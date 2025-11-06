交換用イヤーピース「スパイラルドットPro SF（ストレスフリー）」を5サイズで発売

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、Victorブランドより、交換用イヤーピースの新ラインアップとして、「スパイラルドットPro SF（ストレスフリー）」を5サイズで11月下旬より発売します。

本商品は、クリアなサウンドを実現する当社独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用した最新モデルです。「スパイラルドット」にスパイラル状の凸形状を追加して繊細な音まで再現性を高めたクリアなサウンドを実現するとともに、やわらかいシリコン素材を採用して装着感と密閉度を向上させた「スパイラルドット Pro」の特長を継承しつつ、耳穴にフィットしやすい楕円形状を新たに採用することにより、耳へのストレスを軽減しています。

＜企画意図＞

イヤーピース内の反射音を拡散してクリアなサウンドを実現する、当社独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用した交換用イヤーピースは、優れたフィット感も相まって高い評価を得ています。ユーザーのニーズに応じて、約10年にわたりラインアップも拡充。スパイラルドット（型名：EP-FX9／2014年4月発売）をはじめ、ハイグレードモデルのスパイラルドット＋＋（プラスプラス）（型名：EP-FX10／2019年3月発売）から、ストレスフリーモデルのスパイラルドットSF（ストレスフリー）（型名：EP-FX11／2020年11月発売）、高音質モデルのスパイラルドットPro（型名：EP-FX12／2024年6月発売）まで、形状・音質・快適さの観点からブラッシュアップを重ねてきました。

今回当社が発売する最新モデル「スパイラルドットPro SF（ストレスフリー）」は、イヤホンの音質とフィット感をさらに向上させる高音質かつストレスフリーなイヤーピースとして企画・発売します。なお本商品は、本日同時発表したワイヤレスイヤホン“WOOD master”に付属する「スパイラルドットPro SF」イヤーピースを単品販売するものです。

＜主な特長＞

1．楕円形状を新採用、耳穴にフィットしやすく、ストレスの少ない装着感を実現

イヤーピース全体の形状を新たに楕円にするとともに、傘部を低く設計することにより、耳穴にフィットしやすく、ストレスの少ない装着感を実現します。また、耳からドライバーまでの距離を短縮し、開口部を広げたことで、超高帯域の再現性も高めています。

2．「スパイラルドット Pro」シリーズから継承した高音質＆快適リスニングの技術

1）当社独自の音質向上技術「スパイラルドット」によるクリアなサウンド

イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑え、クリアなサウンドを実現します。

2）イヤーピース全体の形状をモディファイしたフォルムを採用、繊細な音のディテールまで再現

「スパイラルドット」（前述）にスパイラル状の凸形状を追加し、イヤーピース全体形状をモディファイしたフォルムを採用。繊細な音のディテールまで再現性を高めています。

3）やわらかいグレードのシリコン素材を採用、快適な装着感と高い密閉性を実現

やわらかいグレードのシリコン素材を採用し、耳に心地よくフィットする快適な装着感と、高い遮音性を実現しています。

3．耳に最適なサイズを選べる5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ

耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップしています。

＜商標について＞

・「スパイラルドット」は株式会社JVCケンウッドの商標または登録商標です。

・その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

＜「EP-FX13S-B」＞ ＜「EP-FX13MS-B」＞ ＜「EP-FX13M-B」＞ ＜「EP-FX13ML-B」＞ ＜「EP-FX13L-B」＞

当社プレスリリースURL：https://www.victor.jp/press/2025/1106-02/

製品ページURL：https://www.victor.jp/headphones/lineup/ep-fx13/

本資料の内容は発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

www.jvckenwood.com