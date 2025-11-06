コーチング×テクノロジーで学習を変革するアジャイルスタディ、シリーズAで5億円の資金調達を完了、累計調達額14億円に

株式会社AGILE STUDY

株式会社AGILE STUDY（本社：東京都調布市、共同代表：岡村 拓明・松尾 慎治）は、シリーズAラウンドにて、株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパンをリード投資家とし、株式会社mint、グローブアドバイザーズベンチャーズLLP、静岡キャピタル株式会社、ほか複数投資家を引受先とする第三者割当増資により、5億円の資金調達を完了いたしました。2025年7月の資金調達と合わせて累計調達額は14億円となります。

本資金は、当社の成長戦略の一環であるM&Aの推進および店舗出店等に活用し、事業拡大を図ってまいります。

これまでの歩み

当社は、日本全国に約5万教室が存在し市場規模1兆円を誇る学習塾市場、ならびに5,000億円規模の家庭学習市場を対象に※、コーチング×テクノロジーをコンセプトとした革新的な学習塾・学習サービスを展開しています。

一般的な学習塾・学習サービスでは、成績が向上する生徒の割合はおよそ20％と言われていますが、当社では最新の学習理論に基づいたコーチングを導入し、EdTechをはじめとするIT・AIテクノロジーを積極的に活用することで、成績向上率90％を実現しています。他塾で成果が出ずに転塾してきた生徒においても、短期間での成績向上を実現しています。

このような実績が評価され、生徒数は順調に増加。売上高は前期比277％という著しい成長を遂げました。

※出所）矢野経済研究所「教育産業白書」より算出

資金調達の目的

当社は、直営による教室展開と、バリューアップが可能な事業体のM&Aという両輪で事業拡大を推進しています。今回の資金調達は、こうした成長戦略の実現を加速させるためのものです。

今回の資金調達を通じて経営基盤を一層強化し、積極的な事業投資を行うことで、学習塾のアップデートを通じた教育業界の変革を力強くリードしてまいります。

各社代表からのコメント

株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン インベスター 鈴木 一真 氏

AGILE STUDY社にリード投資家として新規出資をさせていただきました。

同社は、コーチング×EdTechを実装した塾・オンライン家庭教師を運営されています。AIが発展した現代において、学習の在り方も多様化しています。AIによる個別最適な学習とコーチによる伴走との組み合わせは非常に効果的だと感じています。実際に、同社の運営する塾では、学習実績として十分に証明されていて、教育業界を変えていくポテンシャルがあると判断しました。

当社としては、店舗拡大や店舗オペレーションの経験を活かし、資本と知見の両面で伴走してまいります。これから同社が作り上げる新しい学習シーンを心より楽しみにしています。

株式会社mint アソシエイト 別宮 潤 氏、ジェネラル・パートナー 白川 智樹 氏

学びは、人の可能性を広げ、社会を進化させていく根源的テーマでありながら、個々の学び方や環境の差によって機会格差が依然として存在しています。AGILE STUDYは、現場のコーチングとEdTechをはじめとする様々なテクノロジーを融合することで、リアルとデジタルの両面から最適な学習体験を実現しています。その思想と実行力に共感し、今回ご出資の機会をいただきました。これから教育のアップデートに向けてご一緒できることを、とても楽しみにしております。

グローブアドバイザーズベンチャーズLLP パートナー 秋山 友紀 氏

AGILE STUDYが展開するアジスタでは、EdTechとAI、そしてリアルのコーチングを掛け合わせた学習方法を提供しています。個別最適化と時間効率の向上に加え、リアルのコーチとのコミュニケーションや自習室の活用を通じて、実際に9割の生徒の成績が向上しており、私自身も、このような塾に通いたかったと感じます。

アジスタの拡大で、学ぶ喜び・わかる喜びがより多くの生徒に届くことを願い、今回、株主として応援させていただくことになりました。業界知見と実行力を兼ね備えた岡村さんと松尾さんが、M&Aを活用しながら事業成長を加速させていくことを、株主として楽しみにしております。

静岡キャピタル株式会社 シニアディレクター 山内 栄二 氏

この度、コーチングとテクノロジーを駆使した新しい学習塾モデルを展開するAGILE STUDY様へご出資させていただきました。業界に深い知見を有する岡村様・松尾様及び強力な株主の皆様とご一緒できることを大変嬉しく思っております。教育業界のレベルアップは10年、20年後の日本の競争力を左右する重要なテーマであると感じております。子供たちが自分の可能性を広げ、能力を最大限発揮できる未来となるよう「アジスタ」様と伴走させていただきます。

会社名：株式会社 AGILE STUDY（アジャイルスタディ）

設立日：2022年11月1日

共同代表：岡村 拓明・松尾 慎治

所在地：東京都調布市布田2-51-6 みこしビル5F

事業内容：学習塾・学習サービスの運営

URL：https://agilestudy.co.jp