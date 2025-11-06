11月15日（土）よりオルビスの人気クレンジングオイルと「改良湯」がコラボ！女性エリアのリニューアルに合わせて『オルビスの湯』を開催

オルビス株式会社

オルビス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山口 裕絵）は2025年11月15日（土）～2025年11月30日（日）の期間、都内人気銭湯「改良湯」にて『オルビスの湯』を開催いたします。本イベントに合わせて、改良湯の女性エリアがリニューアル後初お披露目となります。今年の5月に発売した「オルビス ザ クレンジング オイル」を中心としたオルビス商品で改良湯をジャック。多数のアイテムを体験できるイベントとなっています。

また、さらにお楽しみいただけるよう「TOMBONIA（トムボニア）」の人気キャラクター「ムック」君が期間中、館内の各所で盛り上げます。本イベント限定の装飾のほか、オリジナルグッズが当たるクレーンゲームも展開します。

テーマは「1日の終わりに“オチ”をつける。」-メイク汚れも疲れも、そして1日のモヤモヤも、すべて“落として”ほっと“落ち着ける” -そんなひとときをお届けします。

『オルビスの湯』では、クレンジングオイルでメイク汚れや毛穴汚れを落とすとともに、日々の疲れをお風呂で落としていただけます。館内には、入浴の前後で楽しめる「オルビスルーティンポスター」を掲出。浴室や脱衣所では「オルビスユー」（女湯）や、「オルビス ミスター」（男湯）などのスキンケアシリーズを自由に使用できます。お風呂上がりには、市場シェアNo.1*¹を誇る「エッセンスイン ヘアミルク」を含むヘアケアアイテムも実際にお試しいただきながら、特別な入浴体験をお楽しみください。

また、期間中にご来場いただいた方には「オルビス ザ クレンジング オイル」のサンプルとコラボステッカー（ランダム）をお渡しします。（※ステッカーはなくなり次第終了となります）さらに、オリジナルハッシュタグをつけてSNSに投稿いただいた方限定で、人気スキンケアシリーズ「オルビスユー」のサンプルセットをプレゼントいたします。

【イベント限定】さらなるお楽しみコンテンツも

来場者限定で、“オチメッセージ”が書かれた「オルビスの湯 おみくじ」と「クレーンゲーム」を体験いただけます。（お一人さまにつき1日1回まで）

本イベント限定のオリジナルグッズもご用意していますので、ぜひご参加ください。

※おみくじ・クレーンゲームは無料でプレイいただけます。

※営利を目的とした転売や、第三者への転売の委託はご遠慮いただきますよう、お願い申し上げます。

【3日間限定】オルビスコラボ記念！レディースDay開催

改良湯の女性エリアリニューアルを記念し、期間中の毎週土曜日に女性限定でご来場いただけるレディースDayイベントを開催します。レディースDayにお越しいただいたお客様限定で来場特典もご用意しております。サウナの本場・フィンランドのケロ材を使用した、銭湯として初となる「ケロサウナ」や外気浴エリアの新設など、アップデートされた女性エリアをぜひお楽しみください。

SNSキャンペーン開催

オルビスと改良湯のコラボを記念し、SNSキャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、来場特典グッズをSNSキャンペーン当選者のみなさまにもご用意させていただきます。イベントにご来場できない方もぜひご参加ください。

『オルビスの湯』イベント概要

■『改良湯』について

1916年（大正5年）創業の渋谷区の銭湯。2018年、「渋谷CROSSING」をコンセプトに、建築家・今井健太郎氏によるリニューアルを実施。多様な文化交流が展開・発展していく場として、近隣に住む人やサウナ好きから愛されている。

お肌に優しい軟水を使用した大きな炭酸泉、中温風呂、水風呂の3つに加えて、男女それぞれ異なる種類のサウナを完備。

さらに、2025年11月15（土）には女性浴室エリアがリニューアル。女性サウナ室は、銭湯としては初となるケロ材を使用した本格サウナへと生まれ変わる。アーティストemi tanajiが手掛けた、巨大なクジラを描いた外壁が目印。

