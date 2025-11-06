リテルヒューズ、SiCとIGBTの設計を簡素化する、アジャスタブルネガティブバイアス内蔵の車載用規格ローサイドゲートドライバ「IX4352NEAUシリーズ」を発表
持続可能な社会と安全な暮らしを支える工業技術を提供するグローバル企業リテルヒューズ・インク（本社：米国イリノイ州シカゴ市、NASDAQ：LFUS）の日本法人Littelfuseジャパン合同会社（本社：東京都港区）は、車載用規格ローサイドゲートドライバ「IX4352NEAUシリーズ」を11月上旬に発売します。本シリーズは、電気自動車のパワートレインやDC-DCコンバータアプリケーションにおけるSiC MOSFETおよびIGBT制御の高まる需要を満たすために設計されました。
製品紹介：https://players.brightcove.net/1799386164001/default_default/index.html?videoId=6380333099112
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333577&id=bodyimage1】
「IX4352NEAUシリーズ」はAEC-Q100規格を満たす初のローサイド ゲートドライバであり、統合された調整可能な負のゲート駆動バイアスを初めて提供する製品です。これにより、高速パワーデバイスの寄生ターンオンを抑制するために通常必要とされる外部の負電圧レールや高価なDC-DCコンバータが不要になります。この特徴により、ゲートドライバの設計が簡素化され、スイッチング性能が向上し、市場投入までの時間を短縮します。同時に、車載用DC-DCコンバータや車載用ドライブトレインといった成長市場におけるシステム全体のコスト削減を支援します。本製品は最新の設計において、安全でよりコンパクト、かつ、より効率的な電力システムの開発を後押しします。
■特長
・調整可能な負ゲート駆動バイアス（最小-10V）：dv/dt耐性を向上させると同時に寄生ターンオンを抑制し、SiC MOSFETとIGBTのターンオフを高速化します。
・9Aピークのソースおよびシンク駆動能力（独立ピン）：ターンオンとターンオフのタイミングを調整することで効率を最適化し、スイッチング損失を抑制します。
・統合型プロテクション：DESAT検出、アクティブソフトシャットダウン、UVLO、TSD、フォルト出力：システムの信頼性を高め、不慮の事象の発生時に貴重な電源スイッチを保護します。
・3.3V TTL/CMOS互換入力：最大7Vの耐性があり、ほとんどの制御ロジックとの容易な接続が可能です。
・AEC-Q100規格に準拠・熱に対する堅牢性：向上したサーマルスレッショルド精度と、サーマルシャットダウン時も動作を維持するチャージポンプにより、広い温度範囲にわたって一貫した性能を担保します。
■アプリケーションと市場
・車載用DC-DCコンバータ
・電気自動車ドライブトレイン
・EV用インバータおよびモータードライブ
・スイッチング電源
■市場の差別化要因
従来のローサイド ゲートドライバと比べ、X4352NEAUは電力密度を高め、部品点数を削減し、より安全な過電流ターンオフ遷移を実現します。市場初となる調整可能な負バイアスを備えた内蔵チャージポンプレギュレータが、SiCおよびIGBTベースのシステムにおける寄生ターンオンを阻止し、スイッチング特性を向上する完全統合型ソリューションを提供します。
IX4352NEAUは実績ある商用グレードのIX4352NEを車載用グレードに拡張した製品であり、車載環境における厳しい信頼性と性能要件を満たすよう最適化されています。
■よくあるご質問
Q1.他のゲートドライバと比較して、どんな特徴がありますか。
