約1年4か月ぶりの季節限定フレーバー！芳醇な果実の甘みがとろける、贅沢な味わい「ギリシャヨーグルト パルテノ とろける洋梨ソース入」11月18日（火）より全国にて期間限定発売
森永乳業は、「ギリシャヨーグルト パルテノ とろける洋梨ソース入」を、11月18日（火）より全国にて期間限定発売いたします。
「ギリシャヨーグルト パルテノ」（以下、「パルテノ」）は、ギリシャ伝統の“水切り製法”を踏襲し、丁寧に作った、日本初※1のギリシャヨーグルトです。2011年9月の発売以来、従来のヨーグルトにはなかった“濃厚でクリーミーなおいしさ”を提供することで、朝食だけでなく、夜や食後のデザートという食シーンも創造し、ギリシャヨーグルト市場を牽引してまいりました。季節ごとの限定フレーバーは約1年4か月ぶりの発売となります。
※1 Mintel GNPDを用いた当社調べ（2019年8月）
新商品の「ギリシャヨーグルト パルテノ とろける洋梨ソース入」は、「パルテノ」ならではの濃厚でクリーミーなヨーグルトの下に、洋梨の果肉を贅沢に使ったソースを敷き、爽やかさの中にも芳醇な甘みを楽しめる1品です。また、プロテイン量も10gと豊富に含まれているため、食事の１品としてもデザートがわりにも手軽においしくプロテインを摂取できます。
期間限定の「ギリシャヨーグルト パルテノ とろける洋梨ソース入」をぜひお召しあがりください。
当社は、『サステナビリティ中長期計画2030』の「食とウェルビーイング」において「森永乳業グループの独自性を活かした価値をお届けすることで、3億人※2の健康に貢献すること」を掲げ、健康課題に配慮した商品開発を進めています。
※2 世界中の人々の健康に貢献する商品の2021年度～2030年度の対象商品のお届け見込み人数、及び当社提供の健康増進・食育活動への参加見込み人数をリーチ数（人数）として計算。
1．商品特長
＜「ギリシャヨーグルト パルテノ」シリーズ＞
１.日本で初めて※1、ギリシャ伝統の“水切り製法”を踏襲して作った、濃厚でクリーミーな味わいと
濃密でなめらかな食感が楽しめるヨーグルトです。
２.丁寧に水切りすることでヨーグルト成分を『3倍濃縮』しているため、プロテインが豊富に含まれ
ています。
３.食事の１品としてもデザートがわりにも、手軽においしくプロテインが摂取できます。
商品名はギリシャのシンボルとも言われる“パルテノン神殿”にちなみ、名付けています。
＜「ギリシャヨーグルト パルテノ とろける洋梨ソース入」＞
１.濃厚でクリーミーなヨーグルトの下に、洋梨の果肉を贅沢に使ったソースを敷き、爽やかさの中に
も芳醇な甘みを楽しめる1品です。
２.なめらかで濃厚クリーミーなおいしさはそのままに、プロテイン量も10gと豊富に含まれているた
め、食事の１品としてもデザートがわりにも、手軽においしくプロテインを摂取できます。
2．商品概要
3．お問い合わせ先
