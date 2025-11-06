こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【障害者雇用率7年連続1位の企業が教える】障害者雇用で黒字を実現する仕組みのつくり方とは？ 法改正を見据える人事向け、無料ウェビナーを12月2日・4日に開催
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、主に経営者・人事担当者に向けて『障害者雇用で黒字を実現する仕組みのつくり方』について、自社の事例である『精神障害のある社員が主体となる事業で年間1億円の売上（黒字化）』を達成した「atGPアスタネモデル」を紹介するウェビナー（説明会）を開催します。
▼内容
2026年度、法定雇用率は2.7%へ。
障害者雇用を「義務」や「コスト」として捉え、その対応に悩んでいないでしょうか？
「採用しても、なぜ活躍できないのか」
「既存の業務では、能力を活かしきれない」
その悩みの本質は、社員本人ではなく、組織の「当たり前」となっている働き方や、画一的な業務設計にあるのかもしれません。
特例子会社の多くが赤字と言われる中、私たちゼネラルパートナーズは、障害者雇用率で7年連続全国1位の実績を持ち、さらに精神障害のある社員が主体となる事業で年間1億円の売上（黒字化）を達成しています。
この自社実践を通じて、私たちは、既存業務の切り出しではなく、一人ひとりの特性に合わせた「事業」を創出することで、誰もが企業の「力」となり得ることを確信しました。
本説明会では、そのノウハウを体系化した『黒字を実現する仕組みのつくり方』、すなわち『atGPアスタネモデル』を具体的にご説明します。
本モデルは、貴社の状況に合わせ、まずはスモールスタートできるプランから、将来的に黒字化を実現する『事業導入型』まで、体系化されたプランをご用意。
『障害』を『企業の力』に変える仕組みの設計から導入、定着までを伴走し、貴社だけの新たな価値を共創します。
自分たちの仕事が、社会に価値を届け、お客様から対価をいただく。
このプロセスが、なぜ働く人の自信と誇りを育み、企業の「力」へと繋がるのか。
説明会では、その具体的な『仕組みのつくり方』を、弊社の成功事例と共にお伝えします。
▼こんな方におすすめです
・採用した障害者社員の定着率に、本質的な打ち手を探しているご担当者様
・障害者社員のエンゲージメントやモチベーションを、仕組みで高めたい方
・障害者雇用の取り組みを、経営層や社内外に自信を持って語れる活動にしたい方
・社内での業務切り出しに行き詰まりを感じている方
開催日時
2025年12月2日（火）、12月4日（木）
各日14:00～15:00
定員：100名
※申込締め切り：各日13時まで
場所：
Web会議システム「Teams」（無料）
※お申込み後に別途メールにてご参加用URLをご案内いたします。
※情報保障をご希望の方は、当日に文字データを共有させていただきます。
「事前にご質問などございましたらご記入ください」の欄に「情報保障希望」とご記載の上お申込みください。
お申込み方法：
以下のフォームよりお申込みください。
https://info.atgp.jp/asutane-model/inquiry/seminar-202512
タイムスケジュール
■13：50～ 開場
■14：00～ 説明会スタート
・障害者採用市場の動向
・弊社の自社雇用『アスタネ』について
・atGPアスタネモデルの詳細
・持続可能な障害者雇用を実現するためのポイント
・質疑応答
※15：00終了予定
ご注意事項
・企業様向けの説明会ですので、企業ドメインメールアドレスでのお申込みをお願いいたします。
・オンライン開催に際して、Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。またPCからのご参加を推奨しております。
・おひとり様ずつお申込みいただき、TeamsURLの転送・シェアはお控えください。
≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫
障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ 本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均 設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/ 業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
アスタネモデル事務局 担当：atGPアスタネモデル事務局
住所：〒338-0832 さいたま市桜区西堀8丁目3-15-1
【Mail】info-asutanemodel@generalpartners.co.jp
【TEL】050-3645-0686
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 井上
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】090-3912-8274
関連リンク
atGPアスタネモデル
https://info.atgp.jp/asutane-model?hs_preview=FhoSErHy-170382735231
▼内容
2026年度、法定雇用率は2.7%へ。
障害者雇用を「義務」や「コスト」として捉え、その対応に悩んでいないでしょうか？
「採用しても、なぜ活躍できないのか」
「既存の業務では、能力を活かしきれない」
その悩みの本質は、社員本人ではなく、組織の「当たり前」となっている働き方や、画一的な業務設計にあるのかもしれません。
特例子会社の多くが赤字と言われる中、私たちゼネラルパートナーズは、障害者雇用率で7年連続全国1位の実績を持ち、さらに精神障害のある社員が主体となる事業で年間1億円の売上（黒字化）を達成しています。
この自社実践を通じて、私たちは、既存業務の切り出しではなく、一人ひとりの特性に合わせた「事業」を創出することで、誰もが企業の「力」となり得ることを確信しました。
本説明会では、そのノウハウを体系化した『黒字を実現する仕組みのつくり方』、すなわち『atGPアスタネモデル』を具体的にご説明します。
本モデルは、貴社の状況に合わせ、まずはスモールスタートできるプランから、将来的に黒字化を実現する『事業導入型』まで、体系化されたプランをご用意。
『障害』を『企業の力』に変える仕組みの設計から導入、定着までを伴走し、貴社だけの新たな価値を共創します。
自分たちの仕事が、社会に価値を届け、お客様から対価をいただく。
このプロセスが、なぜ働く人の自信と誇りを育み、企業の「力」へと繋がるのか。
説明会では、その具体的な『仕組みのつくり方』を、弊社の成功事例と共にお伝えします。
▼こんな方におすすめです
・採用した障害者社員の定着率に、本質的な打ち手を探しているご担当者様
・障害者社員のエンゲージメントやモチベーションを、仕組みで高めたい方
・障害者雇用の取り組みを、経営層や社内外に自信を持って語れる活動にしたい方
・社内での業務切り出しに行き詰まりを感じている方
開催日時
2025年12月2日（火）、12月4日（木）
各日14:00～15:00
定員：100名
※申込締め切り：各日13時まで
場所：
Web会議システム「Teams」（無料）
※お申込み後に別途メールにてご参加用URLをご案内いたします。
※情報保障をご希望の方は、当日に文字データを共有させていただきます。
「事前にご質問などございましたらご記入ください」の欄に「情報保障希望」とご記載の上お申込みください。
お申込み方法：
以下のフォームよりお申込みください。
https://info.atgp.jp/asutane-model/inquiry/seminar-202512
タイムスケジュール
■13：50～ 開場
■14：00～ 説明会スタート
・障害者採用市場の動向
・弊社の自社雇用『アスタネ』について
・atGPアスタネモデルの詳細
・持続可能な障害者雇用を実現するためのポイント
・質疑応答
※15：00終了予定
ご注意事項
・企業様向けの説明会ですので、企業ドメインメールアドレスでのお申込みをお願いいたします。
・オンライン開催に際して、Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。またPCからのご参加を推奨しております。
・おひとり様ずつお申込みいただき、TeamsURLの転送・シェアはお控えください。
≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫
障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ 本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均 設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/ 業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
アスタネモデル事務局 担当：atGPアスタネモデル事務局
住所：〒338-0832 さいたま市桜区西堀8丁目3-15-1
【Mail】info-asutanemodel@generalpartners.co.jp
【TEL】050-3645-0686
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 井上
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】090-3912-8274
関連リンク
atGPアスタネモデル
https://info.atgp.jp/asutane-model?hs_preview=FhoSErHy-170382735231