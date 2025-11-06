「クリスマス アクアワールド2025」開催！2025年11月13日（木）から12月25日（木）までの期間限定！

公益財団法人いばらき文化振興財団

「サメの飼育種類数日本一」のアクアワールド茨城県大洗水族館（アクアワールド・大洗）では、“さぁ、新世海！”をタグラインに掲げ、様々な取り組みを行っております。このたび、アクアワールド・大洗ならではのクリスマスイベントを１１月１３日(木)から１２月２５日(木)まで開催いたします。ご多忙とは存じますが、取材方々よろしくお願いいたします。

クリスマス アクアワールド 2025 :https://www.aquaworld-oarai.com/2025/11/06/christmas/

このたび、クリスマスをテーマにしたイベント「クリスマス アクアワールド２０２５」を２０２５年１１月１３日(木)から１２月２５日(木)まで開催いたします。

当イベントでは、今年はじめてクリスマスを迎える「サメのこどもたち」とサンタクロースカラーが特徴の「シロボシアカモエビ」を展示する特設水槽をはじめ、シュモクザメの群れをイメージしたツリーの設置、人気プログラムのクリスマス演出や期間限定フードの販売など、水族館でクリスマスをもっと楽しむことのできるイベントです。イベント開催期間中には、今年初開催となる「海のクリスマスマルシェ」や、NIGHT AQUAWORLD特別版「クリスマスナイト」も実施いたします。

昼も夜も、クリスマスの雰囲気を存分に味わうことのできるプログラムが盛りだくさんです。

サメのこどもたちが大集合！アクアワールド・大洗でしか見られないクリスマス水槽が登場

「クリスマス アクアワールド ２０２５」のメインを飾るのは、サメの飼育種類数日本一のアクアワールド・大洗ならではの「クリスマス水槽」です。「クリスマス水槽」は、「はじめてのクリスマス」をテーマに、今年当館で誕生し、はじめてクリスマスを迎える４種類のかわいらしいサメのこどもたちと、「サンタエビ」とも呼ばれるサンタクロースカラーが特徴のシロボシアカモエビを展示します。今回展示するサメのこどもたちは、すべて当館が日本で初めて繁殖に成功した種類です。特に、昨年１２月に繁殖に成功した「オーストラリアンマーブルキャットシャーク」のこどもを見ることができるのは、国内ではアクアワールド・大洗だけです。

シロボシアカモエビ

展示場所：３階 シャークダディズルーム

展示生物：サメのこどもたち（バリキャットシャーク・オーストラリアンマーブルキャットシャーク・

アラビアンカーペットシャーク・イヌザメ)、シロボシアカモエビ

※生物の状況等により、展示生物は変更となる場合がございます。

シュモクザメツリーがクリスマスの雰囲気を盛り上げる!?

特設水槽が設置されるシャークダディズルームには、群れとなって泳ぐことが確認されているシュモクザメをモチーフとした「シュモクザメツリー」も現れ、クリスマスの雰囲気をさらに盛り上げます。約２メートルの高さのツリーには、約１５０個の「アカシュモクザメ」のぬいぐるみを使用しており、圧倒的な存在感を放ちます。ぬいぐるみは当館飼育員が監修し、体色はもちろん、ヒレのつき方や数をはじめ細部までこだわったオリジナルです。

ツリー展示場所：３階 シャークダディズルーム

※ぬいぐるみは、コレクターズショップ『ガレオス』とスーベニアショップ『モラモラ』で販売いたします。（販売価格： 税込 ２，８００円)

イルカ・アシカオーシャンライブ クリスマスver.

大人気のイルカ・アシカオーシャンライブは、クリスマス限定プログラムをお送りいたします。今回は、カリフォルニアアシカがベルを用いたパフォーマンスに挑戦するほか、クリスマスソングにあわせて披露するイルカたちのダイナミックなジャンプでオーシャンライブを盛り上げます。

実施場所：４階 驚きの海ゾーン 「オーシャンシアター」

実施時間：日によって異なりますのでホームページをご確認ください。

※生物の状況等によりプログラムが変更となる場合がございます。

冬のIWASHI LIFE

季節ごとに内容と演出を変更する「IWASHI LIFE」は、１１月１３日(木)より冬限定の演出に変更となります。厳しい冬の海を生き抜くマイワシたちの姿を、星が瞬く空に漂うオーロラのような神秘的な照明演出とともにお届けします。

実施場所：2・３階 出会いの海ゾーン 「出会いの海の大水槽」

実施時間：１０：００～、１２：００～、１４：００～（約５分程度）

※生物の状況等によりプログラムが変更となる場合がございます。

館内のプログラムもクリスマス仕様に…

●アシカのおさんぽタイム クリスマスver.

