ペストコントロール業界に特化した施工管理アプリ「PICO（ピコ）」、請求機能を新たに搭載し、見積から請求までの業務を一元管理可能に。

株式会社COMO

株式会社COMO（本社：東京都町田市｜代表：山本 真奈）は、ペストコントロール（害虫駆除・防除）業界に特化した施工管理アプリ「PICO（ピコ）」において、新たに「請求業務機能」を追加し、顧客管理から見積・受注・施工・請求・経営分析まで、すべての管理業務を一元化する完成形をリリースいたしました。



ペストコントロール業務における業務の非効率性を改善し、現場スタッフの負担を削減するほか、経営体制の強化・健全化への寄与を目指します。

PICOサービスページ：

https://pi-co.app/(https://pi-co.app/)

煩雑な事務作業がタブレット1つで完結でき、従業員様の管理業務時間を大幅に削減し、効率化を実現いたします。

PICO（ピコ）の開発背景

近年、労働人口の減少や働き方改革の推進を背景に、ペストコントロール業界でもデジタル化の必要性が高まっています。

しかし実際には、

- 通常業務に追われ、システム導入に手が回らない- 他業種向けの施工管理アプリでは現場の実態に合わない- 導入の手間やコストを考えると、結局ペーパー管理のまま

といった声が多く聞かれます。

ペストコントロール業界は昨今、地球温暖化や都市環境の変化による新たな害虫やウイルスの発生リスクの高まり、またIPM（総合的有害生物管理）などの新しい取り組みも広がる中で、社会を支える重要な役割を担う産業として、より高い専門性と効率性が求められています。

こうした背景を受け、COMOは「現場第一をモットーとしたDXを」という想いのもと、業務の効率化と負担軽減を目的に、業界特化の施工管理アプリPICO（ピコ）を開発しました。

PICOは、タブレットひとつで顧客情報から施工内容・報告書・請求書までを一気通貫で管理できる、“業界専用・現場発想”の施工管理アプリです。

報告作業を60％削減

紙作業を減らし施工に集中できる環境を実現。

データの一元管理

属人化を防ぎ、進捗と品質を一元管理。

迅速な経営判断

分析データに基づく迅速な経営判断を支援。

機能の特徴

PICOを導入することで、見積・施工・報告・請求・データ分析をこの1つで完結でき、ペストコントロール業界を取り巻く経営課題解決に向けた一助となります。

■ 施工スケジュール管理

施工計画や担当者の予定をカレンダーでひと目で確認可能。

Googleマップと連携し、現場までの移動時間の最適化もサポートします。

■ 報告書作成・電子サイン

現場でフォームに沿って入力するだけで報告書を自動生成。

その場でお客様から電子サイン（手書き署名）をいただけ、PDF化・メール送付まで完結します。

■ 顧客・施工先管理

顧客情報と複数の施工場所を一括管理。

過去の施工履歴もすべて紐づくため、担当者が変わっても引き継ぎがスムーズです。

「どの現場で、いつ、何をしたか」が即座に把握できます。

■ 案件管理・受注管理

案件ごとに施工内容やサイクル、進捗状況を見える化。

施工計画の作成、担当者割当、見積作成まで一つの画面で管理できます。

■ 請求機能（最新機能）

見積・施工データと連携し、請求書を自動生成。

今回の請求機能追加により、顧客管理 → 受注 → 施工 → 請求 → 経営管理まで、ペストコントロール業務に必要な事務処理が一気通貫でつながりました。

■ カスタマイズ性

対象生物、サービス内容、薬剤・資材など、業務に合わせて柔軟に設定可能。

専門性の高いPCO業務に最適化し、“現場で本当に使える”運用を実現します。

これまで別々のExcelや書類で管理していた情報がPICOに集約され、施工完了後に事務所に戻って処理しなければならなかった煩雑な報告書作成もタブレットやスマホひとつで完結。

業務時間の削減・ミスの防止・チーム間の情報共有の効率化が可能になります！

【第41回日本ペストロジー学会新潟大会に出展予定】

PICO機能「施工管理」「受注管理」PICO機能２「顧客管理」「経営分析」

“IPM×SDGｓ-持続可能で多様性を活かした防除へ！”をキャッチフレーズとして、来たる11月6日（木）、7日（金）に開催される日本ペストロジー学会新潟大会にブース出展予定です。





第40回日本ペストロジー学会群馬大会の時の写真です。たくさんお立ち寄りいただきましてありがとうございました。

お近くの方はぜひ弊社ブースにお立ち寄りいただき、PICOの操作性をお試しいただけますと幸いです。

株式会社COMO（コモ）について

株式会社COMOは、「価値をつなぐ、仕組みをつくる」をミッションに、人と現場、社会をテクノロジーでつなぐ仕組みづくりに取り組んでいます。

社名の由来は、全ての多細胞生物の共通祖先 “COMMONOTE（コモノート）”。

異なる存在が共生と融合を重ね進化してきたように、COMOは多様な価値をつなぎ、新たな可能性を形にしていきます。

ペストコントロール業界向け施工管理アプリ「PICO」の開発をはじめ、現場に寄り添うDXの力で、次世代へより良い環境を残すことを目指しています。

━チームPICOコメント━

近年、地球温暖化が進む中、日本の生態系は大きな変化を迎えています。新たな害虫やウイルスの出現、生物多様性の保全への意識の高まりなど、ペストコントロール業界は社会基盤を支える産業として、ますます重要な役割を担っていきます。

私たちのアプリ開発は、PCOの課題解決に寄り添い、皆様の重要な業務を少しでも楽に、そして効率的にサポートすることを目指しています。

PICOが皆様の一助となることを心から願っています。