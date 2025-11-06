『新機動戦記ガンダムＷ』を特集した模型ムック「ホビージャパンアーカイブ 新機動戦記ガンダムＷ編」発売中！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『新機動戦記ガンダムＷ』を特集した模型ムック「ホビージャパンアーカイブ 新機動戦記ガンダムＷ編」を2025年10月31日（金）より全国書店にて発売いたします。
特集：新機動戦記ガンダムＷ 30th Anniversary!!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333680&id=bodyimage1】
『新機動戦記ガンダムＷ』を特集した模型ムック「ホビージャパンアーカイブ 新機動戦記ガンダムＷ編」が10月31日（金）に発売！
月刊ホビージャパンに掲載された記事の中から、1コンテンツをピックアップして1冊にまとめた保存版とする「ホビージャパンアーカイブ」。今回は2025年に30周年を迎えた『新機動戦記ガンダムＷ』をフィーチャー！近年発売された「RG ウイングガンダム」を筆頭に、「HGAC」および「RGシリーズ」で展開されたガンプラ作例を一挙に掲載します。
また、これまでガンプラ化されていない“あの”モビルスーツたちを、ホビージャパンが誇るスクラッチモデラーが本書作り起こし作例として“熱く激しく”製作!! どうぞご期待ください!!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333680&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333680&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333680&id=bodyimage4】
【商品情報】
ホビージャパンアーカイブ 新機動戦記ガンダムＷ編
●発売日：2025年10月31日（金）発売
●定価：3,080円（本体2,800円＋税10％）
●雑誌コード：68160-89
●ISBNコード：978-4-7986-3975-8
●JANコード：9784798639758
●判型：A4判 平綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）創通・サンライズ
配信元企業：株式会社ホビージャパン
特集：新機動戦記ガンダムＷ 30th Anniversary!!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333680&id=bodyimage1】
『新機動戦記ガンダムＷ』を特集した模型ムック「ホビージャパンアーカイブ 新機動戦記ガンダムＷ編」が10月31日（金）に発売！
月刊ホビージャパンに掲載された記事の中から、1コンテンツをピックアップして1冊にまとめた保存版とする「ホビージャパンアーカイブ」。今回は2025年に30周年を迎えた『新機動戦記ガンダムＷ』をフィーチャー！近年発売された「RG ウイングガンダム」を筆頭に、「HGAC」および「RGシリーズ」で展開されたガンプラ作例を一挙に掲載します。
また、これまでガンプラ化されていない“あの”モビルスーツたちを、ホビージャパンが誇るスクラッチモデラーが本書作り起こし作例として“熱く激しく”製作!! どうぞご期待ください!!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333680&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333680&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333680&id=bodyimage4】
【商品情報】
ホビージャパンアーカイブ 新機動戦記ガンダムＷ編
●発売日：2025年10月31日（金）発売
●定価：3,080円（本体2,800円＋税10％）
●雑誌コード：68160-89
●ISBNコード：978-4-7986-3975-8
●JANコード：9784798639758
●判型：A4判 平綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）創通・サンライズ
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