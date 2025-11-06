月夜、星降る夜、波音と音楽 - フサキビーチリゾートで過ごすクリスマスと新春





フサキビーチリゾートに広がる満天の星

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ（所在地：沖縄県石垣市、総支配人：加藤康夫、以下当ホテル）は、ご宿泊のお客様へ今年一年の感謝を込めたスペシャルイベント「Fusaki Moments “Happy New Year’s Holiday Celebration for 2025-2026”」を、2025年12月23日（火）～25日（木）および12月29日（月）～31日（水）の6日間で開催します。

本イベントは、東シナ海に沈む雄大な夕日を一望し、夜には満天の星が頭上に広がる、天然ビーチに隣接した贅沢なロケーションを誇る、当ホテル内の「AQUA GARDEN（アクアガーデン）」を会場に実施。「月夜、星降る夜、波音と音楽」をテーマに、石垣島の豊かな自然を活かした、心穏やかで上質な夜の過ごし方をご提案します。期間中は、ライトアップされ輝くプールを背景に、焚き火やキャンドルの柔らかな灯りが会場を彩り、DJや八重山在住の唄者によるライブが、大人のリゾート空間をさらに引き立てます。

ハイライトとなる大晦日の年越しの瞬間には、アクアガーデンの照明を一斉に消灯。静寂に包まれた満天の星と月の下、穏やかな波音を聞きながら2026年の幕開けを迎えるという、唯一無二の感動的な体験をご提供します。大切な人と過ごすひと時を、フサキビーチリゾートならではの演出で彩ります。









■イベントの見どころ

1．灯りを消して迎える、静寂の年越し体験（12月31日）

年が変わる瞬間にアクアガーデンの照明を消灯。石垣島が誇る日本有数の美しい星空と月、そして穏やかな波音に包まれながら、静かで心満たされる新年の始まりを演出します。喧騒から離れ、自然と一体になる感動的な時間をお届けします。

2．冬至を過ぎた夜を彩る、キャンドルと焚き火の灯り

一年で最も夜が長い冬至を過ぎた12月23日から、アクアガーデンでは焚き火とキャンドルによる、ささやかで温かな光の演出を行います。冬の澄んだ空気のなか、揺らめく炎が幻想的な空間を作り出し、静かで心穏やかな時間へといざないます。

3．八重山の唄者とDJが奏でる、心地よい音楽

クリスマス期間（12月23日～25日）には、サンセットから星降る夜、そして月夜にかけて、心地よいアンビエントDJが会場のムードを石垣島の美しい自然と共に盛り上げます。年末（12月29日～31日）には、八重山に暮らす唄者、大石定治氏と仲田かおり氏をお招きし、心に響くライブパフォーマンスをお届けします。

イベント開催概要

【名称】Fusaki Moments “Happy New Year’s Holiday Celebration for 2025-2026”

