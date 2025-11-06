ビジネスシューズ「texcy luxe」ブランドからクッション性に優れた新素材を搭載した「Bright Series」発売

アシックス商事株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：小林淳二）は、ビジネスシューズ「texcy luxe（テクシーリュクス）」ブランドから、クッション性に優れた新素材「SaiPAX（サイパックス）」※を搭載した「Bright Series（ブライトシリーズ）」2品番を、10月中旬から順次発売しています。

メーカー希望小売価格は、どちらも16,500円（税込）です。

今回の商品は、セレモニーなどより洗練されたデザインが求められるシーンで活用したい、とのお客さまの声に応え企画しました。アッパー（甲被）は、艶やかな光沢感のあるソフト牛革を採用し、靴底は、オールラバーとし輪郭をしっかり出すなど外観の品格を追求しました。

機能面では、靴底前部に株式会社タイカが新たに開発した新素材「SaiPAX」を内蔵したのが特徴です。「SaiPAX」は、これまで廃棄していた衝撃緩衝材の不適合品を粉砕・再成型する技術を確立することで製品化に成功したものです。衝撃緩衝材を不織布でパックすることにより、グミのようなクッション性を提供します。「SaiPAX」を蹴り出し時に力がかかりやすい靴底前部に内蔵することで、足にかかる負担を軽減しながらスムーズな足運びをサポートします。

靴底底面には耐久性のある高耐摩耗性ラバーを採用し、中敷にはへたりにくい発泡ウレタンを使い、つま先裏部分に消臭機能をもつ繊維「MOFF（モフ）」を採用しています。

シンプルな外羽根プレーンと、内羽根ストレートチップの2タイプを用意しています。

※「SaiPAX」は株式会社タイカの登録商標です。

【Bright Series（ブライトシリーズ）】

品番：TU-8021

価格：16,500円（税込）

ウイズ：3E相当（当社基準）

カラー：ブラック

サイズ：24.5㎝~27.0cm、28.0cm

素材：天然皮革（牛革/スムース）

生産国：カンボジア

品番：TU-8022

価格：16,500円（税込）

ウイズ：3E相当(当社基準）

カラー：ブラック/ダークブラウン

サイズ：24.5㎝~27.0cm、28.0cm

素材：天然皮革（牛革/スムース）

生産国：カンボジア

商品紹介ページ https://www.asics-trading.co.jp/shop/e/eTUBRIGHT/

【テクシーリュクスについて】

テクシーリュクスは「スニーカーのような履き心地」をタグラインとして掲げ、すべてのビジネスマンの足元をサポートし、仕事やプライベートの挑戦を後押しするという想いのもと、シンプルで汎用性の高いデザイン性と、履き心地・歩き心地の良さを追求したビジネスシューズブランドです。2009年秋から展開し、累計出荷足数は850万足（2025年9月末時点）を突破するなど、多くのファンに愛用いただいています。

・公式ブランドサイト https://www.asics-trading.co.jp/brand/texcy_luxe/

・2025年秋冬特設サイト https://www.asics-trading.co.jp/brand/texcy_luxe/2025AW

【ご参考】

株式会社タイカオフィシャルサイト

https://taica.co.jp/