【30話無料キャンペーン】 LINEマンガ140万ビューを突破！人気WEBTOON『じれったいロマンス』が堂々の完結！

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社インタラクティブメディアミックス（IMX、本社：東京都品川区、代表取締役社長：孫一亨）は、電子書店「ピッコマ」、「LINEマンガ」などにて配信中のWEBTOON『じれったい

ロマンス』の完結を記念し、11月6日(木)から11月20日(木)までの期間限定で30話まで無料でお読みいただける無料話大増量キャンペーンの開催、さらにIMXTOON日本公式Xにて、プレゼントキャンペーンを実施いたします。

『じれったいロマンス』は、ワンナイトラブで出会った2人の男女が、数年後に大企業の本部長と社員食堂の新人栄養士として偶然再会し繰り広げられるラブコメディです。

昨年12月より「ピッコマ」、「LINEマンガ」など各電子書店にて連載がスタートした『じれったいロマンス』は、ワンナイトの相手から職場の上司と部下の関係となった2人の”じれったすぎる”展開が次第に人気を集め、「LINEマンガ」では140万ビュー(25年11月現在)を記録するなど、人気作品に！

この度は、そんな本作の堂々の完結を記念し、通常3話まで無料のところを11月6日（木）から11月20日（木）までの期間限定で誰でも30話まで無料でお楽しみいただける無料話大増量キャンペーンを開催いたします。

さらに、IMXTOON日本公式Xでは本日より、ドラマ「じれったいロマンス」で主演を務めたソンフンのサイン入り特製カードが当たるプレゼントキャンペーンがスタート。完結を迎えた本作を盛り上げる、特別なキャンペーンが目白押しとなっています。

最終話では、ドラマでは描かれていない各キャラクター達の数年後のストーリーが描かれており、WEBTOON読者はもちろん、ドラマファンも最後の最後まで楽しめること間違いなし。出会いと別れを繰り返すジヌクとユミの恋の結末は一体どうなるのか。WEBTOON『じれったいロマンス』をこの機会にぜひ、ご一読ください。

■ソンフンさんから完結お祝いのコメントも到着！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oaqWAQ8DeAg ]

■祝(ハート)完結！「30話無料キャンペーン」対象電子書店

・ピッコマ(https://piccoma.com/web/product/169657)

・LINEマンガ(https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0003520)

・めちゃコミック(めちゃコミ)(https://mechacomic.jp/books/201195)

・まんが王国(https://comic.k-manga.jp/title/212164/pv)

・ebookjapan(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/stories/147451/)

・ブックライブ(https://booklive.jp/product/index/title_id/1986071/vol_no/001)

・DMMブックス(https://book.dmm.com/product/6120467/s745axrcf00377/)

・U-NEXT(https://video.unext.jp/book/title//BSD0000895823)

・amazon Fliptoon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DWDW4CQC?ref=cm_sw_em_r_wcm_sd_awm_23uxWEjFPGjYP)

・HykeComic(ハイクコミック)(https://web.hykecomic.com/landing_pages/32d009d599a5f81ad8a6373900621a2f/799.html)

・auブックパス(https://bookpass.auone.jp/collections/01986071)

・Amebaマンガ(https://dokusho-ojikan.jp/series_list/series_id=896287)

・Reader Store(https://ebookstore.sony.jp/title/01986071/id/BT000198607107707701/)

・コミックROLLY（アプリ）

iOS版(https://x.gd/gqPPJ) ／ Android版(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sonymusic.comicrolly&pcampaignid=web_share)

■祝(ハート)完結！「ソンフン直筆サイン入り特製カード」プレゼントキャンペーン

『じれったいロマンス』完結を記念して、ドラマでチャ・ジヌク役を務めたソンフンさんの直筆サイン入り特製カードが抽選で5名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施。IMXTOON日本公式Xおよび公式サイトをご確認の上、奮ってご応募ください。

公式Xはこちら(https://twitter.com/Imx_Webtoon)

公式サイトはこちら(https://imxtoon.jp/news/?pageid=2&mod=document&uid=32)

■作品紹介

(C)Kang sun, magom, KIM Ha Na, KIM Young Yun, Lunar Ji Youn Lee / terracetoonワンナイトの相手が就職先の上司だった！勘違いが引き起こす、じれったいロマンスの行方はー？

就活生のユミは母の結婚式に参加するためにリゾート地を訪れる。しかし、ひょんなことから名前も知らない男性と一夜限りの関係を持つことに。

翌朝目が覚めたユミは、男がいない隙に慌てて逃げ出し、ユミに好意を抱いていたジヌクは、消えてしまった彼女に苛立ちと寂しさを覚えるのだった。

それから3年後、ユミは栄養士として大企業のデボクグループに入社するも、上司である本部長が3年前に一夜を過ごしたあの男だと判明して…！？

■IMXTOONについて

「IMXTOON」は、韓国をはじめとするアジアコンテンツの発信やK-POPアーティスト・俳優のマネジメントを数多く手がけている株式会社インタラクティブメディアミックスが展開するWEB漫画のレーベルです。「ピッコマ」や「LINEマンガ」をはじめとする各電子書店でお楽しみいただけます。「IMXTOON」の公式SNSでは、今後連載予定のWEBTOON最新情報など作品の魅力を随時お届け。

公式サイト：https://imx.ne.jp/webtoon/

公式X：https://twitter.com/Imx_Webtoon (＠Imx_webtoon）

公式Instagram：https://www.instagram.com/imxtoon (@imxtoon)