『ブレイドアンドソウルNEO』11月12日(水)に予定している最新アップデート情報を公開！「ブレソFS放送局NEO」が11月7日(金) 19時に放送決定！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、PCオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル』のリメイク作品となる『ブレイドアンドソウルNEO』の、最新アップデート情報公開を含む生放送の決定をお知らせします。



■ブレソFS放送局NEO




【配信日時】


2025年11月7日(金) 19時～


【配信URL】


https://www.twitch.tv/bnsjpofficial


【出演者】


FSグラウカ


FSふんこ


【概要】


11月12日(水)に予定している最新アップデートで登場予定の、伝説級ダンジョン「女王の祭壇」に関するアップデート情報を公開するFS生放送が決定しました。


アップデート情報はもちろん、恒例のFSへの質問コーナーだけでなく、今回は番組冒頭で『ブレイドアンドソウルNEO』だけでなく、『ブレイドアンドソウル』のアイテムクーポンの発表もあるので、ぜひFS生放送をご視聴ください。


≪「ブレソFS放送局NEO」の詳細はこちら≫


https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/251104fsliveneo101459



【ゲーム概要】




2014年からサービス開始した「ブレイドアンドソウル」のアクション性はそのままに、グラフィックやキャラクター成長システムを大幅改善したリメイク作品。


「ジン族」、「ゴン族」、「リン族」、「クン族」4つの種族、プレイスタイルに合わせた8つの職業を選択してプレイ可能で、よりリアルなライティングや質感へと進化したグラフィックで戦闘や移動での高いアクション性を堪能できます。



タイトル：ブレイドアンドソウルNEO(ブレソネオ)


ジャンル：MMORPG


サービス開始日：2025年3月12日(水)


利用料金 基本プレイ無料（アイテム課金）



公式サイト：https://bns.ncsoft.jp/


公式X(旧Twitter)：https://x.com/bns_official_jp


公式Discord：https://discord.gg/TEFrmykNjE


公式YouTube： https://www.youtube.com/user/NCsoftJP


公式Facebook：https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bns_official_jp


公式Instagram：https://www.instagram.com/bladeandsoul_jp_official/


公式Bluesky：https://bsky.app/profile/bnsofficialjp.bsky.social



(c) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.


※当プレスリリースの内容は2025年11月6日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。