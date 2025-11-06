「企業が求めるWebマーケター像」とは？ Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）、マーケティング企業代表との特別対談を開催 ～採用する側と育成する側が語る”リアルな評価ポイント”～
Webマーケティングスクール「Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）」を運営する株式会社Shareway（シェアウェイ）（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）は、2025年11月、株式会社みらいきれい 代表・石渡氏を迎えた特別対談イベントを開催いたします。
本イベントでは、転職検討者だけではなくWebマーケティングのキャリアを目指す方に向けて、「企業が本当に欲しい人材像」や「現場で評価されるスキルセット」について、採用側と育成側それぞれの視点からリアルな声を届けることを目的としています。
【実務に直結する”評価ポイント”を明らかに】
「どんなアウトプットが評価されるのか」「未経験から採用されるために必要なスキルとは何か」―。本対談では、現場で数多くのマーケターを採用・育成してきたお二人が、企業が重視するポイントと未経験者が乗り越えるべき壁について具体的に語ります。
実務で求められる”最低ライン”や”つまずきやすい共通点”、そしてこれからのWebマーケターに必要な思考やスタンスについて、リアルな事例を交えながら解説します。転職活動前やポートフォリオ準備中の受講生にとって、現場視点での貴重なインサイトが得られる機会となっています。
【実施概要】
・イベント名：
みらいきれい×Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）特別対談
マーケティング会社代表とスクール代表が本音で語るキャリア戦略
・開催形式：
オンライン開催（Zoom予定）
・対象：
Wannabe Academy受講生限定
・構成：
対談セッション（約20分）
採用会社説明会（約40分）
・対談アジェンダ：
Part1: いま企業が「欲しい」と感じるWebマーケター像
Part2: 未経験者が評価される”アウトプット”とは何か？
Part3: 現場で最初につまずくポイントと、その予防策
Part4: 代表が考える、これからのマーケターのキャリアビジョン
【代表コメント】
株式会社みらいきれい代表 石渡祐児氏
「採用現場では、スキルだけでなく思考力や主体性も重視しています。対談を通じて、受講生のみなさんが自分の強みを再認識するきっかけになれば嬉しいです。」
株式会社Shareway代表取締役 森田吏
「未経験からのキャリア形成において、”現場が求めるリアル”を知ることは非常に重要です。この機会を通じて、理想と現実のギャップを埋める第一歩を踏み出す機会になれば幸いです。」
【Shareway（シェアウェイ）について】
2012年創業。広告代理店として、延べ200社以上のプロモーションに携わった後、2020年にWebマーケター養成スクール「Wannabe Academy」、Web・広告業界特化型転職エージェント「Wannabe Career」、2023年にWebマーケターのための案件マッチングプラットフォーム「Wannabe Work」運営、その他Webマーケティング事業、クリエイティブ制作を行う。
【Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）について】
2020年5月に開講した大人の自己実現をサポートする、クリエイティブ×Webマーケティング力養成スクール。これまで特別授業延べ15,000名（2025年9月時点）、「Webマーケターコース」受講生2,000名突破（2025年8月時点）。未経験者・経験者問わずWebマーケターとしてスキルアップを目指す人に徹底的に寄り添い、最長6ヶ月を誇る充実のサポートプログラムや、業界に先駆けて導入した実務経験を積み「未経験者から経験者」を育てるカリキュラムを提供している。さらに、時代のニーズに応じて、AIの活用法、バナーやLP制作に役立つデザインスキル、動画編集技術、そして副業としての活動を視野に入れたノウハウを学べるカリキュラムも随時取り入れている。
本イベントでは、転職検討者だけではなくWebマーケティングのキャリアを目指す方に向けて、「企業が本当に欲しい人材像」や「現場で評価されるスキルセット」について、採用側と育成側それぞれの視点からリアルな声を届けることを目的としています。
【実務に直結する”評価ポイント”を明らかに】
「どんなアウトプットが評価されるのか」「未経験から採用されるために必要なスキルとは何か」―。本対談では、現場で数多くのマーケターを採用・育成してきたお二人が、企業が重視するポイントと未経験者が乗り越えるべき壁について具体的に語ります。
実務で求められる”最低ライン”や”つまずきやすい共通点”、そしてこれからのWebマーケターに必要な思考やスタンスについて、リアルな事例を交えながら解説します。転職活動前やポートフォリオ準備中の受講生にとって、現場視点での貴重なインサイトが得られる機会となっています。
【実施概要】
・イベント名：
みらいきれい×Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）特別対談
マーケティング会社代表とスクール代表が本音で語るキャリア戦略
・開催形式：
オンライン開催（Zoom予定）
・対象：
Wannabe Academy受講生限定
・構成：
対談セッション（約20分）
採用会社説明会（約40分）
・対談アジェンダ：
Part1: いま企業が「欲しい」と感じるWebマーケター像
Part2: 未経験者が評価される”アウトプット”とは何か？
Part3: 現場で最初につまずくポイントと、その予防策
Part4: 代表が考える、これからのマーケターのキャリアビジョン
【代表コメント】
株式会社みらいきれい代表 石渡祐児氏
「採用現場では、スキルだけでなく思考力や主体性も重視しています。対談を通じて、受講生のみなさんが自分の強みを再認識するきっかけになれば嬉しいです。」
株式会社Shareway代表取締役 森田吏
「未経験からのキャリア形成において、”現場が求めるリアル”を知ることは非常に重要です。この機会を通じて、理想と現実のギャップを埋める第一歩を踏み出す機会になれば幸いです。」
【Shareway（シェアウェイ）について】
2012年創業。広告代理店として、延べ200社以上のプロモーションに携わった後、2020年にWebマーケター養成スクール「Wannabe Academy」、Web・広告業界特化型転職エージェント「Wannabe Career」、2023年にWebマーケターのための案件マッチングプラットフォーム「Wannabe Work」運営、その他Webマーケティング事業、クリエイティブ制作を行う。
【Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）について】
2020年5月に開講した大人の自己実現をサポートする、クリエイティブ×Webマーケティング力養成スクール。これまで特別授業延べ15,000名（2025年9月時点）、「Webマーケターコース」受講生2,000名突破（2025年8月時点）。未経験者・経験者問わずWebマーケターとしてスキルアップを目指す人に徹底的に寄り添い、最長6ヶ月を誇る充実のサポートプログラムや、業界に先駆けて導入した実務経験を積み「未経験者から経験者」を育てるカリキュラムを提供している。さらに、時代のニーズに応じて、AIの活用法、バナーやLP制作に役立つデザインスキル、動画編集技術、そして副業としての活動を視野に入れたノウハウを学べるカリキュラムも随時取り入れている。