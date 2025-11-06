家庭用レーザーマーキング機（DIY）の世界市場2025年、グローバル市場規模（ファイバーレーザーマーキング機、二酸化炭素レーザーマーキング機）・分析レポートを発表
2025年11月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「家庭用レーザーマーキング機（DIY）の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、家庭用レーザーマーキング機（DIY）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートは、世界の家庭用レーザーマーキング機（DIY）市場の現状と将来動向を詳細に分析したものです。2024年の市場規模は約2億4,800万ドルと推定され、2031年には約4億4,200万ドルに達する見通しで、年平均成長率（CAGR）は8.7％と予測されています。
また、本報告書では、米国の関税政策や各国の産業支援策など国際的な政策変化が、競争構造や地域経済、サプライチェーンの強靭性に与える影響についても検討しています。
________________________________________
製品概要と市場特性
家庭用レーザーマーキング機（DIY）は、レーザー光を用いて木材、革、プラスチック、ガラスなどの表面に恒久的な刻印やカット、彫刻を行う装置です。これらはレーザー加工技術とDIY（自作）の柔軟性を融合させた製品であり、個人ユーザーが自宅や小規模工房で、好みに応じたカスタマイズ加工を行えることが特長です。
製品の普及により、趣味や小規模ビジネスの領域でオリジナルグッズの製作が容易となり、パーソナライズ需要の拡大が市場を牽引しています。
レーザーマーキングは非接触で加工できるため、細かい模様や複雑なデザインにも対応でき、従来の印刷・刻印技術に比べて耐久性と精度に優れています。また、近年では小型化・軽量化・低価格化が進み、一般消費者でも導入しやすい環境が整いつつあります。
________________________________________
市場セグメンテーション
本市場は、レーザーの種類および用途によって分類されます。
タイプ別分類：
・ファイバーレーザーマーキング機
・二酸化炭素レーザーマーキング機
・その他
ファイバーレーザータイプは、高精度かつ長寿命であることから金属・樹脂加工に適しており、プロフェッショナル向けDIYユーザーに人気があります。一方、二酸化炭素レーザータイプは木材や皮革、ガラスといった非金属素材の彫刻に強みを持ち、家庭や小規模ビジネスでの採用が拡大しています。
用途別分類：
・家庭用装飾
・カスタマイズギフト製作
・その他（アート・教育用途など）
特にカスタマイズギフト分野は、個人の創作活動やオンライン販売の拡大とともに急成長しています。オリジナルデザインによる彫刻ギフトやノベルティ製品の需要増加が市場を支えています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、アジア太平洋地域が最大の市場を形成しています。特に中国、日本、韓国ではDIY文化と小規模製造の活発化により需要が高まっています。中国は生産拠点としても消費市場としても重要であり、コスト競争力と技術革新の両面で市場拡大をリードしています。
北米では個人起業家やデザイナーによる小規模生産の増加が目立ち、米国を中心に需要が堅調です。ヨーロッパでは、手工芸やサステナブル製品への関心の高まりから、レーザー加工を用いたエコ素材の利用が進んでいます。中南米および中東・アフリカ地域でも、趣味や教育分野での導入が徐々に進展しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「家庭用レーザーマーキング機（DIY）の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、家庭用レーザーマーキング機（DIY）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートは、世界の家庭用レーザーマーキング機（DIY）市場の現状と将来動向を詳細に分析したものです。2024年の市場規模は約2億4,800万ドルと推定され、2031年には約4億4,200万ドルに達する見通しで、年平均成長率（CAGR）は8.7％と予測されています。
また、本報告書では、米国の関税政策や各国の産業支援策など国際的な政策変化が、競争構造や地域経済、サプライチェーンの強靭性に与える影響についても検討しています。
________________________________________
製品概要と市場特性
家庭用レーザーマーキング機（DIY）は、レーザー光を用いて木材、革、プラスチック、ガラスなどの表面に恒久的な刻印やカット、彫刻を行う装置です。これらはレーザー加工技術とDIY（自作）の柔軟性を融合させた製品であり、個人ユーザーが自宅や小規模工房で、好みに応じたカスタマイズ加工を行えることが特長です。
製品の普及により、趣味や小規模ビジネスの領域でオリジナルグッズの製作が容易となり、パーソナライズ需要の拡大が市場を牽引しています。
レーザーマーキングは非接触で加工できるため、細かい模様や複雑なデザインにも対応でき、従来の印刷・刻印技術に比べて耐久性と精度に優れています。また、近年では小型化・軽量化・低価格化が進み、一般消費者でも導入しやすい環境が整いつつあります。
________________________________________
市場セグメンテーション
本市場は、レーザーの種類および用途によって分類されます。
タイプ別分類：
・ファイバーレーザーマーキング機
・二酸化炭素レーザーマーキング機
・その他
ファイバーレーザータイプは、高精度かつ長寿命であることから金属・樹脂加工に適しており、プロフェッショナル向けDIYユーザーに人気があります。一方、二酸化炭素レーザータイプは木材や皮革、ガラスといった非金属素材の彫刻に強みを持ち、家庭や小規模ビジネスでの採用が拡大しています。
用途別分類：
・家庭用装飾
・カスタマイズギフト製作
・その他（アート・教育用途など）
特にカスタマイズギフト分野は、個人の創作活動やオンライン販売の拡大とともに急成長しています。オリジナルデザインによる彫刻ギフトやノベルティ製品の需要増加が市場を支えています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、アジア太平洋地域が最大の市場を形成しています。特に中国、日本、韓国ではDIY文化と小規模製造の活発化により需要が高まっています。中国は生産拠点としても消費市場としても重要であり、コスト競争力と技術革新の両面で市場拡大をリードしています。
北米では個人起業家やデザイナーによる小規模生産の増加が目立ち、米国を中心に需要が堅調です。ヨーロッパでは、手工芸やサステナブル製品への関心の高まりから、レーザー加工を用いたエコ素材の利用が進んでいます。中南米および中東・アフリカ地域でも、趣味や教育分野での導入が徐々に進展しています。