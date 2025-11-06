令和に生まれた究極の8bitシューティングゲーム『超翼戦騎エスティーク』 Steamおよびコンソールにて発売決定！
あまた株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：髙橋宏典）は、当社が運営するインディーゲームパブリッシングブランド『AMATA Games』より、『超翼戦騎エスティーク』のSteamおよびコンソール（Nintendo SwitchTM、PlayStation（R）5、XBOX Series X|S）での発売を決定したことをお知らせいたします。また、Steamストアページを本日より公開いたしました。
■『超翼戦騎エスティーク』とは
『超翼戦騎エスティーク』とは、ファミリーコンピュータ（以下「FC」）用ROMカセットの完全新作として令和に作られた究極の8bitシューティングゲームです。2024年12月に発売され、名作シューティングを手掛けた豪華クリエイター陣が集結したことでも話題となりました。この度、FC用ROMカセットとして開発された『超翼戦騎エスティーク』を、より多くの方に本作をお楽しみいただけるよう、AMATA GamesがSteamおよびコンソールへの移植・配信を行います。Steam版/コンソール版では、ストーリーが異なるFC版/NES版の両方を収録し、ギャラリーモードで印刷物や各種ビジュアルも楽しめるものとなっています。
■シンプルで奥深いゲームシステム
本作は、世界の都市をモチーフとした全6ステージで構成される横スクロールシューティングです。
超可変ロボ「エスティーク」は、縦方向の当たり判定が小さい「ファイター形態」と、地形ダメージを無効化し回復力に優れた「ロボット形態」へ任意のタイミングで変形できます。この2種類の形態と2種類の装備を、状況に応じてどう切り替えていくかが攻略の鍵を握ります。さらにショットボタンの連打で発動する必殺技「スーパーウェポン」によるスコアリングシステムが、ゲームプレイに奥深さを与えます。
一定時間で回復するライフ制やパワーアップの排除など遊びやすさを重視したゲームデザインによって、初心者から上級者まで、誰もが楽しめる戦略的なシューティング体験がプレイヤーを待っています。
■ストーリー
20XX年、地球は”異星人”に浸食されつつあった。彼らは手始めに世界5つの経済大都市のリーダーたちを支配し、着々と地球を我が物にする準備を行っていたのである。
その野望にいち早く気付いた草壁博士は自身の会社である「草壁コーポレーション」の資金を投じ、秘密裏に超可変ロボ「エスティーク」（※）を開発。だが最終調整を前に異星人の魔の手は博士へ伸びていた。
（※）Eastern Super Technological Invincible Quick-actionable Ultimate Equipment = 東方超技術無敵高機動究極装備
重傷を負う草壁博士は駆けつけた孫娘であるマリィへ対して語りかける。
「マリィ・・・、このカードが地球最後の望み・・・。カノンへは全て説明してある、お前と・・・カノン・・・、二人の手でこの地球を救うんじゃ・・・」
「おじいちゃん、何がどういうことなの！？」
息絶える老人とうろたえる少女、そしてその後ろに立つ第二の少女とは一体・・・！？ 地球の命運はたった今、この二人に託されたのであった！
翔べ！エスティーク！ 大地を裂き、天を貫け！！
■豪華スタッフが制作に参加！ （敬称略）
原案：小玉大合体 『GGアレスタII』『スプリガンmark2』
