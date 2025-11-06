さらに進化する利便性 ～自動降下機能で作業性アップ～　鈴茂器工 のり巻きカッター SVC-ATD 発売のお知らせ

鈴茂器工株式会社

寿司ロボットカテゴリーにおいてシェアNo.1※の鈴茂器工株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：谷口徹）は、この度、主力製品であるのり巻きカッター「SVC-ATC」をリニューアルし、後継機の機能ブラッシュアップ「SVC-ATD」として発売します。

※株式会社富士経済「2025年版 ワールドワイドロボット関連市場の現状と将来展望 サービスロボット編」より

本製品を通じて、鈴茂器工は『食の「おいしい」や「温かい」を世界の人々へ』というビジョンのもと、「消費者」と「事業者」の皆様へ食を通じた新しい価値の創出に取り組んでまいります。

鈴茂器工 のり巻きカッター SVC-ATD鈴茂器工 のり巻きカッター SVC-ATDのり巻きカッターSVC-ATD製品ページ :https://www.suzumo.co.jp/products/roll-sushi-making-machine/svc-atd/

■のり巻きカッター SVC-ATD：主な特徴

誰でも簡単に使え一瞬でプロの切れ味。自動降下機能で実質動作が一つ減り作業性アップ

鈴茂器工 のり巻きカッター SVC-ATD

１. 作業性向上

テーブル自動降下機能・6/8切り兼用テーブル

２. 視認性・使い勝手向上

投入間口拡張・安全カバーの構造変更・ガイドブロック形状変更

３. 洗浄・清掃性向上

洗浄機対応刃枠用洗浄ガード・運転スイッチ形状変更

４. さらに簡単に管理

カッター刃交換の簡素化・脱着部品軽量化

鈴茂器工 のり巻きカッター SVC-ATD鈴茂器工 のり巻きカッター SVC-ATD

■会社概要

鈴茂器工 企業ロゴ



会社名：鈴茂器工株式会社

英文商号：Suzumo Machinery Co., Ltd.

所在地：東京都中野区中野4-10-1 中野セントラルパークイースト6階

代表者：代表取締役社長 谷口 徹

設立日：1961年1月

資本金：11億54,418千円

事業内容：米飯加工機械、充填機械、包装資材及び寿司ロボット及び食品資材等の製造販売など

鈴茂器工企業HP https://www.suzumo.co.jp/

鈴茂器工企業HP (英語) https://www.suzumokikou.com/

鈴茂器工企業HP（北米向けサイト） https://suzumoamerica.com/



■食の「おいしい」や「温かい」を世界の人々へ

鈴茂器工は1981年、世界初の寿司ロボットを開発し、以来、米飯加工ロボットのリーディングカンパニーとして業界を牽引しています。世界90か国以上の寿司、おむすび、丼ものなど、様々な食のシーンで幅広く利用されています。寿司ロボットとご飯盛付けロボットにおいては、シェアNo.1を獲得(出典：富士経済「2025年版 ワールドワイドロボット関連市場の現状と将来展望 サービスロボット編」寿司ロボット・米飯盛り付けロボット 販売数量・金額2024年実績)。第20回外食アワード2023(主催:外食産業記者会)を受賞するなど、業界でも注目を集めております。

人手不足が深刻化する飲食業界において、鈴茂器工は店舗業務の効率化に大きく貢献し、外食産業の課題解決に積極的に取り組んでいます。2024年に発売されたコンパクトシャリ玉ロボット『S-Cube（エスキューブ）』や、自動配席AIシステム『ARESEA（アレシア）』など、革新的な製品・サービスの提供を通じて、飲食店のトータルソリューションを目指しています。

『食の「おいしい」や「温かい」を世界の人々へ』を掲げ、細分化する食に関するニーズをいち早く捉えて市場にご提案し、常に新しいフードビジネスを開拓する企業として躍進しています。



