低VOC・再生素材が次代を拓く ドローイングマーカー市場、2031年に31億ドルへ成長
描き手の創造を支える
ドローイングマーカーは、着色顔料または染料を基剤に封入し、先端形状やインク粘度を精密に制御した描画用ペンである。アルコール系や水性といったインク基材の選択により速乾性、発色の鮮明さ、耐光性、耐摩耗性が設計可能であり、極細から幅広い面塗りまでを一本でこなすデュアルチップやリフィル対応といったモジュール性が特徴である。高純度顔料の採用は色安定性と耐褪色性を高め、揮発性有機化合物（VOC）低減や安全性向上のための配合最適化が進んでいる点も差別化要因である。紙、イラストボード、プラスチック等の基材との相性や、コーティング技術との連携による表現領域の拡大が注目される。
教育・創作・プロ用途の重層的需要
日本市場では、マンガ・イラスト制作、アニメ原画、建築やプロダクトのスケッチ、教育現場での工作・表現活動、ホビーとしての塗り絵やクラフトまで、用途が幅広い。特にプロフェッショナル用途では色の再現性と先端の耐久性が求められ、一般消費者向けでは使いやすさとパッケージ訴求が購買を左右する。都市のクリエイティブシーンや手作り文化の再評価、オンラインコミュニティを通じた作例の拡散は消費裾野を拡大させ、紙以外の表面（プラスチック、金属、布）に対する描画需要も増加しているため、製品の適応性が市場受容性を左右する。
コンテンツ制作の多様化、DIY・クラフト文化の成熟、教育現場での表現重視、EコマースとSNSを介した作品流通が市場成長を牽引する要因である。加えてコラボレーション商品や限定カラー、プロ向けラインと一般向けラインの住み分けが収益性を高める。LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルドローイングマーカー市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/565049/drawing-markers）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.3%で、2031年までにグローバルドローイングマーカー市場規模は31.04億米ドルに達すると予測されている。ただし成長は単なる数量拡大ではなく、製品体験の深耕、ブランド価値の強化、サステナブルな供給体制の確立が長期的な収益源となる。
図. ドローイングマーカー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333559&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333559&id=bodyimage2】
図. 世界のドローイングマーカー市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
品質と信頼性で築く競争優位
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ドローイングマーカーの世界的な主要製造業者には、Newell Brands、Crayola、BIC、Mitsubishi Pencil Uni （Posca）、Thousanshores（Ohuhu）、Copic、Faber-Castell、Stabilo、Sakura、Pilotなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約46.0%の市場シェアを持っていた。製造技術では微粒子顔料の均一分散、インクの劣化抑制、材料の耐摩耗化が研究開発の中心であり、低VOC配合やリフィル化、再生可能素材の採用など環境規制・消費者意識に対応する技術開発も進行している。
価値創出の焦点
将来の価値創出は、モジュール化（交換可能なチップ、リフィル）とサステナビリティ（再生材、低VOC、資材削減）を軸に形成される。競合製品である水性筆やデジタルペンタブレットとの共存・差別化戦略として、触覚的な描画体験と作品の保存性・展示性に注目が集まる。製品ライフサイクルは成熟基調にあるが、用途の横展開と付加価値サービスの導入により再び「成長の第二波」が期待できる。ESG観点では原料調達のトレーサビリティ、パッケージの削減・循環設計、製造時の省エネルギー対策が企業評価に直結するため、技術革新とサプライチェーン改革を通じて長期的なポジショニング確立が肝要である。
ドローイングマーカーは、着色顔料または染料を基剤に封入し、先端形状やインク粘度を精密に制御した描画用ペンである。アルコール系や水性といったインク基材の選択により速乾性、発色の鮮明さ、耐光性、耐摩耗性が設計可能であり、極細から幅広い面塗りまでを一本でこなすデュアルチップやリフィル対応といったモジュール性が特徴である。高純度顔料の採用は色安定性と耐褪色性を高め、揮発性有機化合物（VOC）低減や安全性向上のための配合最適化が進んでいる点も差別化要因である。紙、イラストボード、プラスチック等の基材との相性や、コーティング技術との連携による表現領域の拡大が注目される。
教育・創作・プロ用途の重層的需要
日本市場では、マンガ・イラスト制作、アニメ原画、建築やプロダクトのスケッチ、教育現場での工作・表現活動、ホビーとしての塗り絵やクラフトまで、用途が幅広い。特にプロフェッショナル用途では色の再現性と先端の耐久性が求められ、一般消費者向けでは使いやすさとパッケージ訴求が購買を左右する。都市のクリエイティブシーンや手作り文化の再評価、オンラインコミュニティを通じた作例の拡散は消費裾野を拡大させ、紙以外の表面（プラスチック、金属、布）に対する描画需要も増加しているため、製品の適応性が市場受容性を左右する。
コンテンツ制作の多様化、DIY・クラフト文化の成熟、教育現場での表現重視、EコマースとSNSを介した作品流通が市場成長を牽引する要因である。加えてコラボレーション商品や限定カラー、プロ向けラインと一般向けラインの住み分けが収益性を高める。LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルドローイングマーカー市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/565049/drawing-markers）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.3%で、2031年までにグローバルドローイングマーカー市場規模は31.04億米ドルに達すると予測されている。ただし成長は単なる数量拡大ではなく、製品体験の深耕、ブランド価値の強化、サステナブルな供給体制の確立が長期的な収益源となる。
図. ドローイングマーカー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333559&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333559&id=bodyimage2】
図. 世界のドローイングマーカー市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
品質と信頼性で築く競争優位
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ドローイングマーカーの世界的な主要製造業者には、Newell Brands、Crayola、BIC、Mitsubishi Pencil Uni （Posca）、Thousanshores（Ohuhu）、Copic、Faber-Castell、Stabilo、Sakura、Pilotなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約46.0%の市場シェアを持っていた。製造技術では微粒子顔料の均一分散、インクの劣化抑制、材料の耐摩耗化が研究開発の中心であり、低VOC配合やリフィル化、再生可能素材の採用など環境規制・消費者意識に対応する技術開発も進行している。
価値創出の焦点
将来の価値創出は、モジュール化（交換可能なチップ、リフィル）とサステナビリティ（再生材、低VOC、資材削減）を軸に形成される。競合製品である水性筆やデジタルペンタブレットとの共存・差別化戦略として、触覚的な描画体験と作品の保存性・展示性に注目が集まる。製品ライフサイクルは成熟基調にあるが、用途の横展開と付加価値サービスの導入により再び「成長の第二波」が期待できる。ESG観点では原料調達のトレーサビリティ、パッケージの削減・循環設計、製造時の省エネルギー対策が企業評価に直結するため、技術革新とサプライチェーン改革を通じて長期的なポジショニング確立が肝要である。