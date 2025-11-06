【手作りアクセサリー体験】自分の手でバングルやブレスレット、ペンダントが手作りできる。- 鳥取指輪工房 prod by NONBODY

株式会社ノンバディー

2025年11月1日、株式会社ノンバディー（本社：鳥取市、代表取締役：木附勇二）は、手作りアクセサリー体験の提供を開始しました。この新サービスは、弊社が経営している店舗・鳥取指輪工房 prod by NONBODYを通じて、自分の手で手作りのバングルやブレスレット、ペンダントを製作してもらうサービスです。詳細は https://tottoriyubiwa.com/ にてご確認いただけます。

サービスの目的や背景

手作りでバングルやブレスレット、ペンダントが作ります。

株式会社ノンバディーは、モノ消費よりコト消費を求める現在の若者世代の消費行動や消費の変化に対応するために、または、県外から来る旅行者へ鳥取旅行の思い出の一つになれればと期待をしており、アクセサリーの元となる材料や工具、場所を提供し、若者や旅行者たちの消費や体験、思い出作りに応えたいと思っています。

サービス詳細

手作りアクセサリー体験は、自分たちの手でオリジナルの手作りバングル、ブレスレット、ペンダントを作り、刻印も自分たちで刻印できるので、本当に世界でひとつだけのアクセサリーを作れます。店舗スタッフもサポートするので、初めての方でも綺麗に作ることができます。鳥取市での提供を予定しており、2025年11月1日からサービスを開始。

サービス料金

手作りアクセサリー体験は、手作りバングルやブレスレットが1本6,600円。ペンダントは1本3,300円（チェーン別売り 2,000円～）など手頃な価格設定となっています。

今後の展開

株式会社ノンバディーは、手作りアクセサリー体験の提供を通じて、これからの若者世代の消費行動や変化に対応し、若者世代の新しい消費や思い出作りのために、または鳥取に来る旅行者の思い出作りのために、製作できるアイテムの増加や店舗の拡大計画を考えています。

担当者コメント

株式会社ノンバディー／代表取締役 木附 勇二（きづきゆうじ）

はじめての方でも簡単で綺麗に作れるので、若者だけでなく、子供から大人まで楽しめるサービスとなっています。また県内だけでなく、県外から来られる旅行者にも喜ばれるサービスだと思っておりますので、多くの方にご来店していただけると嬉しいです。