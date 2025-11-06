こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本の魅力を世界へ伝える「HHKBカラーキートッププロジェクト」第四弾「藤」のキートップセットを発売
株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、高性能コンパクトキーボードHappy Hacking Keyboard（以下HHKB）ProfessionalシリーズよりHHKBカラーキートッププロジェクト第四弾として「藤」を発売します。
本プロジェクトは、HHKBを通して日本の魅力をグローバルに発信・提供することを目的としています。
第四弾は、しなやかな美しさと優雅さが魅力の日本の伝統的な花「藤」をイメージしたキートップセットを数量限定（合計3,000台 内訳：国内2,250台、海外750台）(注1)で発売します。
柔らかな光の中で静かに咲き誇る藤の花のような、幻想的で上品な淡紫色がデスクに彩りを添えます。全キーの付け替えはもちろん、これまでに販売した「桜」「山葵（わさび）」「蒲公英（たんぽぽ）」、定番色の白・墨・雪との組み合わせもお楽しみいただけます。
藤の花がもたらすような癒しと凛とした美しさを、HHKBで感じてみませんか。
本プロジェクトは国内外の多くの方からキートップのバリエーションを増やしてほしいとの要望を受け、製品化を実現しました。
キー配列やサイズといった変わらないコンセプトを大切にしながらも技術の進化やお客様のニーズに合わせて、遊び心をもって楽しむキーボードとして、今後もユーザーの皆様に愛用いただけるように進化してまいります。
第五弾は、2026年初春の発売を予定しています。
しなやかな美しさと優雅さが魅力の「藤」をイメージしたキートップセット
気品漂う美しい淡紫色のキートップが、手元に優雅さと静けさをもたらします。
① 刻印モデル
② 無刻印モデル
カスタマイズ事例
全キーを付け替えて鮮やかにするのはもちろん、一部だけ付け替えてアクセントにするのもおすすめです。その日の気分に合わせてアレンジしてみてください。白、墨の中央印字キートップセットも販売していますので組み合わせてお使いいただき、カスタマイズをお楽しみください。
ギャラリー
グローバルでの発売について
米国・欧州・中国にて順次、発売します。詳しくは「HHKB」Global Official Siteをご確認ください。
今後について
今後も順次カラーキートップセットを発売してまいります。第五弾は、2026年初春に発売予定です。
複数のカラーを組み合わせればアレンジの幅がより一層広がりますので、ぜひご期待ください。
価格・商品構成
商品名：キートップセット（藤）英語配列
（型名：PD-KB400KTLPC）
価格：8,250円
発売日：2025年11月6日
商品名：キートップセット（藤）英語配列／無刻印（型名：PD-KB400KTLPN）
価格：8,250円
発売日：2025年11月6日
商品名：キートップセット（藤）日本語配列
（型名：PD-KB420KTLPC）
価格：9,240円
発売日：2025年11月6日
商品名：キートップセット（藤）日本語配列／無刻印
（型名：PD-KB420KTLPN）
価格：9,240円
発売日：2025年11月6日
本商品は、HHKB Professionalシリーズに対応したキートップセットです。
発売日
2025年11月6日
※PFUダイレクト各店舗（本店、Amazon、楽天、Yahoo!）での販売は準備が整い次第、順次行います。
商標について
・HappyHacking、HHK、HHKBは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
・その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
注釈
注1：完売後、ご要望が多い場合は、再販の可能性もございます。ただし、必ず再販が保証されるものではありません。
注2：PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。
お客様お問い合わせ先
株式会社PFU
ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課
E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com
※土曜日、日曜日、祝日、当社休業日を挟んだ場合およびご質問の内容によっては、回答までに日数がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略室 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
HHKB紹介サイト
https://happyhackingkb.com/jp/
PFUダイレクトホームページ
https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb
HHKB公式X
https://x.com/PFU_HHKB
HHKB公式Facebook
https://www.facebook.com/PFUHHKB/
HHKB公式YouTube
https://www.youtube.com/user/PFUHHKB
HHKB公式TikTok
https://www.tiktok.com/@pfu_hhkb
「HHKB」Global Official Site
https://happyhackingkb.com/