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¸³¤ÎºÆ¸½À¤È¿®ÍêÀ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¼ûÍ×¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌÊ¬Îà¡§
¡¦¸¦µæÍÑÅÓ
¡¦°åÎÅÍÑÅÓ
¸¦µæÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¡¢ÈùÀ¸Êª³Ø¡¢Ê¬»ÒÀ¸Êª³Ø¡¢ÌôÍý³ØÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹³¶ÝÉ¾²Á¤äºÙË¦±þÅú²òÀÏ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤Î¼£ÎÅÌô³«È¯¤äÌôºÞ´¶¼õÀ»î¸³¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÌôÉÊÀ½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á´ÉÍý»îÌô¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤¬¼çÍ×»Ô¾ì¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤äÀ½Ìô´ë¶È¤Î½¸Ãæ¡¢¤µ¤é¤Ë¹³¶ÝºÞÂÑÀÂÐºö¤Î¹ñ²ÈÅª¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢´¶À÷¾É¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤Î»îÌô¼ûÍ×¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÍ×¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë¿·À½ÉÊ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶Ãæ¤Î¹³¶ÝºÞ»ÈÍÑµ¬À©¤Î¸·³Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¸¦µæ»îÌô¤ä´Ä¶Ê¬ÀÏÍÑ»îÌô¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¤¬À®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤ä¥Ð¥¤¥ª´ë¶È¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆÃ¤ËÀ½Â¤µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë»îÌô¶¡µë¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆîÊÆ¤äÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë°åÌô¸¦µæ¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ê°åÎÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤¿»Ô¾ì³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤ÎÊ¬ÀÏ
ËÜ»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Santa Cruz Biotechnology, Merck, BioVision, LGC, Thermo Fisher Scientific, Abcam, AG Scientific, AbMole, FUJIFILM Wako Pure Chemical, Selleck Chemicals, Enzo Biochem, J&K Scientific ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£