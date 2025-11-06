国産webtoonヒットメイカー・ナンバーナインの最新作は執着系ロマンスファンタジー！『闇堕ち暴君の執着が止まりません』が11月6日（木）よりLINEマンガで配信開始

株式会社ナンバーナイン

漫画IPパブリッシャーの株式会社ナンバーナイン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林 琢磨、以下ナンバーナイン）は、『暴君を身ごもる闇堕ち聖女になりました』（SORAJIMA）、『その領収書じゃ、バレますよ ゴミ社員の成敗も、経理の仕事です』（KADOKAWA）の原作を担当する人気作家・夏瀬りく氏が原作を担当する、新作webtoon『闇堕ち暴君の執着が止まりません』を11月6日（木）より配信開始いたします。

＜『闇堕ち暴君の執着が止まりません』あらすじ＞

皇帝一家に虐げられ、治癒の力を酷使される日々を送っていた皇女ラティス。そんな彼女の運命を変えたのは、帝国を侵攻し、新たな支配者となった暴君ディアヴェルとの出会いだった。全身に呪いの傷を負う彼は、ラティスに命じる――「治せ。できなければ殺す」 国民を守るため、協力を決意したラティス。彼女の献身的な優しさは、冷酷な侵略者ディアヴェルの心に『執着』という歪んだ激情を芽生えさせ--

作品URL: https://manga.line.me/product/periodic?id=S155967

＜キャラクター紹介・相関図＞

ラティス

継妹に婚約者を奪われ、皇帝に力を搾取され続けた孤独な皇女。国民のため侵略者ディアヴェルに従うが、彼の深い傷に触れ救済を決意する。彼女の献身的な愛こそが、暴君の冷酷な心を動かし、強烈な執着を生むことになるとは知らずに。

ディアヴェル

復讐を成し遂げたが、心は満たされない孤独な少年。ラティスの存在が、彼の心と体の痛みを和らげる唯一の薬となる。彼女なしでは生きられないという重度の依存から、彼女を誰にも渡さないと強く執着する。

ゼフィウス

ラティスの元婚約者で、隣国の大帝国を治める最強の権力者。婚約破棄の誤解を解き、ラティス奪還と二重帝国樹立という野望のために舞い戻る。大人の余裕と強引さで年下暴君に対抗する危険な男。

メルディック

ラティスに命を救われ、絶対的な忠誠を誓う誠実な近衛騎士団長。ラティスを支えるうちに騎士の忠義を超えた切ない恋心を抱く。強大な恋敵たちが迫る中、報われない愛を胸に秘めて彼女の守護者として尽力する。

＜夏瀬りく氏コメント＞

臨場感あふれるシーン運び、キャラクターの生き生きとした表情、色彩や背景の美しさ――どの工程も本当に魅力的で、完成原稿を拝見するたびに胸が震えました。 「闇堕ち暴君の執着が止まりません」どうか一人でも多くの方に楽しんでいただけますように！

＜あらたしゅーや氏コメント＞

本作は、薄幸ヒロインが魅力的なヒーローたちとどう関わり、誰と結ばれるのか、そしてロマンスファンタジーらしいキラキラと、ダークな場面の二面性から見える美しさをチーム一丸となって制作してきました。ぜひ多くの方にお楽しみいただきたいです。

＜ずもてん氏コメント＞

「闇堕ち暴君の執着が止まりません」のリリースまでチームの方と話し合いを重ねながら、作品のこだわりを大事にしつつ自身の持ち味を活かしながら魅力的な作品になるよう制作して参りました。是非ともご一読よろしくお願い致します！

■ クレジット（敬称略）

原作：夏瀬りく ／ ネーム：あらたしゅーや／ 線画：ずもてん ／ 背景：3rd Ie ／ 着色・ 制作：Studio No.9

本作は、24年1月度に月間販売金額1.2億円を突破した『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』や、配信開始から約3ヶ月で「LINEマンガ 2024上半期ランキング（連載）」にランクインした『俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～』等を手掛ける、ファンタジーバトルwebtoonのヒットメイカー・ナンバーナインがお届けする最新作です。

これまで「タテ読みマンガアワード2024国内作品部門」「Renta！マンガ大賞2024異世界部門」「次にくるマンガ大賞2024」「2025 WORLD WEBTOON AWARD」にノミネートするなど、国産webtoon市場を代表する作品を多数手掛けています。ナンバーナインでは、国内webtoonを盛り上げるためにも今後も様々なジャンルのwebtoon制作に鋭意取り組んで参ります。

■株式会社ナンバーナイン

2016年11月に創業したナンバーナインは、「漫画で待ち遠しい未来（あした）をつくる。」をMissionに掲げ、「漫画をつくる」「漫画を届ける」「漫画を広げる」の3つの領域で漫画の価値を最大化する漫画IPパブリッシャーです。変化が激しいエンタメの世界において、既存の枠組みにとらわれず挑戦し続けることで、漫画の価値を最大化します。

コーポレートサイト: https://corp.no9.co.jp/