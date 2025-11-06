全国で拡大中の女性専用のマシンピラティススタジオ「Repilates（リピラティス）」常滑が2026年2月オープン！

快適で長く通いやすい「Repilates」で、ピラティスをライフスタイルに。

repilates株式会社理学療法の知見を活かし、「姿勢」「痛み」「体の使い方」などの根本改善をテーマに全国展開を進めるマシンピラティススタジオ、Repilates株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役 岸本祐輔）は、2026年2月に愛知「常滑店」を新規オープン。女性が安心して通える“専門性の高いマシンピラティス”を提供します。

Repilatesでは、リフォーマーなどのマシンを使用したグループレッスンと、目的やレベルに合わせたプライベートセッションを提供。

ただ鍛えるのではなく、体を“整えて使える”状態へ導きます。

“なんとなくの不調”を根本から整える専門指導が、40/50代を中心に、20代～80代の女幅広い世代の女性に支持されています。

【今なら内覧会＆体験キャンペーン開催中！】

＜内覧会予約の受付中！＞

1月10日(土)からはスタジオ見学&無料体験付きの内覧会を開催いたします。

・お得にマシンピラティスを始めたい

・通ってみたいけど勇気が出ない

・お友達と通ってみたい

是非手ぶらで内覧会にお越しください。

ご入会にあたり特典をご用意してお待ちしております。

内覧会期間中にご来場された方には、嬉しい特典もご用意しました。マシンピラティスクラスには必要な専用ソックスは、全５色からお選びいただけます。

「Repilates イオンモール木更津」概要

場 所：〒479-0882愛知県常滑市りんくう町

2丁目20ｰ3 イオンモール常滑2F

アクセス：りんくう常滑駅から徒歩6分

駐車場：有

電話番号：070-1318-3107

内覧会開催日時：2026年1月10日(土)～

11月25日(日)

参加費用：無料

◆都内で展開中のマシンピラティス専門スタジオ「Repilates」が愛知県常滑に進出します◆

Repilatesは、理学療法士監修による独自プログラムを導入し、姿勢改善・機能改善・慢性不調の緩和を目的とした“カラダ改善専門スタジオ”です。

現在、首都圏・東海エリアを中心に全国10店舗を展開。

2026年1月には西東京（八王子、若葉台）、2月は岐阜で新店オープンと全国拡大を進めています。

少人数クラスだから、インストラクターが1人1人の体を見ながらレッスンを進めるため、「体が硬い」「運動が苦手」な方でも安心して始められます。

■Repilatesが選ばれる3つの理由

Reason １

初心者のためのオリエンテーションクラスを開催

マシンピラティスは、ただマシンに乗って動くのではなく「自分の体を正しく扱う」ことが姿勢改善への近道になります。

Repilatesでは、通常プログラムとは別に、姿勢の土台となる骨盤コントロールや胸式呼吸などピラティスの基礎を何度でも丁寧に確認できるオリエンテーションクラスを用意しています。

初めての方はもちろん、経験者のリピートも多く、呼吸・姿勢・動きのつながりを整え、“動ける体”を育てていきます。

★内覧会キャンペーン★

内覧会期間中にお申し込みの方に限り、１レッスン5,000円のクラスを、回数無制限０円で提供いたします。

Reason ２

豊富なマシンと、充実したクラスバリエーション

スタジオ内は、リフォーマーと呼ばれるピラティスマシン12台に加え、チェア、TRX、スパインコレクター、フォームローラー、ハーフバランスボールなどの大小様々なピラティス専用器具を完備。

素材や部品にまで拘り、最高級ランクの木材であるメープル材や、ドイツ製のベアリングなどを使用し、耐久性やしなやかさを実現した当社オリジナルのマシンを用意しています。

様々なマシンのクラスがあることで、一人一人が持つあらゆる身体のお悩みを解決、飽きないクラスバリエーションを実現します。

Reason ３

通いやすさ×継続しやすさ

「予約が取れない」「気軽にいけない」と体が変わる前に辞めてしまう方が多くいらっしゃいます。

Repilates常滑はイオンモール内にあり、お買い物のついでに通えるため、家事や育児の合間の“自分時間”にぴったり。1クラス50分と短時間でもリフレッシュしながら健康づくりが可能です。

毎日朝～夜までレッスンを開催しており、直前まで予約が可能となっています。

■Repilatesブランドメッセージ

ピラティスは美容やボディメイクだけでなく、健康寿命をのばすための予防医療でもあります。

Repilatesは地域に根ざしながら、専門性の高い指導で多くの方の暮らしを支えていきたいと思います。

■「Repilates株式会社」について

商号：repilates株式会社

代表者 ：岸本 祐輔

所在地：東京都豊島区西池袋三丁目22番9号 １F パークアクシス池袋

業種：ピラティススタジオ

ホームページ：https://repilates.jp

Mail：info@repilates.jp