伊豆マリオットホテル修善寺発酵食品と伊豆の恵みを味わう、冬限定のシェアスタイルディナー「Dynamic Share Plate Dinner ～Immune-Boosting～」発売
期間：2025年12月1日（月）～ 2026年2月28日（土）
伊豆の自然で育まれた地場の食材をふんだんに使用し、シェアスタイルでご提供する伊豆マリオットホテル修善寺のディナーコース。寒さが厳しくなる冬の季節にぴったりな“免疫力”をテーマに、発酵食品をふんだんに取り入れた身体にやさしいメニューをご用意いたしました。コースの始まりには柚子を入れたミネラル豊富な観音温泉水に冬食材のピンチョスをしゃぶしゃぶ風にくぐらせて楽しむ“湯くぐり鍋”をヨーグルトソースで。メイン料理は、国産牛とイズシカのグリルと旬の魚のビーツヨーグルト焼きの他、伊豆味噌に長ネギや生姜、ごま油などを加え棒葉で香ばしく焼いた特製焼き味噌と甘さ引き立つ焼きみかんを添えた豪快な一皿に仕上げました。他にも焼き味噌と合わせていただけるように、メイン料理と同時に提供する焼きおにぎりや、チーズのコクとりんごの甘酸っぱさがマッチした冬にぴったりなデザート、アップルパイ＆フロマージュアイスなど、温かみのあるメニュー全5品のコースになります。
伊豆の冬の大自然と温泉が堪能できる伊豆マリオットホテル修善寺で、発酵の力を活かした温かく滋味深い料理を囲みながら、心も身体も満たされるひとときをお過ごしください。
■「Dynamic Share Plate Dinner ～Immune-Boosting～」について
伊豆の冬の恵みを味わう、心も身体も温まるシェアスタイルのディナーコース。観音温泉水で仕上げ、ヨーグルトソースでいただく“湯くぐり鍋”や、糀甘酒を使った深海魚のスープ、ビーツとヨーグルトで漬け焼きにした旬魚、伊豆味噌の香ばしい焼き味噌など、発酵食品をふんだんに取り入れた、免疫力をテーマにした全5品をご堪能ください。
◇Appetizers ～share style～
・深海魚と白菜の糀甘酒スープ
◇Main Plate～Share Style～
・国産牛、イズシカのグリル
・旬のお魚のビーツヨーグルト焼き 冬の温野菜添え
・焼きみかん、伊豆味噌の焼き味噌
◇Original Rice
・焼きおにぎり
・出汁、わさび漬け
◇Desert
・アップルパイ＆フロマージュアイス
シェアディナー「Dynamic Share Plate Dinner ～Immune-Boosting～」概要
期間：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）
※除外日：2025年12月27日～2026年1月3日、1月19日～1月23日
時間：17:30～21:00
場所：レストラン「Grill & Dining G」
料金：1名様 15,000円
＊上記料金はサービス料・消費税込の料金です。
＊食材の仕入れの状況により、メニューを変更させていただく場合がございます。
＊2名様より、3日前までの事前予約制となります。
■シェアディナー付宿泊プラン「Dynamic Share Plate Dinner Stay ～Immune-Boosting～」概要
期間：2025年12月1日（月）～ 2026年2月28日（土）
※除外日：2025年12月27日～2026年1月3日、1月19日～1月23日
内容：
・温泉露天風呂付プレミアルームやドッグフレンドリールームなどから選べる客室でのご宿泊
・レストランでのご夕食：「Dynamic Share Plate Dinner ～Immune-Boosting～」
・レストランでのご朝食
料金：1名様33,997円～（2名1室ご利用時）
※2名様より、3日前までの事前予約制となります。
※上記料金は、サービス料・消費税込みの料金です。別途、入湯税を申し受けます。
※食材の仕入れの状況により、メニューを変更させていただく場合がございます。
※ドッグフレンドリールームをご利用の場合、愛犬1頭につき、愛犬宿泊料として別途5,500円（2頭目は2,200円）を申し受けます。
※料金は客室タイプ、ご利用日により異なります。詳しくはお問い合わせください。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
伊豆マリオットホテル修善寺 TEL：0558-72-1311 URL：https://www.izu-marriott.com
本件に関するお問合わせ先
伊豆マリオットホテル修善寺 広報担当： 釜中・裏川
TEL： 0558-72-1311
E-mail： mark@izu-marriott.com
