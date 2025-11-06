こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
商品捕捉型自動ラベラー「ビジョンラベラー（HC-800VL）」10月より販売開始
フローズンチルド商品や流通加工におけるラベル貼り作業を自動化、ラベルの手貼り作業をゼロに！
株式会社寺岡精工（本社：東京都大田区/代表取締役社長 山本宏輔）は、電動アクチュエーターを用いた独自開発の貼付機構（特許出願済）により、不揃いな向きで流れるパッケージを捕捉し、自動でラベルを貼り付ける、商品捕捉型自動ラベラー「ビジョンラベラー（HC-800VL）」を10月より販売開始しました。
ラベルの手貼り作業が行われているフローズンチルド商品※1（保存温度帯変更作業）をはじめとする流通加工分野を対象に、効率化・作業削減、人手不足解消に貢献します。
※1 冷凍状態で保管された食品を、流通段階で解凍し、チルドの温度帯で販売する商品。（フローズン→チルド）
例としてサラダチキンや水産物の塩干商品など。
■独自開発の貼付機構（特許出願済）が、不揃いな向きで流れるパッケージへ自動貼り付け
商品捕捉型自動ラベラー「ビジョンラベラー（HC-800VL）」は、コンベヤー上を向きが不揃いに流れるパッケージをカメラで認識し、その位置や進入角度を捕捉。捕捉した座標情報をもとに、電動アクチュエーターを用いた独自開発の貼付機構が正確なラベリングを行います。
一般的なオートラベラーでは、商品搬入ガイドの位置、ラベラーユニットの位置・高さ・角度などをアイテム毎に手作業で調整を行っていましたが、ビジョンラベラーは設定値を初回登録すれば、次回以降の作業は商品を呼び出すだけの簡単作業です。多品種少量作業への適応や、作業者ごとの生産性や精度の平準化など、様々な現場ニーズにフレキシブルにお応えします。
■AC100V電源で稼働、ロケーションフリーを実現
本製品はAC100V電源1口とエアーコンプレッサーのみで稼働ができ、最大45P/min※2の処理能力を発揮します。さらに、筐体がキャスターで移動できるため、シーズン毎や作業内容によってレイアウト変更が必要な場合もフレキシブルに対応します。
※2 最大処理能力はパッケージ条件により異なります。
■高いユーザビリティを実現した画像認識システム
画像認識システムには、食品加工業界で約20年の実績があるTERAOKAのラベル検査装置のノウハウを応用しています。検出方式には主にパッケージデザインのマーク形状より捕捉する「マーク検出モード」と、トレー商品のエッジ（輪郭）で捕捉する「エッジ検出モード」の2パターンを実装。登録作業は本体上のタッチパネルで行うことができ、直感的なUIを用いた登録フローにより、誰でも簡単に操作・登録が可能です。
■製品概要
製品名 ： 商品捕捉型自動ラベラー「ビジョンラベラー（HC-800VL）」
外形寸法： 1,120mm(W) x 1,235mm(D) x 1,978±50mm(H)
製品URL： https://www.teraokaseiko.com/jp/products/PRD00510/
製品動画： https://youtu.be/zkZDobKW7FM?si=iKc2akvScRmSrb5x
本件に関するお問合わせ先
■報道関係者のお問い合わせ先
株式会社寺岡精工 グローバルマーケティングコミュニケーションズ 上山・鈴木
TEL: 03-3752-5510 FAX: 03-3752-5562 Mail: pr-teraoka@jp.digi-group.com
■一般の方のお問い合わせ先
株式会社寺岡精工 お客さま窓口 TEL: 0120-37-5270（平日9:30‐17:30）
▲「ビジョンラベラー（HC-800VL）」
▲ラベル貼り付けイメージ
▲カメラ検知・ラベル貼り付けの動作原理
▲ラベル貼り付け位置登録画面例
