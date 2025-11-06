TVアニメ「mono」初となるLINE着せかえがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、TVアニメ「mono」のLINE着せかえを2025年11月6日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333537&id=bodyimage1】
TVアニメ「mono」初となるLINE着せかえがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINE着せかえでもTVアニメ「mono」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「mono」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=092eae1c-6add-40df-8732-b187ad28fb29
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■TVアニメ「mono」
高校の写真部員・雨宮さつきは大好きな部長の卒業により意気消沈していたが、親友でもう1人の部員の霧山アンからの激励により、再び部活動を頑張る決心をする。
しかし、さつきが意気込んで オークションで購入した360° カメラが届かない。
アンが出品者を調べると 学校のすぐ傍に住んでいるらしい……。
さつきとアンが出品者の住所を訪れるとそこには駄菓子屋が。
2人はそこで漫画家の秋山春乃と出会い、「マンガのモデルになって欲しい」という依頼を受ける。
元映画研究部の敷島桜子を加え写真部と合併した「シネフォト研究部」は、春乃の取材に協力することになるが……？
【OFFICIAL SITE】https://mono-weekend.photo/
【OFFICIAL X】https://x.com/mono_weekend
（C）あfろ／芳文社・アニプレックス・ソワネ
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
プレスリリース詳細へ