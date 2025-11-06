【JAF滋賀】三井寺で夜の特別拝観と紅葉ライトアップイベント開催

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF滋賀支部（支部長 佐藤典道）は、2025年11月29日（土）および12月6日（土）に、総本山三井寺（滋賀県大津市）にて、イベント「夜の特別拝観と紅葉ライトアップ」を開催します。ふだんは非公開の時間帯に、僧侶の方に案内いただき境内を巡ることができます。

仁王門 ライトアップ時 イメージ

本イベントでは、通常の拝観時間終了後に、僧侶の方の案内で国宝・金堂内陣を含む境内（中院エリア）を特別にご参拝いただけます。一般公開されていない夜の紅葉ライトアップとともに、歴史ある寺院の幻想的な雰囲気をお楽しみいただけます。ご希望の方は、秋季特別拝観限定の御朱印「千手観音と紅葉」もお買い求めいただけます。

■総本山 三井寺 とは？

三井寺は、天台寺門宗の総本山として1200年以上の歴史を持ち、「不死鳥の寺」としても知られる寺院です。徳川家康の寄進による仁王門や三重塔など、見どころも豊富で、映画のロケ地としても使用されています。

金堂 ライトアップ時 イメージイベント詳細

【日時】

(1)2025年11月29日（土）17:30～18:30

(2)2025年12月6日（土）19:00～20:00

【場所】

総本山 三井寺 中院エリア

（滋賀県大津市園城寺町246）

【定員】

各回60名（最少催行：各回50名）

【参加費】

＜小学生以上＞特別拝観料（保険料込）

JAF会員価格：1,900円 一般価格：2,400円

＜小学生未満＞

JAF会員価格・一般価格：100円（保険料）

【申込方法】

ウェブ事前申込み（要予約）

※応募多数の場合は抽選

【締切】

(1)11月19日（水）23:59まで

(2)11月26日（水）23:59まで

イベントに関する最新情報はJAFウェブサイトをご確認ください

詳細を見る :https://jaf.link/miidera-event-2025