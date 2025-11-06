伊豆マリオットホテル修善寺発酵食品と伊豆の恵みを味わう、冬限定のシェアスタイルディナー「Dynamic Share Plate Dinner ～Immune-Boosting～」発売







伊豆マリオットホテル修善寺（静岡県伊豆市、支配人：石黒 邦彦）では、2025年12月1日（月）から2026年2月28日（土）までの期間、ホテル内レストラン「Grill & Dining G」にて、冬の味覚と発酵食品をテーマにしたディナーコース「Dynamic Share Plate Dinner～Immune-Boosting～」を提供いたします。