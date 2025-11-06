



株式会社 LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 髙木 智広 以下、LIVE BOARD）は「最新OOH動向と戦略｜LIVE BOARDが実現するデータドリブンDOOH」のホワイトペーパーを公開しました。





本ホワイトペーパーでは、OOH市場の現状と進化や、OOH広告の種類、プランニング手法についてまとめています。またLIVE BOARDが取り組むデータを基盤としたプランニングについて、例を交えながらご紹介しています。OOHの基礎知識がわかる内容で、広告主様やメディアプランナーの皆様の実務にすぐにお役立ていただけます。



LIVE BOARDでは、今後もDOOH市場の発展のため、これからも調査内容や関連情報を提供していきます。



■ホワイトペーパー構成

1.OOHの現状とトレンド

2.OOHの種類

3.OOHがよく利用されるシーン

4.OOHのプランニング方法

5.LIVE BOARDならではのDOOHプランニング







■このような方におすすめ

・OOHの基礎知識を学びたい方

・データを活用したOOHのプランニング方法を知りたい方

・広告出稿においてテレビやデジタルだけではないメディアを模索・検討されている方

・これからの広告出稿について思案されている方







■無料資料ダウンロード

https://liveboard.co.jp/case/202511002778.html

■株式会社 LIVE BOARD





データドリブンにターゲティングや効果検証を実現するデジタルOOHアドネットワークオペレーター

OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）※に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。

※LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を見るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。