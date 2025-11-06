『深津式 AIラボ×法務』11/20(木)無料ウェビナー開催決定！第3回【生成AI実践デモ】法務の価値をアップデートするための構造思考｜Authense法律事務所

Authense法律事務所申込はこちら :https://www.authense.jp/komon/seminar/8781/

Authense法律事務所（東京都 港区）は、「Focus on Emotions（人の気持ちに、フォーカスする。）」をブランドスローガンとし、法の解決だけではなく、人の気持ちに寄り添い課題解決に向き合うファームです。

法の解決と、人の気持ちの解決、ともに大切にしていくAuthense法律事務所より、深津 貴之氏を迎えたウェビナーシリーズ企画、「深津式 AIラボ×法務」のVol.3 を開催することをお知らせします。

11月20日（木）に開催する第3回では、他部署や経営層と連携し、法務を“推進力”に変えたい法務部門にフォーカス。「法務部のバリューをいかに高め、組織内で信頼される存在へと変えていくか」をテーマに、生成AIを活用した実践デモを交えてお届けします。

AIで、法務の“存在価値”を見える化する。デモを交えた実践的セミナー第3弾。

近年、企業の法務部門では「自部署の貢献を経営層に示せない」「他部門からブレーキ役と見られてしまう」「成果が数値化できず予算確保に苦労する」といった課題が多く聞かれます。

法務の役割が広がる一方で、「どうすれば自分たちの価値を正しく伝えられるのか」「どうすれば経営や現場から信頼される存在になれるのか」──多くの現場がその答えを模索しています。

本ウェビナーでは、こうした課題を踏まえ、「法務部のバリューをいかに高め、組織内で信頼される存在へと変えていくか」をテーマに、生成AIを活用した実践デモを交えてお届けします。

前半では、生成AI活用とプロンプト設計の第一人者である深津 貴之氏が登壇。

急速に進化するAIの最新動向と、法務業務に応用できる最新知見を紹介します。

後半では、課題の可視化からマイルストーン設計まで、生成AIが法務の構造をどう変え得るのかという視点から、法務組織の価値を高める具体的なアプローチを、深津氏によるデモ形式で実演します。

モデレーターは、デジタル庁への出向経験を持ち、情報法を中心にデジタル分野の実務に精通する弁護士・亀山 大樹。

テクノロジーと法務の視点をつなぎながらセッションをリードし、生成AIの知見を法務組織の設計や価値向上にどう活かせるのかを深掘りしていきます。

生成AIの可能性を、法務の現場にどう取り入れるか。

他部署や経営層と連携し、法務を“推進力”に変えたい方や企業の法務担当者の方は、ぜひ本ウェビナーをご活用ください。

【開催日時】2025年11月20日（木） 11:30～12:30

【会場】オンライン（Zoomウェビナー）

申込はこちら :https://www.authense.jp/komon/seminar/8781/

※恐れ入りますが、同業他社の方はご参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

【参加費用】無料

【ウェビナータイトル】

深津式AIラボ×法務 第3回

【生成AI実践デモ】法務の価値をアップデートするための構造思考

【こんな方におすすめ】

・法務部門の価値を社内で伝えたい方

・生成AIの最新動向を実務の観点から学びたい方

・部門課題を構造的に整理し、改善の打ち手を考えたい方

・他部署や経営層と連携し、法務を“推進力”に変えたい方

【登壇者】

弁護士ドットコム株式会社 CXO 株式会社THE GUILD 代表取締役 インタラクション・デザイナー 深津 貴之 氏

インタラクション・デザイナー。株式会社thaを経て、Flashコミュニティで活躍。

独立以降は活動の中心をスマートフォンアプリのUI設計に移し、クリエイティブユニットTHE GUILDを設立。メディアプラットフォームnoteのCXOとして、note.comのサービス設計を務める。執筆、講演などでも勢力的に活動。

弁護士 亀山 大樹（第二東京弁護士会所属）

第二東京弁護士会所属。早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。

不動産法務からIT分野における法律問題の解決まで幅広く担当。不動産会社やメーカー、IT企業等、多様な業種の顧問経験を有する。

任期付公務員として、情報システムに関する政府調達制度・運用の改善、データ利活用推進のための戦略とりまとめ等にも携わった。

デジタル化や公共調達制度に関する豊富な知見を活かし、情報法分野を中心としたデジタル化に関わる各種法律問題、スタートアップの政府調達参入のための法的な助言等に対応。複雑な法的トラブルのご相談においても、依頼者の目線に立った実践的な提案に定評がある。

セミナーシリーズ「深津式AIラボ×法務」とは？

「深津式AIラボ×法務」は、生成AI活用とプロンプト設計の第一人者・深津貴之氏とともに、人材不足・業務過多・属人化といった多くの法務部門が抱える課題に、生成AIがどう向き合えるのかを探るセミナーシリーズです。

業務の効率化と法務部門の価値向上を実現するために、AIの“使いどころ”や“問いの立て方”を探求していきます。

法務の人手不足を解消する「法務クラウド」

Authense法律事務所が提供する「法務クラウド」は、法務人材の急な退職や人手不足でお困りの企業に、有資格者である弁護士を即アサインする法務人材アウトソースサービスです。企業法務経験を持つ弁護士が法務部の一員として業務を直接担当します。お問合せから通常2週間で開始可能で、1ヶ月のスポット利用にも対応。柔軟かつ実効的な法務アウトソースサービスを提供し、企業のニーズにお応えします。

法務クラウドのサービス内容：https://www.authense.jp/komon/pickup/outsourcing/

AIで分析！日本の感情、今は何色？

Authense法律事務所は、感情に敏感でありたいという思いから、”今”世の中が興味を抱いているニュース、社会感情についてAIで分析し、3時間おきにWEBサイトを更新しています。あなたの感情は、今は何色ですか？

WEBサイト：https://www.authense.jp/focus-on-emotions/

【Authense法律事務所とは】

「すべての依頼者に最良のサービスを」という理念のもと、プロフェッショナルサービスを幅広く提供する総合法律事務所です。2005年の創業以来、グローバル企業、上場企業、国内を代表する大手企業や市場をリードする成長企業を中心に、IPOを目指すスタートアップまで、幅広い業種・業態の皆さまにリーガルサービスを提供しています。

合わせて遺産相続・離婚や刑事事件といった個人法務にも注力。幅広い依頼者に対し、Authense Professional Groupに参画する税理士法人、弁理士法人、社労士法人、司法書士法人、コンサルティング会社と連携し、包括的なワンストップサービスを展開しています。

現在、グループ全体の人員は358名。Authense法律事務所は、弁護士84名、パラリーガル・コーポレートスタッフを含む総勢288名の体制で、依頼者の皆さまに寄り添い、期待を超えるリーガルサービスを提供し続けています

日本最大級の法律相談ポータルサイトを運営し、クラウドサインを生み出した弁護士ドットコム株式会社を、代表弁護士の元榮太一郎が創業後、東証マザーズ市場に上場するまでインキュベーションした法律事務所としても知られるAuthense法律事務所。今後もGroup相互の相乗効果を発揮し、従来のリーガルサービスにとらわれない新しいサービスを生み出していきます。

Authense法律事務所

概要

法人名称：弁護士法人Authense法律事務所（第二東京弁護士会）

代表弁護士：元榮 太一郎

設立：2005年1月15日

所在地：〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階

所員数：288名

TEL：03-4590-9000（代表）

FAX：03-6804 -3820（代表）

オフィス：六本木・東京・新宿・北千住・横浜・千葉・大阪

ホームページ：https://www.authense.jp/