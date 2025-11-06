【JAF滋賀】三井寺で夜の特別拝観と紅葉ライトアップイベント開催
一般社団法人 日本自動車連盟
仁王門 ライトアップ時 イメージ
金堂 ライトアップ時 イメージ
イベント詳細
詳細を見る :
https://jaf.link/miidera-event-2025
JAF滋賀支部（支部長 佐藤典道）は、2025年11月29日（土）および12月6日（土）に、総本山三井寺（滋賀県大津市）にて、イベント「夜の特別拝観と紅葉ライトアップ」を開催します。ふだんは非公開の時間帯に、僧侶の方に案内いただき境内を巡ることができます。
本イベントでは、通常の拝観時間終了後に、僧侶の方の案内で国宝・金堂内陣を含む境内（中院エリア）を特別にご参拝いただけます。一般公開されていない夜の紅葉ライトアップとともに、歴史ある寺院の幻想的な雰囲気をお楽しみいただけます。ご希望の方は、秋季特別拝観限定の御朱印「千手観音と紅葉」もお買い求めいただけます。
■総本山 三井寺 とは？
三井寺は、天台寺門宗の総本山として1200年以上の歴史を持ち、「不死鳥の寺」としても知られる寺院です。徳川家康の寄進による仁王門や三重塔など、見どころも豊富で、映画のロケ地としても使用されています。
【日時】
(1)2025年11月29日（土）17:30～18:30
(2)2025年12月6日（土）19:00～20:00
【場所】
総本山 三井寺 中院エリア
（滋賀県大津市園城寺町246）
【定員】
各回60名（最少催行：各回50名）
【参加費】
＜小学生以上＞特別拝観料（保険料込）
JAF会員価格：1,900円 一般価格：2,400円
＜小学生未満＞
JAF会員価格・一般価格：100円（保険料）
【申込方法】
ウェブ事前申込み（要予約）
※応募多数の場合は抽選
【締切】
(1)11月19日（水）23:59まで
(2)11月26日（水）23:59まで
イベントに関する最新情報はJAFウェブサイトをご確認ください
