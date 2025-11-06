【ABC-MART】冬におすすめしたいNIKEの新作アウターシリーズ登場！スポーツミックスな秋冬スタイリングを提案するビジュアルも同時公開

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、本格的な冬の到来に向け、抜群の防寒性とトレンドを兼ね備えた重ね着のお楽しみいただけるNIKEのアウターコレクションを全国のABC-MART及び公式オンラインストアにて2025年11月6日(木)より展開いたします。

また、ビジュアルでは、「この冬は、どんなシーンも、思いのままに。」をテーマに、機能的かつスタイリッシュなアイテムを主役に、寒い季節にマネしたいスポーツミックススタイルで表現しています。

●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/e1000659/

■NIKEアウターシリーズを主役にしたスタイリングの提案

この冬手に入れたい機能性とデザイン性を兼ね備えたNIKEのアウターシリーズとして、「TF CLUB PUFFER JKT 」「CLUB FUTURA JKT」「TF SYNFL CLSC PFR」の3つのアイテムを紹介します。

今回新たに公開されるビジュアルでは、冬の寒さを感じる無機質な雰囲気の中で、暖色のライティングと本アイテムを着用することで温かみを表現しています。

また、フェミニンで上質なワントーンコーデや、トレンドの海外風レギンス×ソックスのスタイリング、韓国モードを感じさせるブラック統一コーデ、差し色を効かせたストリートライクな着こなしなど、シルエットや重ね着を活かした、この冬マネしたくなる多彩なスタイリングを提案しています。

■商品詳細

＜MEN＞

商品名：M TF CLUB PUFFER JKT

価格 ：29,920円（税込）

カラー：（左から）010BLK/WHT、235MSWBRN/WHT

サイズ：S、M、L、XL、XXL

NIKEのStorm-FITテクノロジーを搭載したウーブンジャケットであり、風雨を防ぎながらもTherma-FITテクノロジーで快適な暖かさをキープします。また、ルーズフィットで重ね着にも最適な一着です。

商品名：M CLUB FUTURA JKT

価格 ：16,500円（税込）

カラー：（左から）297PRCTBG/WHT、010BLK/WHT、451OBSIDN/WHT

サイズ：S、M、L、XL、XXL

NIKEの定番「Clubコレクション」から登場した、軽量で伸縮性のあるウーブン素材のジップアップジャケットです。ゆったりフィットで動きやすく、重ね着にも最適。フルジップとストームフラップが冷気や湿気を防ぎ、快適な着心地をキープします。

＜WOMEN＞

商品名：W TF SYNFL CLSC PFR

価格 ：18,260円（税込）

カラー：（左から）072LTBONE/WHT、010BLK/WHT

サイズ：XS、S、M,、L、XL

ゆったりとした腰丈シルエットで重ね着しやすく、カジュアルに着こなせるジャケット。Therma-FITテクノロジーと撥水素材で、寒さや雨の日も快適に過ごせます。

■会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：野口実

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）