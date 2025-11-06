東横イン、チェックイン前・チェックアウト後も寛げるゲスト専用スペース『T-Place』 国内全店舗で11月より順次オープン !

株式会社東横イン

株式会社東横イン（本社：東京都大田区、代表執行役社長：黒田 麻衣子）は、この度、宿泊のお客様がチェックイン・チェックアウトの前後も自由に寛げるゲスト専用スペース『T-Place（ティー・プレイス）』を、11月より国内全店舗で順次オープンいたします。

近年、早着やチェックアウト後の「手持ち無沙汰な時間」や「隙間時間ワーク」のニーズが高まっています。本スペースは、ご自宅（First Place）や職場（Second Place）とは異なる、リラックスして自分らしく過ごせる「第三の場所」（Third Place）として、旅行の計画、仕事の準備、ご出発前のリフレッシュなど、お客様の「旅の隙間時間」を最適化します。お客様に「ホテルにいる時間全て」を快適に過ごしていただくための新たな取り組みとして、東横INNの滞在価値をさらに高めてまいります。

■『T-Place』の特長と機能

『T-Place』は、以下の設備と機能を提供し、お客様に多様な過ごし方を提供いたします。

・ 快適なタッチダウンスペース

フリーWi-Fi、電源を備え、旅行中の作業や簡単な打ち合わせにも利用できる環境を整備。

※一部店舗を除く。

・ 無料リフレッシュサービス

6:00～24:00まで、無料のコーヒーサービスを提供。コーヒーを飲みながら、ご家族や

ご友人、同僚の方々との談笑を楽しんでいただけます。

・ 多目的利用

６:30～9:00の朝食時間帯は朝食会場として、それ以外の時間帯は、自由に寛いだり作業

できるラウンジとして機能します。

■『T-Place』の名称の由来

『T-Place』は、以下の2つの「T」の意味を併せ持った空間です。

・ Third Place（第三の場所）の「T」：自宅や職場とは異なる、リラックスして自分らしく

過ごせる空間。

・ TOYOKO INN の「T」：東横インがお届けする、新しいスタイルのゲストラウンジ。

■概要

名称：T-Place（ティー・プレイス）

オープン日：2025年11月より順次

導入店舗：国内全店舗（一部除く）

利用対象：宿泊者限定

利用時間：6:00～24:00

特記事項：6:30～9:00は、朝食会場として利用されます。

※一部異なる店舗がございます。

■東横INNの特長

全国ネットワークの基地ホテル

客室数日本一※1。「あらゆる人の移 動を応援する基地」として、全国ど こにでもある安心感※2を提供してい ます。国内に限らず、韓国やドイ ツ、フランスなど海外 5 ヵ国にも展 開。世界 350 を超える拠点で、あら ゆる人の移動を支えています。

原則ワンプライス

サービスや品質だけでなく、客室料 金でも安心感を提供しています。皆 さまの「生活必需品」でありたいと いう想いから、予算内で泊まれる価 格を上限に、いつでも、誰にでも、 わかりやすい安定価格。それが私 たちの「原則ワンプライス」です。

私たちのおもてなし

お客さまに感動体験をしていただく ことをモットーにしています。シンプ ルで清潔・快適な客室、店舗ごとに 異なるスタイルの無料元気朝食、 最高の笑顔の「行ってらっしゃい」 でお客さまの出発をお見送りします。

※1 総客室数は78,831室（2025年8月末時点）。高知店オープン（2026年2月予定）で、業界初となる全国47都道府県進出

※2 経産省創設のおもてなし規格認証制度で「紺」認証を1企業最多の333事業所で取得（2024年6月）