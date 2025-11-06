経理AIエージェントTOKIUM、「新リース対応応援キャンペーン」を実施

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2027年4月以降に強制適用が開始される新リース会計基準への対応を支援するため、11月1日より「新リース対応応援キャンペーン」を実施しております。

本キャンペーンは、2025年11月1日から2026年2月28日までの期間に「TOKIUM AIリース判定」と「TOKIUM契約管理」のお申し込みをいただいた先着50社を対象に、契約期間に応じて、最大5,000件まで契約書のスキャンとデータ化および、AIによるリースの識別を無償で提供いたします。

■キャンペーン概要

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェントTOKIUMは、AIとプロスタッフが連携し、経理業務の自動化を推進するサービスです。このサービスは、出張手配、事前申請、突合といった定型的な経理作業からビジネスパーソンを解放することを目指しています。

TOKIUMは、10年以上にわたる8,000人以上のオンラインオペレーターによる豊富な実績とデータ処理ノウハウを基盤としており、実用性の高いAIエージェントを早期に提供可能です。本サービスを通じて、主に中小・中堅企業へデジタル労働力を提供し、企業の生産能力向上を支援します。

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/