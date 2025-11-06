産業能率大学（東京都世田谷区、以下本学）経営学部の特色授業「アーティスト・プロモーション」を履修する学生が企画したライブイベント『2025 Artist Promotion HEART』を2025年11月21日（金）にharevutaiで開催します。

昨年度のライブイベントの様子

特色授業「アーティスト・プロモーション」は、学生42名が約8か月の月日をかけてゼロからライブイベントを創り上げる授業です。昨年度は2024年11月29日(金)にSUPERNOVA KAWASAKIでイベントを開催し、約300名の観客が来場しました。

学生は運営部・宣伝部・渉外部・演出部の４つの部に分かれ、コンセプト設定からアーティストの出演交渉、ロゴデザイン、協賛企業との交渉など券売以外の資金調達、チケットの販売促進、イベント当日の運営、そして収支決算などライブ制作に必要な工程をすべて担っております。授業を通して、イベントを開催するまでの一連の流れを理解し、チーム力、コミュニケーション力、交渉力、プロモーション力、計画力、事業推進力、リーダーシップの重要性を体験的に学修します。

今年のライブイベントのタイトルは『HEART』です。「HEART（心）」という言葉の中に「HEAT（熱）」が含まれていることと心の中には誰にでも熱が眠っており、熱くなる可能性があるという学生たちの考えから考案されました。夢と現実とのギャップにつかれてしまい行動することができない人に、ライブを通して「感情が揺さぶられる瞬間」や「本気で取り組む姿」を提供することによって停滞している気持ちに火をつけることを目指しています。

また今年は400人規模でのイベント開催に挑戦しており、イベントを成功させたいという学生の強い思いからクラウドファンディングを実施し、400,000円（予定）が集まりました。出演アーティストは「Arakezuri」、「3markets[ ]」、「memetoour」の3組に決定し、熱いライブパフォーマンスを披露します。

●開催概要

■イベント名：2025 Artist Promotion HEART

■日 時：2025 年 11 月 21 日（金) 開場18:00～ 開演19:00～

■場 所：harevutai（東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza 池袋1F）

■出演アーティスト：全3組予定

■主催・企画：産業能率大学アーティスト・プロモーション

■チケット料金：3700円＋イベント当日ドリンク代600円

■チケット販売ページ： https://eplus.jp/2025artistpromotion-heart/

■クラウドファンディングページ：https://www.muevo.jp/campaigns/4746

■各種SNS

X： https://x.com/sn_arpro?s=21&t=TZtvBP2ZbZ_12E7fOwJgtg

Instagram：https://www.instagram.com/sn_arpro/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@artistpromotion

●出演アーティスト プロフィール（学生作成）

Arakezuri

滋賀県ヒーローズジャーニー。2017年結成の4人組バンド。

リアルな感情や熱を音楽に乗せる。聞き手とともに“作る”ライブを信じ、感情をぶつけ合うようなパフォーマンスでライブを創りあげます。

誰にも言えなかった気持ちをまるで代わりに叫んでくれるような存在です。

3markets[ ]

“等身大の自分”を表す2024年メジャーデビューの4人組バンド。

なかなか表に出せない言葉や感情を音楽にのせて届ける。

キャッチーなメロディーに、ありのままの姿を描く歌詞の相性が抜群です。必ずあなたの日常に寄り添い、心の奥に眠る感情を呼び覚ましてくれるバンドです。

memetoour

東京発の青春ロックバンド。

「君が泣くまで歌うのをやめない」を合言葉に、ライブでは観客を巻き込み、笑いと涙が交錯する熱い時間を生み出します。ポップで切なく、胸を震わせる力強さ。

すべての瞬間を音に変えて、今を全力で生きるすべての人の心に響く音楽を届けています。

●学生42名それぞれの役割について

学生は、運営部・宣伝部・渉外部・演出部のいずれかに属し、学内調整、そして学外の企業等との交渉役を担います。

■運営部

運営部は学生12名で活動しており、イベントコンセプトの設定・予算計算・企画書の作成・全体のスケジュール管理・協賛企業との交渉などを担当しています。

■宣伝部

宣伝部は学生８名で活動しており、SNSの運営だけではなくライブイベントのロゴ、フライヤー、ポスターの制作などを担当しています。

■渉外部

渉外局は学生７名で活動しており、アーティストへの出演交渉など、アーティストに関連する様々な業務をこなします。

■演出部

演出部は学生14名で活動しており、会場選定・会場打合せ・当日のイベント演出の考案などを担当しています。