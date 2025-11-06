約30年間フィレンツェに暮らす著者が、地元グルメをはじめとっておきのお店や楽しみ方をガイド。『フィレンツェとトスカーナの街へ――美しい街歩きと日帰り旅』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、旅のヒントBOOKシリーズ『フィレンツェとトスカーナの街へ――美しい街歩きと日帰り旅』を2025年11月6日に発売いたしました。

■フィレンツェの街を徹底ガイド

「屋根のない美術館」と称されるほど美しく、世界中から観光客が訪れる人気の街フィレンツェ。この地をたっぷり楽しみたい方に向けて、丸ごと一冊フィレンツェとトスカーナ州のおすすめの街をご紹介するガイドブックを企画いたしました。

■フィレンツェを満喫するための14のテーマを掲載

こぢんまりしたフィレンツェの歴史地区は街歩きが楽しい場所です。「甘いフィレンツェの朝ごはん」や「花の都で花めぐり、庭園めぐり」など、フィレンツェで体験してほしい14のテーマをご紹介します。そのなかで、長年フィレンツェに暮らしている著者が厳選した食事、観光、ショッピング、スイーツを楽しめるスポットをご案内します。さらに、フィレンツェから公共交通機関などを使って気軽に訪れられるおすすめのトスカーナの街も取り上げています。

■本書は以下のような方におすすめです- イタリアやフィレンツェが好きな方- フィレンツェ・トスカーナ地方への旅行を計画している方- 世界遺産の街に興味がある方■紙面イメージ「4 市場でフィレンツェの旬に出会う」では中央市場やオーガニック市、朝市などをご紹介。

「9 午後のおやつにジェラート＆ドルチェ」では地元の人たちに人気のお店情報を届け。

■本書の構成

【フィレンツェで楽しみたいこと14】

1まずはフィレンツェの街を知る／2甘いフィレンツェの朝ごはん／3歴史を感じる散歩道を歩く／4市場でフィレンツェの旬に出会う／5街歩きの合間にお手軽ランチ／6思い出に残る美術館＆教会へ／7花の都で花めぐり、庭園めぐり／8お気に入りのビュースポットを見つけて／9午後のおやつにジェラート＆ドルチェ／10こだわりの一品を手に入れる／11おいしいおみやげ探し／12夕方の楽しみはアペリティーヴォ／13とってておきのレストランでディナーを／14あたたかい明かりに誘われて夜の街を歩く ほか

【トスカーナの街＆村へ】

アクセス手段について／プラ―ト／ルッカ／ピサ／アンギアーリ／フィエーゾレ／グレーヴェ・イン・キャンティ／シエナ／サン・ジミニャーノ／ワインの聖地キャンティ地方をめぐる ほか

■著者プロフィール

奥村千穂（おくむらちほ）

1971 年生まれ。女子美術大学美学美術史科卒業後、フィレンツェ外国人大学に留学。帰国後、イタリア系アパレル企業にイタリア語通訳として勤務。1996 年よりフィレンツェ在住。郊外にて夫と15 歳の娘との3人暮らし。2004年に滞在型の旅を提案する「ラ・カーサ・ミーア」を立ち上げる。現在は滞在型アパートのコンサルタント業務とともに、医療通訳として現地対応業務を行っている。ブログ「フィレンツェ田舎生活便り2」で、イタリアでの暮らしについてつづる。向井真理子との共著に『季節で綴るフィレンツェ202 世界でいちばん美しい街の愛おしい毎日、とっておきの場所』がある。

■書誌情報

シリーズ名：旅のヒントBOOK

書名：フィレンツェとトスカーナの街へ――美しい街歩きと日帰り旅

著者：奥村千穂

発売日：2025年11月6日（木）

仕様：A5判 / 176ページ

定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1669-2

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10145086.html

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

