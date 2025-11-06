エッジAIアクセラレータ 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026―2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月30に「エッジAIアクセラレータ市場調査レポート：2026―2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。エッジAIアクセラレータに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
エッジAIアクセラレータ市場の概要
エッジAIアクセラレータ 市場に関する当社の調査レポートによると、エッジAIアクセラレータ 市場規模は 2035 年に約 1472 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の エッジAIアクセラレータ 市場規模は約 77 億米ドルとなっています。エッジAIアクセラレータ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 29.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、エッジAIアクセラレータ市場シェアの拡大は、先進国と新興国の両方において、既存インフラのデジタル化に重点を置いたスマートシティの導入によるものです。スマートグリッド、交通監視、多面的な公共安全システムなど、デジタルトランスフォーメーションを基盤とした都市化プロジェクトが数多く進行中です。そのため、低レイテンシのAI処理ソリューションに対する需要が急増しており、これがエッジAIアクセラレータ市場の成長に繋がっていると考えられます。
エッジAIアクセラレータに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
エッジAIアクセラレータに関する市場調査では、デバイス内AIのエネルギー効率向上により市場シェアが拡大することが明らかになっています。従来のクラウドベースの処理と比較して、AIアクセラレータはデータ転送プロセスに関連する最適化プロセスに対応するため、消費電力が比較的少なく、長期的にはコンピューティング機能が向上します。さらに、企業は、製造、物流、家電など、多くの業界で、世界的なESG及び持続可能性の目標を遵守するために、このようなソリューションを優先しており、市場の成長を牽引しています。
しかし、今後数年間は、ハードウェア開発コストの高さが市場の成長を制約すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333597&id=bodyimage1】
エッジAIアクセラレータ市場セグメンテーションの傾向分析
エッジAIアクセラレータ 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エッジAIアクセラレータ の市場調査は、ハードウェアタイプ別、アプリケーション別、フォームファクター別、消費電力別、エンドユーザー業界別と地域別に分割されています。
エッジAIアクセラレータ市場のサンプルコピーの請求:
アプリケーション別に基づいて、エッジAIアクセラレータ市場は、コンピュータービジョン、音声認識・NLP、予知保全、その他に分割されています。これらのうち、コンピュータービジョンのサブセグメントは、予想期間中に市場をリードすると予測されており、収益シェアは42.7%と推定されています。これは、コンピュータービジョン関連アプリケーションが超高速データ処理と低レイテンシ分析などを求めていることが要因であり、特にリアルタイム推論においてエッジAIアクセラレータ市場の採用が促進され、市場の成長を牽引すると見込まれます。
