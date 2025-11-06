“国内最大級のVTuberフェス” いよいよ開催間近！「FUURYUUFES 5.0 2025」MCに関根勤さん＆中川安奈さんが決定！　さらに、当日はニコニコ生放送にて独占生中継を実施！

FUURYUUFES 5.0実行委員会

株式会社クオラス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：松下幸生）は、リアルとバーチャルが融合する次世代フェス「FUURYUUFES 5.0 2025」を2025年11月22日（土）にぴあアリーナMM（神奈川県横浜市）にて開催いたします。このたび、MCにタレントの関根勤さんと、中川安奈さんの登壇が決定しました。

さらに、当日は「FUURYUUFES 5.0 2025」 の様子をニコニコ生放送にて独占生中継いたします。

国内最大級のVTuberフェスティバルがいよいよ開催間近となりました。豪華アーティスト陣が繰り広げる、夢のような空間を楽しめる1日を、この機会にぜひお楽しみください。

「FUURYUUFES」は「風流」をテーマに、リアルとバーチャルの融合を通じて、日本文化を世界に届ける新しいステージとして誕生しました。「FUURYUUFES 5.0 2025」はリアルメタバースフェス（リアル×バーチャルの融合）をコンセプトに、まるでバーチャルの世界に迷い込んだかのような没入体験のできるフェスをお届けします。

今年のフェスも全席入場無料で開催いたします。

■関根勤さん、中川安奈さん FUURYUUFES のMCに決定！

いよいよ開催が間近に迫る「FUURYUUFES 5.0 2025」。

この度、MCに芸能生活50年を超える“お茶の間のレジェンド”関根勤さんと、フリーアナウンサーの中川安奈さんが決定しました！幅広い世代に愛される関根勤さんと、中川安奈さんによる世代を超えた掛け合いは、「リアル」と「バーチャル」の世界をつなぐ架け橋として、会場を大きく盛り上げること間違いありません！

豪華＆新進気鋭アーティストと、おふたりのやり取りにどんな化学反応が巻き起こるのか!? 要注目間違いなし!

■MCプロフィール

関根勤

TBS「ぎんざNOW」の素人コメディアン道場で、初代チャンピオンとなり1974年12月に芸能界入り。

デビュー後、1975年には「ラビット関根」の芸名を桂三枝師匠よりいただく。

1982年にANB（現テレビ朝日）「欽ちゃんのどこまでやるの!?」レギュラー出演の際、番組内容により本名「関根勤」に戻し活動、現在に至る。

バラエティ番組を中心に、テレビ・ラジオ、CM、舞台など幅広く芸能活動を行っている。

中川安奈

3歳からフィンランド、10歳からプエルトリコで育つ。2016年にNHK入局後、秋田・広島を経て東京アナウンス室へ。「サンデースポーツ」「あさイチ」などを担当し、東京・パリ五輪やサッカー、ラグビーW杯の中継進行を務める。スポーツ報道を中心に幅広く経験を重ね、選手や現場の声を丁寧に伝えてきた。2025年3月に退局し、4月よりフリーアナウンサーとして活動を開始。語学力と海外経験を生かし、スポーツ・情報番組のほかバラエティでも活躍中。

■ニコニコ生放送で『FUURYUUFES 5.0 2025』の独占生配信が決定！

今回、『FUURYUUFES 5.0 2025』の開催にあたって、ニコニコ生放送での独占生配信が決定！

当日はオンラインでも、熱狂の渦に包まれた会場の様子を楽しむことが可能に！

アーティストによる夢の競演を、ニコニコ生放送で現地と一緒に盛り上げて楽しみましょう！

■配信概要

番組名 ：FUURYUUFES 5.0 2025 ニコ生独占生中継

放送日時：11月22日(土) 15:00 放送スタート

番組URL：https://nico.ms/lv349007466

MC : 関根勤、中川安奈

出演 ：iLiFE!（バーチャル）、茜音カンナ/宗谷いちか/龍ヶ崎リン/涼海ネモ、

乾伸一郎/URS-No.1005 (とおこ)、 KizunaAI、コーサカ/アンジョー [MonsterZ MATE]、

後藤真希＜スペシャルゲスト＞、ぶいごま(V後藤真希)、SIRO/ばあちゃる、

TINA/LITA/NERO [KMNZ]、音ノ乃のの/甘狼このみ、緋月ゆい/渋谷ハル/白雪レイド、

JYuno（ユノ）、VXer0号 水ヰ知りりな、VXer1号 代羽つかさ

※各アーティストのパフォーマンスの前半はどなたでも無料でご視聴いただけますが、

後半はニコニコプレミアム会員限定放送となります。

番組全編を視聴するには、プレミアム会員のご登録が必要です。

※番組アーカイブ視聴期間：30日間 2025年12月21日まで

プレミアム会員になれば、期間中何度でも、放送終了後に番組を視聴することが可能です。

■出演者情報

今回、総勢全25アーティストの出演が決定！リアル×バーチャルの新時代を切り拓く大型新人アーティスト JYuno（ユノ）が全世界初お披露目となるほか、昨年に引き続きぶいごまが登場し、さらに今年はスペシャルゲストとして後藤真希（※本人）も参加いたします！そして、誰もが知るバーチャルYouTuberのパイオニアKizunaAIさんの出演や、VTuberの姿になったiLiFE!さんが歌う姿をファンの前で生披露！ 夢のような1日をお楽しみください！

■イベント概要

日時 ：2025年11月22日（土） 開場14:00～ / 開演15:00～

場所 ：ぴあアリーナMM [住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2]

主催 ：株式会社クオラス

協賛 ：株式会社V doing

製作 ：株式会社PIF / キョードー横浜

協力 ：オーバーレコード