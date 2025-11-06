ハルメクが新しいSNS組織「HALMEK up アンバサダー」を始動

株式会社ハルメクホールディングス

販売部数No.1（※1）雑誌『ハルメク』を発行する株式会社ハルメク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮澤 孝夫、株式会社ハルメクホールディングス100%子会社）と、シニアマーケティングを支援するグループ会社の株式会社ハルメク・エイジマーケティング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：木船 信義）は、SNSを通じて、50代からの女性のリアルな声を届け、同世代に共感を広げる組織「HALMEK upアンバサダー」を始動したことをお知らせします。

（※1）日本ABC協会発行社レポート（2024年7月～12月）

HALMEK up アンバサダー :https://halmek.co.jp/ambassador

「HALMEK up アンバサダー」始動の背景

近年、50代以上の女性によるSNS利用が急速に拡大しています。当社の調査（※2）によると、2025年にはSNS利用率が41.5%を超え、2022年と比較して約1.75倍に増加しました。さらに、50代の約9割、60代の約8割が「SNSをきっかけに商品を購入した経験がある」と回答しており、SNSは情報を得る場から、共感や購買が生まれる場へと進化しています。こうした背景から、今後もこの世代のSNS利用は一層拡大していくことが見込まれています。

一方で、SNS上にはまだ50代以上の発信者が少なく、「自分と同じ世代のリアルな声に触れたい」という思いを持つユーザーも多く存在します。ハルメクでは、その課題を機会ととらえ、オトナ女性が自らの言葉で日常や価値観を発信し、同世代に共感の輪を広げていくパートナーとして「HALMEK up アンバサダー」を組織しました。

（※2）ハルメク 生きかた上手研究所「デジタルデバイスに関する意識と実態調査2025」「SNSに関する意識・実態調査2025」

「HALMEK up アンバサダー」とは

HALMEK upは、「今日も明日も、楽しみになる」をコンセプトに、日常の気づきや人生後半のヒントを届けるオトナ女性のためのWEBメディアです。「HALMEK up アンバサダー」は、そのコンセプトに共感し、美容・料理・ライフスタイルなど多彩な分野で活躍する50代以上の女性の中から、特にSNSで発信力を持つメンバーで構成されています。

「HALMEK up アンバサダー」は、ハルメクグループや企業と協働しながら、以下のような活動を通じて、同世代に共感を届ける発信やコンテンツ開発に取り組みます。

- 「今日も明日も、楽しみになる」商品を実際に体験し、その魅力や使い心地をリアルな声で紹介- HALMEK upの記事・動画への登場、編集部との企画会議や座談会への参加- HALMEK up内コンテンツ「HALMEK TV」への出演など、メディアを通じた発信活動

今後、「HALMEK up アンバサダー」がリアルな声を発信する環境を広げるとともに、オトナ女性の背中をそっと押すような前向きな循環を生み出していきます。メンバーの発信が日々を楽しむきっかけとなり、「今日も明日も、楽しみになる」気持ちがより多くの人に広がっていくことを目指します。

アンバサダー一覧 :https://halmek.co.jp/up/ambassador

【企業向け】インフルエンサーマーケティングセミナー開催のご案内

HALMEK up アンバサダーの活動を通じて見えてきた「オトナ女性のSNS活用のいま」を、企業担当者の皆さまに知っていただくために、無料のオンラインセミナーを開催します。

ハルメクグループがこれまで取り組んできた事例を交えながら、SNSで50代以上の共感を生む発信のヒントをお伝えします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34765/table/231_1_a7b9c93403bf81ca564081d1fb991fe0.jpg?v=202511060128 ]セミナー詳細 :https://lp.halmek-agemarketing.co.jp/seminar251127

WEBコンテンツサイト「HALMEK up」とは

HALMEK upは、“昨日より今日、今日より明日が楽しみになる”をコンセプトに、日常の気づきや人生後半のヒントを届ける50～60代女性のためのWEBメディアです。共感と実用を大切にしながら、50代からの“自分らしい生き方”に寄り添う記事や動画を発信しています。直近では、動画配信サービス「HALMEK TV」を開設し、映像ならではの臨場感と共感を届ける新たな発信にも取り組んでいます。

HALMEK TV :https://halmek.co.jp/tv

販売部数No.1雑誌「ハルメク」をはじめ多角的なサービスを展開するハルメクグループ

50代からの女性が前向きに明るく生きるための価値ある情報をお届けしています。健康、料理、おしゃれ、お金、著名人のインタビューなど、幅広い情報が満載です。 また、雑誌「ハルメク」の定期購読者には、本誌とともに提供するカタログと、オンラインでの通信販売を行っています。販売している商材は、ファッション・インナー・コスメ・美容・健康など多岐にわたり、独自のシンクタンクである「ハルメク 生きかた上手研究所」を通じて利用者の声を徹底的に調査、反映した商品開発で、多くの女性から支持を得ています。

■会社概要

商号 ： 株式会社ハルメク

代表者 ： 代表取締役社長 宮澤 孝夫

本社所在地 ： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂四丁目 1 番 1 号

設立 ： 2012年7月24日

事業内容 ： 出版ならびに通信販売業

会社サイト ： https://www.halmek-holdings.co.jp/company/group/halmek/

HALMEK up ： https://halmek.co.jp/

商号 ： 株式会社ハルメク・エイジマーケティング

代表者 ： 代表取締役社長 木船 信義

本社所在地 ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目2 共同ビル神保町8階

設立 ： 2018年4月

事業内容 ： シニア向けビジネスのコンサルティング・広告代理・クリエイティブ・通販支援

会社サイト ： https://halmek-agemarketing.co.jp/