税理士向け業務効率化サービス「TaxSys」とfreee会計のAPI連携を開始 銀行口座やクレジットカードの明細を自動連携し、手入力作業から解放
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）は株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原広一）が提供する、税理士向け業務効率化サービス「TaxSys」とfreee会計のAPI連携とfreeeアプリストアへの掲載を開始したことをお知らせします。
■複雑な明細データの記帳を自動化し、手動でのCSV連携作業に終止符
「TaxSys」は担当者や顧問先、証憑の管理などの機能を持つ税理士向け業務効率化サービスです。手書きの文字や複雑なレイアウトにも対応可能であり、様々な領収書や請求書、明細などの証憑をデータ化し経理業務を大幅に効率化します。
この度のfreee会計との連携により、freee会計が直接連携できない銀行口座やクレジットカードの明細を「TaxSys」を経由することで自動連携が可能になりました。手動でのCSVのインポート作業が不要になり、freee会計の機能である特定の条件に合致する明細を自動処理する「自動登録ルール」も適用できるため、記帳作業を削減できます。 紙の通帳コピーやPDFで共有された明細も、「TaxSys」のAI-OCRを活用し読み取りfreee会計へ自動連携できるため、手入力作業から解放されます。
また、freee会計のファイルボックスに溜まった未処理の領収書は「TaxSys」経由で「自動登録ルール」を適用可能であり、効率良く仕訳を行いながら重複処理の発生を防ぐことが可能です。
■「TaxSys」とfreee会計の連携方法
連携アプリ「TaxSys」はfreeeアプリストアよりご利用いただけます。
「TaxSys」連携詳細ページ：https://app.secure.freee.co.jp/applications/46279
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