【場所】アクアガーデン（フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ内）

【期間】2025年12月23日（火）～25日（木） 、同12月29日（月）～31日（水）の6日間

【時間】17:30～23:00 ※12月31日（水）のみ 17:30～25:00（翌1:00）

【料金】観覧無料／入退場自由（宿泊者限定の企画です）

【タイムテーブル】

12月23日（火）・24日（水）・25日（木）

＜Eight Stars DJ＞

・17:30～23:00 Sunset & Ambient DJ

12月29日（月）・30日（火）

＜Eight Stars DJ / Live＞

・17:30～23:00 Sunset & Ambient DJ

・20:00～20:30 大石定治 ライブ

・21:00～21:30 仲田かおり ライブ

12月31日（水）

＜Eight Stars DJ / Live＞

・17:30～25:00 Sunset & Ambient DJ

・22:30～23:00 大石定治 ライブ

・23:00～23:30 仲田かおり ライブ

・24:00～24:30 アクアガーデン消灯

【期間中のおもてなし】日頃の感謝を込めて、さまざまなサービスをご用意しております。

・年越しそば（12月31日）: 温かい八重山そばを無料でご提供します。

・ウェルカムドリンク: 無料の温かいさんぴん茶をご用意しております。

・Terrace Shop on the beach（17:30～22:30／12月31日のみ～25:00）：石垣島のローカルビールなどのドリンクを販売します。

・宿泊券抽選会（12月31日）: 公式SNSにてオンライン抽選会を開催します。

・その他、ブランケットの無料貸し出しなどもご用意しております。

【詳細】https://www.fusaki.com/blog/archives/13082

【企画制作】フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ

【お問い合わせ】TEL：0980-88-7000（9:00～17:00）／Email: info-fusaki@iconia.co.jp

【ご宿泊ご予約】https://www.fusaki.com/plan/

＜出演・協力＞

■大石定治

石垣島生まれ、石垣島在住。大浜出身の民謡歌手。22歳で大浜地区の青年会に入会し、公民館の副館長を務め、八重山民謡や行事などの文化保全に尽力。26歳で石垣市・長浜寛先生に三線を習い始め、37歳で石垣島の無形文化財でもある代表的民謡曲「とぅばらーま」の大会で最優秀賞を受賞。八重山を代表する唄い手。

■仲田かおり

沖縄本島生まれ、石垣島在住。

母娘で唄う「イラヨイ月夜浜」が話題を呼び、2003 年にテイチクエンタテインメントより発売されたBEGIN カバーアルバム「琉歌－BEGIN SONGS－」に参加。透き通るようなソプラノが「優しく染み入る歌声」と評される。2011年にBEGINの名曲「パーマ屋ゆんた」をカバーし、好評を博す。同郷の渡慶次康之と共に石垣島を拠点に日本各地で演奏活動をつづけ、「花島風月 ～かとうふうげつ～」をリリース。

■Grand Slam（グランドスラム）： PA、サウンドデザイン

日本最南端の音箱として沖縄県石垣市にて2010 年6 月にオープン。地元石垣島のみならず県内外そして国外からのアーティストを招聘し、詩の国、歌の島と言われる八重山の重要な役割を音楽を通じて担っています。

■Ambient DJ

石垣島の自然環境が持つ魅力を、島の時間に寄り添うサウンドで表現します。夕暮れから星空へと移ろう景色のための選曲は、訪れる人の心に深く響き、忘れられないアンビエントなひとときを演出します。

―「フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ」概要 ―





フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズは石垣島の西側に位置し、市街地から5kmほど離れた平野・山・海・サンゴ礁が織りなす、変化に富んだ美しい自然が広がる約86,000平方メートルのリゾートホテルです。

ホテル敷地内には約1kmにわたるエメラルドグリーンの海が美しい夕日の名所でもあるフサキビーチや、そのビーチに沿うように配された石垣最大級のプール、地元の食材を取り入れたレストランやバーを含む7つの料飲施設、有資格者在中の託児施設や、リゾートウェア・地元アーティスト作品やお土産などが並ぶショップ、大浴場、ジムなど外出しなくても一日中楽しめる施設が充実しています。客室は3階建てのホテル棟と琉球赤瓦屋根のヴィラ、19タイプ398部屋からなり、４つのスイートルームやプール付き客室、ファミリールーム、バリアフリールームなど様々な旅のスタイルを叶え、ゲストの皆さまにご愛顧いただいております。

・ホテル名称：フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ

・所在地：沖縄県石垣市新川1625番地

・アクセス：石垣空港から車で約35分、石垣港離島ターミナルより車で約15分

・代表者：総支配人 加藤康夫

・開業年月：1982年7月

・客室数：398室

・料飲施設：レストラン4軒、ラウンジ＆BAR、ビーチサイドレストラン（夏期）、ビーチサイドBAR

・その他施設：プール／ビーチステーション／ベビー＆キッズルーム／SPA／ショップ／バンケットホールほか

・敷地面積：約86,000m²

・延床面積：約28,000m²

・お問合せ：TEL：0980-88-7000

・公式ウェブサイト：https://www.fusaki.com/

★現地スタッフ撮影フォト＆ビデオ随時配信中

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ 公式インスタグラムアカウント @fusaki_ishigaki

https://www.instagram.com/fusaki_ishigaki/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp