日本製鉄 シェル社と油井管供給に関する10年間の長期契約を更改
～３社のパートナーシップを基盤に、エネルギー供給の安定化と体制強化を推進～
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）と住友商事株式会社（以下、住友商事）は、Shell plc（以下、シェル社）と油井管供給に関する10 年間の長期契約の更改に合意し、10 月14 日、オランダ・ヘーグにおいて調印式を実施しました。
日本製鉄と住友商事は、過去50 年以上にわたり、世界20 カ国以上のシェル社のオペレーションカンパニーに対し、石油・天然ガス掘削に使用されるシームレス油井管を納入してきました。今回の契約更改は、日本製鉄による高品質・高性能な油井管の安定供給、住友商事によるサプライチェーンマネジメント（在庫管理、メンテナンス、ジャストインタイム配送を担うサービス）など、両社が提供するトータルソリューションが改めて高く評価されたことによるものです。
本契約の更改にあたっては、3 社の確固たる信頼関係と協力体制を基盤に、シェル社によるグローバルなエネルギー供給の安定化に引き続き貢献していくことを確認しました。今後の契約期間でも、従来の供給体制をさらに進化させ、シェル社の各地域アセットにおける多様なニーズに応えるべく、製品ラインアップの拡充、サプライチェーンの最適化、デジタル技術の活用によるトレーサビリティ強化など、包括的なサービス提供を目指します。
日本製鉄と住友商事は、シェル社との長年のパートナーシップを一層深化させるとともに、エネルギーの安定供給と産業の発展を支えることで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
