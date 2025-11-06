マシンピラティススタジオ「Celestia（セレスティア）」は全国3店舗目となる名古屋店を11月1日にオープン！

株式会社クリアマシンピラティススタジオ「Celestia（セレスティア）」を展開する株式会社クリア（本社：東京都渋谷区 代表取締役：勝沼潤）は3店舗目の新店をオープンしました。

全国展開を進めるマシンピラティススタジオCelestia（セレスティア）では、愛知県 名古屋栄エリアに全国3店舗目となる新店をオープンいたしました。名古屋栄エリアでは初のオープンとなり、今まで通いづらく断念していたという方にも是非この機会にお通いいただければと考えております。

■Celestiaの特徴

マシンを使った少人数制ピラティスで、初心者も安心。経験豊富なインストラクターが丁寧に指導し、心と体の調和を整えながら理想のスタイルへ導きます。

Celestiaは、身体を整えるだけでなく心と呼吸を取り戻すためのスタジオです。忙しない毎日の中で、自分自身と丁寧に向き合う時間はどれほどあるでしょうか。

スタジオ名のCelestiaは、美と健康を兼ね備えた、しなやかで上質な空間を届け、自分らしく輝ける場所でありたいという願いを込めています。

一人ひとりのライフスタイルや目的に寄り添ったピラティスレッスンで、本来の美しさと健やかさを引き出します。

■今なら体験無料！手ぶらで通える充実のサービス

レッスンウェアは無料でレンタル可能、ウォーターサーバーも完備しており、仕事終わりやちょっとした空き時間にも手ぶらで気軽にお通いいただけます。

マシンピラティスを始めたい方、姿勢改善や痩せやすい身体を手に入れたい方、ぜひCelestiaでピラティスの楽しさを体験してください。お待ちしております！

■店舗概要

無料体験予約はこちらから！ :https://reserve.celes-pilates.jp/reserve/schedule/18/32?trial=true

店舗名 ：Celestia 名古屋店

所在地 ：〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄4-6ｰ1

アルティメイト東新町B1F

※店舗のある地下1階へはエレベーターが停まりませんので、階段をご利用ください

最寄駅 ：「栄駅（12番出口）」徒歩4分

営業時間：7:00～23:00

定休日 ：年末年始（12/30～1/3）

■セレスティア（Celestia）について

セレスティアは「日常に、本来の輝きを。」をコンセプトに2025年に設立。

マシンピラティスをはじめ、初心者でも安心して取り組めるプログラムを多数ご用意。丁寧な指導で理想のコンディションづくりをサポートします。

日常の延長にありながら、少しだけ特別な時間を過ごせる“心の余白”を生み出します。

忙しい現代を生きるすべての人が、自分らしさを取り戻し、前向きなエネルギーに満ちた毎日を過ごせるよう、セレスティアはこれからも“本来の輝き”を提案し続けてまいります。

■会社概要

会社名 ：株式会社クリア

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー34階

代表取締役：勝沼 潤

設立 ：2013年10月

HP ：https://celes-pilates.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/celestia_pilates/

事業内容 ：ピラティススタジオ「セレスティア」の運営

パーソナルトレーニングジム「チキンジム」の運営

パーソナルゴルフレッスン「チキンゴルフ」の運営

お客様からのお問い合わせ先

TEL：0120-186-282