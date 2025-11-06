DAZBEE、日本初のワンマンライブ「2025 DAZBEE Concert : orbiter in Tokyo」大盛況のうちに終了
2025年11月2日（日）、アーティストDAZBEE（ダズビー）が東京・duo MUSIC EXCHANGEにて開催した日本初のワンマンライブ「2025 DAZBEE Concert : orbiter in Tokyo」が大盛況のうちに幕を閉じた。
本公演は、10月25日（土）に韓国で行われたワンマンライブを皮切りにスタートした2日間のツアーの一環として開催されたもので、最新アルバム『Nostalzia』リリース後、初のワンマンライブとなる。セットリストはすべてDAZBEE自身のオリジナル楽曲で構成され、彼女にとっても特別な意味を持つステージとなった。
ライブは「砂漠の中でオアシスを探す旅」というテーマのもと、1stアルバム『orbit』と2ndアルバム『Nostalzia』の楽曲を組み合わせてストーリー仕立てで展開。全曲がバンドアレンジで披露され、来場したリスナーによりリアルで迫力あるサウンドを届けた。
また、2017年に発表された「夜明けの歌」や、アニメ『メタリックルージュ』のエンディングテーマ「Scarlet」、そして2ndアルバムのタイトル曲「LoveXposer」などを初披露。人気曲「Bambi」は日本語バージョンで歌いながらダンスパフォーマンスも披露し、会場を大いに沸かせた。
ライブの終盤、DAZBEEは「今後は日本でももっと多くのリスナーの皆さんにお会いできるよう努力していきたい」と語り、今後の活動への意欲を力強く示した。
写真提供：Accelers
Photo：タマイシンゴ
公演情報- 公演名：2025 DAZBEE Concert : orbiter in Tokyo
- 日時：2025年11月2日（日）
- 会場：duo MUSIC EXCHANGE（東京） 2025
- DAZBEE Concert Tour : orbiter / Setlist
（https://youtube.com/playlist?list=PLguPqKADXoCHoRlVtZpBzTSaceiM3KLys&si=4zyBzemsWQdzF9jJ(https://youtube.com/playlist?list=PLguPqKADXoCHoRlVtZpBzTSaceiM3KLys&si=4zyBzemsWQdzF9jJ)）
リリース情報
画像提供元：Accelers
DAZBEE 2ndフルアルバム「Nostalzia」
デジタル配信日：2025年10月15日
配信リンク：https://orcd.co/dazbee_nostalzia
CDアルバム発売日：2025年10月15日
販売サイトリンク：https://lnk.to/DAZBEE_Nostalzia_CD
品番：OCK-10000 JAN：4573603588603 価格：3,300円（税込）
仕様：三方背Box、特典ブックレット(40ページ)、フォトカード1枚封入
レーベル：Accelers
●トラックリスト
1. LoveXposer
2. やまない
3. 才能
4. ビターロス
5. ガーデン
6. シンパシー
7. bamu
8. Fade Into Starlight
関連情報- DAZBEE Weverse ( https://weverse.io/dazbee )
- DAZBEE Official X ( https://x.com/DAZBEE_STAFF )