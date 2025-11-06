株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社のグループ会社である株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ（本社：東京都港区、代表取締役社長 高橋 豊、以下、ＮＸワンビシアーカイブズ）が提供する電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」（URL：https://wan-sign.wanbishi.co.jp/）がアイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 黒野 源太、以下、アイティクラウド）が運営する国内最大級のIT製品/SaaSのレビューサイト「ITreview」（URL：https://www.itreview.jp/）の「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、電子契約サービス部門で５期連続「Leader」、契約書管理システム部門で4期連続「Leader」を受賞いたしました。「WAN-Sign」ユーザーレビューページでは、2025年9月末日時点で42件のレビューが投稿され、満足度平均4.3点（5点満点中）となっております。

「WAN-Sign」は高機能で安心・安全な電子契約・契約管理を実現するサービスとして、今後も更なる進化をしてまいります。

ITreview Grid Award 2025 Fall WAN-Sign受賞部門

電子契約サービス部門（総合）

契約書管理システム部門（総合）

「WAN-Sign」ユーザーレビューページ

https://www.itreview.jp/products/wan-sign/reviews

ITreview電子契約サービス比較ページ

https://www.itreview.jp/categories/e-sign

ITreview契約書管理システム比較ページ

https://www.itreview.jp/categories/contract-management

ITreviewとは

ITreviewは、導入を検討中のソフトウェア・クラウドサービス・ハードウェアを他の製品と比較できる、IT 製品のレビュープラットフォームです。

ITreview Grid Awardは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、2025年9月までに掲載されたレビューの集計結果をもとに表彰が行われ、「Leader」は認知度・満足度が高く評価されている製品に与えられる称号です。

詳細は下記特設ページもご覧ください。

ITreview Grid Award

https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

WAN-Signとは

ＮＸワンビシアーカイブズが提供する電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」は、内部統制やセキュリティ機能が充実しており、電子契約および書面契約書の原本管理・保管から電子化を一つのサービス内で提供できる他にはない電子契約・契約管理ソリューションです（特許番号：特許第6898416号）。大手企業や金融機関・政府系機関・公共機関から不動産業・建設業・物流業・製造業・人材派遣業など業種や規模を問わず導入が進んでいます。ＮＸワンビシアーカイブズでは単純に電子契約サービスを提供するだけでなく、ＮＸワンビシアーカイブズが長年培ったデータ・ソリューションや契約管理業務・電子化作業のノウハウに基づいて、お客様の契約管理全体をサポートいたします。

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズとは

ＮＸワンビシアーカイブズは、1966年の設立以来、一貫して『企業の情報の安全確保と管理の効率化』を追求し、堅固なセキュリティ体制のもと、重要な情報（機密文書、医薬品開発関連資料、永年保存の歴史資料、テープ等の記録メディア、デジタルデータ、細胞・検体試料など）の発生段階から活用、保管、抹消までのライフサイクル全てをカバーした総合的サービスを提供しています。現在では東京・名古屋・大阪・九州に営業拠点を置き、官公庁や金融機関・医療機関・製薬業をはじめとした4,600社以上のお客様にご利用いただいており、2019年には書類と電子に対応した電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」、2022年にはWeb申し込み後、最短5日で利用可能な書類保管サービス「WAN-CASE」、2024年には自在にカスタマイズ可能なレコードバンキングシステム「WAN-RECORD Plus」をリリースし、お客様の働き方の変革をサポートできるサービスを提供しています。

