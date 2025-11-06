「牛すき鍋膳」をはじめ冬の人気メニューが税込価格から10%オフする『牛すき祭』を本日より開催

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成瀬哲也）は、2025年11月6日（木）11時から11月25日（火）15時までの期間、全国の吉野家店舗※1で『牛すき祭』を開催します。期間中は、冬季限定の人気商品「牛すき鍋膳」をはじめ、「牛すき丼」など対象商品を税込価格から10％オフでお楽しみいただけます。また今年は、グループブランド「ばり嗎」との初コラボ商品「とんこつ醤油牛鍋膳」も販売しています。店内飲食・テイクアウトのどちらでも、寒い季節にぴったりの牛すき商品をお楽しみください。

テイクアウトスマホ予約※2限定で税込価格15％オフと、よりお得にご利用いただけます。

※1 一部、販売していない店舗や価格が異なる店舗があります。※2 テイクアウトスマホ予約は一部対応していない店舗があります。

『牛すき祭』

詳細を見る :https://www.yoshinoya.com/campaign/gyusuki_matsuri_202511/

■吉野家 「テイクアウトスマホ予約」について

『牛すき祭』期間中は、吉野家公式サイトおよび吉野家公式アプリで利用できる「テイクアウトスマホ予約」をご利用いただくと、対象商品を税込価格から15％オフでご購入いただけます。

スマートフォンから簡単にご注文いただける便利なサービスで、店舗での待ち時間なくお受け取りが可能です。

テイクアウトスマホ予約

詳細を見る :https://www.yoshinoya.com/service/bentou/

株式会社 吉野家

吉野家はお客様に本物の「うまさ」をご提供することをこだわるとともに、お客様の日々の生活によりそい「うまい、やすい、はやい」の価値を提供できるよう努めてまいります。