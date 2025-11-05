【無料体験型イベント】AI×デジタル表現で“マーケティングの未来”を体感！アクアスター「クリエイティブの未来展」開催（11/17～12/12）

株式会社アクアスター

企業のマーケティング課題をデジタルクリエイティブで解決する株式会社アクアスター（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原田 弘良、以下 当社）は、AI・インタラクション（対話）・デバイスなど、テクノロジーとクリエイティブの融合が生み出す新たな可能性を体感できる展示イベント「クリエイティブの未来展」を、2025年11月17日（月）～12月12日（金）の期間、当社本社にて開催いたします。

AI・インタラクション・ビジュアルが織りなす空間で、これからのマーケティングと表現の未来をぜひご体感ください。

クリエイティブの未来展 開催概要

●概要サイト

https://aqua-star.co.jp/blog/futureofcreativity/

●会期：2025年11月17日（月）～12月12日（金）11:00～17:00（最終入場 16:30）

※土日・祝日休、12:00～13:00は休憩時間

●会場：株式会社アクアスター 本社東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア7F

（日比谷線・都営浅草線 東銀座駅 徒歩2分）

●参加費：無料（事前申込制）

●対象：法人格をお持ちの企業、団体に所属されている方

●申込方法：以下URLよりご登録をお願いいたします。

https://forms.gle/aFXs3wqwbiJgv3wPA

■ 展示コンテンツ

● クリエイター × マーケティング

心を動かすクリエイターが、マーケティングの共感を生み出す。

SNSで話題を生んだ人気クリエイターによるビジュアルワークや、ブランド価値を高める表現事例を展示。



● AI × キャラクターの可能性

AIがあなたの課題を解く、新たなデジタルコミュニケーション。

多彩なキャラクターとAIが連動し、皆さまの悩みに寄り添いながら最適な解決策を提案。

次世代のコミュニケーションデザインを、体験を通じて感じられるコンテンツを展示。

● インタラクション × デバイス

動きが意思を持つとき、デバイスと表現は次のフェーズへ。

あなたの影が自ら動き出す。

スマートフォンやセンサーを用いた”体験型アート”で、テクノロジーと身体表現が融合する瞬間を体感。デジタル×リアルの境界を超える、新しい没入体験を展示。

● インスタレーション × AI

アートが語りかける、新たなインスタレーションの形。

歴代の絵画たちが動き出し語りかけ、世界を彩る新体験。

AIが創り出す新たな”生命観”が、アートとテクノロジーの融合を体験できるインスタレーション（体験できるアート空間）を展示。

■ テクノロジーと表現が交差する、心を動かす体験空間

いつの時代においても、人の心を動かす原動力は「クリエイティブ」です。

テクノロジーが急速に進化する現代では、AIやインタラクションといった新しい要素が融合し、クリエイティブもまた常に新たな形へと進化を遂げています。

クリエイティブの未来展では、「クリエイター×マーケティング」「AI×キャラクター」「インタラクション×デバイス」「インスタレーション×AI」など、さまざまな切り口から“表現とテクノロジーの未来”を探求し、その融合が生み出す新たなクリエイティブの可能性を紹介します。

アクアスターがこれまで培ってきたビジュアル制作力と、先端デジタル技術を組み合わせた体験型コンテンツを通して、これからのマーケティング表現の可能性を提示します。

■ 株式会社アクアスターについて

1991年の創業以来、広告の絵コンテやイラストを中心としたビジュアル制作に携わってまいりました。

2020年以降はアニメやゲームの版権イラストに加え、WEBやSNSマーケティング、VR空間の設計など、デジタル領域にも事業を拡大。企業や自治体のプロモーション課題を「ビジュアルの力」で解決することを強みとし、年間5,000件以上の案件に関わっています。

「文章では伝わりづらい複雑な事象を、誰にでもわかりやすく、魅力的に伝える」ことを使命に、ユーザーの心を動かすコンテンツづくりに取り組んでいます。

名称： 株式会社アクアスター

所在地：

東京本社 〒104-0045 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア7F

関西支社 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-4 肥後橋イシカワビル702

代表者： 代表取締役社長 原田 弘良

設立年月日： 1991年11月14日

公式Webサイト： https://aqua-star.co.jp/

制作事例： https://aqua-star.co.jp/works/



■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社アクアスター 広報担当 神谷