（営業時間 日曜日～金曜日：12:00～23:30 / 土曜日：定休日）

■『TOMBONIA』について

「TOMBONIA（トムボニア）」は、どこか力の抜けた、ゆるい雰囲気のイラストやデザインがInstagramを中心に人気のクリエイター。アパレル製品を中心に個性的なアイテムを展開しており、ファッションやアート、デザイン、ストリートカルチャーに興味を持つ若者や、個性的なスタイルを楽しむ人々に支持されています。

Instagramアカウント：＠tombonia(https://www.instagram.com/tombonia/)

■『オルビス ザ クレンジング オイル』について

オルビス史上初のクレンジングオイルである『オルビス ザ クレンジング オイル』は、ポーラ化成工業の研究により、日本初、超微粒子技術*² によるうるおい膜で、肉眼では見えない毛穴奥の汚れまでしっかり落とすことのできる新技術を採用。毎日使い続けることで毛穴が目立ちにくく*³、透明感*⁴のある美肌へ導きます。

三大美容誌での同時１位受賞をはじめとする高評価の背景には、ポーラ化成工業の独自研究に基づいた 「技術力」、みずみずしい「使用感」、濃いメイクも毛穴汚れも取り去る設計で税込 2,200 円という優れた 「コストパフォーマンス」、さらには濡れた手でも使用できる「タイムパフォーマンス」などが挙げられます。これらの多角的なアプローチが評価され、数多くのベストコスメの受賞に繋がりました。

〈受賞タイトル※一部抜粋〉

・「VOCE 2025 年上半期ベストコスメ クレンジング部門 1 位」

・「MAQUIA ベストコスメ 2025 上半期 クレンジング部門 1 位」

・「MAQUIA プチプラコスメグランプリ 2025 クレンジング部門 1 位」

・「美的 美容賢者が選ぶ 2025 年上半期ベストコスメ クレンジング編 1 位」

・「美的 美容賢者が選ぶ 2025 年プチプラベストコスメ クレンジング編 1 位」

〈オルビス公式オンラインショップ〉https://www.orbis.co.jp/small/1201053/

<商品概要>

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

■ 商品名：『オルビス ザ クレンジング オイル』

■ 容量/価格：

120mL 2,000円（税込 2,200円）

つめかえ用 110mL 1,800円（税込 1,980円）

■ 発売日：2025年5月20日（火）

■ 販売ルート：オルビス公式オンラインショップ、全国のオルビス直営店舗、

総合通販サイト・一部バラエティショップ、ドラッグストア、化粧品専門店においても販売しております。

※一部お取り扱いの無い場合もございます。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

＜オルビスユーシリーズ＞

・オルビスユー フォーミングウォッシュ[医薬部外品]

・オルビスユー エッセンスローション[医薬部外品]

・オルビスユー ジェルモイスチャライザー[医薬部外品]

※医薬部外品：肌荒れを防ぐ

＜オルビス ミスターシリーズ＞

・オルビス ミスター フォーミングウォッシュ[医薬部外品]

・オルビス ミスター エッセンスローション[医薬部外品]

・オルビス ミスター モイスチャライジングクリーム[医薬部外品]

※医薬部外品：ニキビ・肌荒れを防ぐ

*¹ 出典：True Data Eagle Eye ドラッグストア版 ブロー・スタイリングカテゴリー販売金額において 対象製品：オルビス エッセンスイン ヘア ミルク 140g(ボトル入り) JAN：4908064094743 調査範囲： 国内において 期間：2024 年 1 月 1 日～12 月 31 日

*² ポーラ化成独自の（C12-20）アルキルグルコシド（保湿）で形成するミセルから、 汚れをはね返す水の膜をつくる技術が日本初（2024 年 12 月時点、J-GLOBAL による自社調べ）

*³ 洗浄による

*⁴ うるおいによる

■詳しくは下記PDFよりご確認ください

https://prtimes.jp/a/?f=d2061-689-3eed91c26d5f165eda73bb6d0c638b7f.pdf