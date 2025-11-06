こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
神奈川大学「第19回 神奈川大学高大連携協議会フォーラム」を12月5日に開催
近年の学習指導要領の改訂や、急速に進展する社会・環境の変化を背景に、高等学校では探究的な学びが重視されるなど、教育内容や手法が大きく変化しています。
大学では、高校で育まれた能力を継承・発展させるとともに、高等学校教育の改善にも関与し、双方向の学びをつなぐ教育体系の構築が求められています。また、こうした力を土台に、社会課題に主体的に向き合い、学び続ける人材を育成するため、それぞれの立場において社会と連携した学びの構築も重要性を増しています。
本フォーラムでは、こうした教育環境の変化を踏まえ、高等学校と大学の垣根を越えた教育の在り方や連携の課題について、先進的な実践や制度的視点を交えて多角的に考察します。
第19回 神奈川大学高大連携協議会フォーラム
持続可能な未来に向けてvol.5－高校と大学をつなぐ"学び"の現在地－
【日時】 2025年12月5日（金）14：30～16：30（受付開始14：10）
【事前申込・参加費無料】※定員200名（先着順）
【会場】 神奈川大学みなとみらいキャンパス１階米田吉盛記念ホール
〒220-8739 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-5-3
・みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩約6分
・みなとみらい線「新高島駅」下車徒歩約4分
【申込方法】 参加ご希望の方は、下記ページの「参加申込みフォーム」よりお申込みください。
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=patc-lfnjra-d01fd568e63d1396f2cae87fed6ed192
※一般（高大連携協定校以外）の方は、「第19回神奈川大学高大連携協議会フォーラム」のみご参加可能となります。
【申込期限】 11月19日（水）17:00まで
【講演者】 株式会社進研アド 改革支援本部 本部長 高坂 栄一 氏
主催 神奈川大学高大連携協議会
後援 神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、川崎市教育委員会
▼本件に関する問い合わせ先
お問合せ：神奈川大学 高等学校業務デスク
発信部署：神奈川大学 社会連携部（高大連携協議会事務局）
TEL：045-664-3710（代表)
