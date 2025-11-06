美容室NYNY、ロンドンでの海外研修を開催　TONI&GUY教育メソッドによる最先端カット＆カラーを学ぶ

株式会社アルテジェネシス写真：講習修了証ディプロマ授与式の様子

美容室チェーンを約360店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義）のグループ会社である株式会社ニューヨーク・ニューヨーク（京都市伏見区/代表取締役社長 小崎 昌平）は、2025年10月4日（土）～11日（土）にかけて、イギリス・ロンドンのTONI&GUY本部アカデミーにて海外研修を実施しました。

本研修には、NYNYおよびAshブランドから選抜された6名のスタイリストが参加。世界的に評価されるTONI&GUYの教育メソッドのもとで、クリエイティブカット＆カラーの最先端技術を学びました。現地ではヘアショーなども観覧し、国際的な感性と技術を吸収する貴重な機会となりました。

■背景

美容室 NYNYはTONI&GUYの教育提携サロンとして、日本国内で同ブランドのディプロマを取得した希望者のみがロンドンアカデミーでの講習を受けられる仕組みを整えています。本プログラムは2018年にスタートし、今年で4回目の実施を迎えました。

アルテジェネシスグループでは、美容師にサロンワークの枠を超えた学びと挑戦の機会を提供することを重視しています。美容コンテストやヘアショー、そしてK-POPライブのヘアメイクなど、多様な現場での実績を通じて、スタッフ一人ひとりの成長を支援。今回のロンドン研修も、そうした理念を体現する教育活動の一環です。同グループは今後も、国内外での教育・研修を通じて、技術力と創造力の両面から美容業界の発展に貢献していきます。

■研修内容

ロンドン研修では、TONI&GUY本部アカデミーにて「クリエイティブカット＆カラー」をテーマに、デモンストレーション、ルック＆ラーン、ワークショップなど多面的なプログラムを実施。トップアーティストによる実践指導を通じて、参加者はデザイン構築力や表現力を高め、グローバル基準の技術を身につけました。また、初日には現地のヘアショーを観覧し、ヨーロッパのトレンドやクリエイティブアプローチに触れる機会を得ました。

■研修参加者

赤本悠斗 NYNY Mothers パピオス明石店

小川健治 NYNY 大久保店

小野匠登 NYNY Mothers MOMOテラス六地蔵店

清原和哉 NYNY 教育部マネージャー

田島智美 Ash 池上店

柳澤和也 NYNY 垂水店

カラー講習の様子■TONI&GUYの概要

TONI&GUY（トニーアンドガイ）は、1963年にイギリス・ロンドンで創業した世界的なヘアサロンブランドです。現在では世界数十ヵ国に展開し、サロン運営のみならず、アカデミー事業を通じてグローバルに美容教育を提供しています。革新的なカット技術とトレンドを生み出すクリエイティブチームは、ファッション業界からも高い評価を得ており、ロンドンファッションウィークなどの世界的イベントのバックステージでも活躍しています。「教育を通じて業界を進化させる」を理念に掲げ、次世代の美容師育成に力を注いでいます。

【株式会社ニューヨーク・ニューヨークについて 】

本社：〒612-8089 京都府京都市伏見区銀座町1-356-2 マルヨシ伏見ビル 2F

取締役会長：吉村 栄義

代表取締役社長：小崎 昌平

設立：1997年12月8日

Tel:075-604-5285

URL: https://www.nyny.co.jp/

事業内容：美容業、美容フランチャイズチェーンの運営

【株式会社アルテジェネシスについて】

本社：〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 アルテマリンウェーブビル 5F

代表取締役会長：吉原 直樹

代表取締役社長：吉村 栄義

設立：2022年1月11日

創業：1986年8月7日

資本金：１億円

Tel：045-663-6123

URL：https://artegenesis.com/

事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社

スタイルデザイナー事業部

https://www.styledesigner.net/



グループ会社

株式会社 アッシュ

https://ash-hair.com/

株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク

https://www.nyny.co.jp/

株式会社 C＆P

https://www.chokipeta.com/

株式会社 ダイヤモンドアイズ

https://www.diamond-eyes.net/

株式会社 東京美髪芸術学院