潮風が心地よい屋外エリア『オーシャンテラス』で毎日開催しているアシカのおさんぽタイムでは、サンタクロースに扮した飼育員とともに、クリスマスにちなんだパフォーマンスの数々を披露します。

実施場所：驚きの海ゾーン 屋外エリア『オーシャンテラス』

実施時間：日によって異なりますのでホームページをご確認ください。

※生物の状況等によりプログラムが変更となる場合がございます。

●カワウソのもぐもぐタイム クリスマスver.

給餌解説とともに、カナダカワウソたちの愛らしい姿が楽しめると好評のもぐもぐタイムでは、イベント期間中限定で、カワウソたちからお客さまにフォトタイムをプレゼントいたします。

実施場所：5・６階 なごみの海ゾーン カナダカワウソ水槽

実施時間：日によって異なりますのでホームページをご確認ください。

※生物の状況等によりプログラムが変更となる場合がございます。

クリスマスイベント 期間限定メニュー

リラックスカフェ『マーメイド』では限定メニュー「スモークターキー」を販売します。香ばしい燻製の香りと旨味、あっさりとしたヘルシーな味わいをお楽しみください。

販売価格：クリスマス スモークターキー ７９０円（税込）

販売場所：３階 リラックスカフェ『マーメイド』

初開催！水族館にハンドメイド作品が並ぶ「海のクリスマスマルシェ」

イベント期間中の２０２５年１２月１４日(日)には、アクアワールド・大洗の館内で、ハンドメイド作家による作品の販売イベント「海のクリスマスマルシェ」を初開催いたします。約４０の店舗が出店予定で、海の生きものやクリスマスをモチーフとした小物やアクセサリーを中心に作品の数々が並びます。水族館の生きものたちとの時間を過ごしながら、世界にひとつしかない特別な作品との出会いをお楽しみください。

開催日：２０２５年１２月１４日(日)

出店時間： ９：００～１６：００

出店場所：館内各所 (詳細な店舗情報・場所は後日HPに掲載いたします。)

※生物の状況等によりプログラムが変更となる場合がございます。

落ち着いた雰囲気の夜の水族館「NIGHT AQUAWORLD」で、心ときめく時間を過ごそう

クリスマス直前の１２月２０日(土)、そしてクリスマスイブの１２月２４日(水)の１８時からは、NIGHT AQUAWORLD特別版「クリスマスナイト」を開催いたします。館内の照明はロマンチックで神秘的な照明演出となり、さらに夜限定のイルカとアシカのパフォーマンス「オーシャンナイトライブ MEETS the BEATS」を実施いたします。あわせて、クリスマスナイトの限定プログラムとして、「クリスマス水槽」やシュモクザメツリーのイルミネーションが点灯されるほか、バンドウイルカやカリフォルニアアシカと一緒に記念撮影ができるフォトプラグラムの実施、ペアキーホルダーがセットになった特別なチケットの販売など、大切な人とたくさんの思い出を作ることのできる特別なプログラムもご用意しております。落ち着いた心地よい空間で、生きものたちと一緒にかけがえのない時間をお過ごしください。

開催日：２０２５年１２月２０日(土)・２４日(水)

開催時間 : １８時～２０時（最終入館時間は１９時まで）

チケット発売日 ： ２０２５年１１月１３日(木) ９：００

〈チケット一覧〉

◆オリジナルキーホルダー付きペアチケット

５,０００円（税込） ※各日５０組限定

大人ペア入場券、オリジナルアクリルキーホルダー２個がセットになった特別チケットです。

※キーホルダーのデザインは後日公開いたします。

◆アシカと記念撮影会 / イルカと記念撮影会

各１,０００円（税込）※各日１０組限定

アシカまたはイルカとの記念撮影会へのプログラム参加チケット

※入場券が別途必要となります。

※アシカ、イルカとの撮影会には最大５名様まで参加可能です。

※カメラマンのカメラとともに、お客様のカメラまたはスマートフォン（1台）をお預かりして、撮影を行います。

※カメラマンが撮影した写真は別途購入することができます。

◆ナイトバックヤードツアー付チケット、一般入場チケットも販売いたします。

※チケットは全てWebチケット「asoview!」での販売となります。年間パスポート、前売り券、招待券でのご入場はできません。

※スーベニアショップ「モラモラ」、コレクターズショップ「ガレオス」、リラックスカフェ「マーメイド」は営業いたします。フードコートは営業いたしません。

運営：公益財団法人いばらき文化振興財団