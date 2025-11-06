【ヒルトン横浜】エスプレッソとりんごの魅力が光る『冬のシーズナルカクテル』をBar & Lounge Melodyにて提供！

ヒルトン横浜

ヒルトン横浜（横浜市西区みなとみらい、総支配人：木村 卓也）の「Bar & Lounge Melody」では、2025年12月1日(月)～2026年2月28日(土)の期間で、冬のシーズナルカクテル2種類を提供いたします。また、人気のカクテル「ピニャコラーダ」の冬季限定フレーバーとクリスマス期間限定のオリジナルカクテルも登場いたします。冬ならではの味わいを閉じ込めた一杯とともに、ヒルトン横浜で特別な時間をお過ごしください。

この冬は、香り高いエスプレッソを使用したマティーニと、旬を迎えるりんごを主役にしたクーラーの2種類をシーズナルカクテルとしてご用意しました。マティーニのエスプレッソにはナッツを合わせ、ビターな味わいの中に香ばしさをプラスしました。さらに、フルーツテイストのリキュール「サザンカンフォート」を少し加えることで、かすかに甘い余韻が広がります。また、りんごのカクテルには紅茶リキュールを組み合わせ、ウォッカのクリアな口当たりがフルーティーな甘みを引き立てます。グラスを傾けるたびに、りんごと紅茶の香りがふわりと広がる、冬にぴったりの一杯です。

Nocepressa / ノチェプレッサ

エスプレッソを使用したマティーニ。

トップに飾られた3粒のコーヒー豆には、イタリアの伝統に倣い、「健康」「幸福」「繁栄」とそれぞれ異なる意味が込められています。冬の夜長に、3粒のストーリーに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

Apple Cooler / アップル・クーラー

冬を代表する果実・りんごが主役のカクテル。

紅茶の香りがりんごの風味を際立たせ、ベースのウォッカが全体をクリアに引き締めます。一口ごとに広がる甘みと香りが、季節の訪れを感じさせます。

【期間限定】スペシャルカクテル

Kiwi Piña Colada / キウイのピニャコラーダ

南国を思わせる定番カクテル「ピニャコラーダ」が、冬が旬のキウイを纏って装い新たに登場。ラバフロースタイルで彩られた鮮やかなグリーンが印象的です。キウイの酸味とココナッツの濃厚な甘みが織りなす絶妙なハーモニーをお楽しみください。

Berry Merry Cocktail / ベリーメリーカクテル

昨年ご好評をいただいた、クリスマスに華を添える期間限定のカクテルが今年も登場！ミックスベリーとジンを合わせた甘酸っぱい味わいに、紫から赤へと移ろうグラデーションが重なり、聖夜を彩る華やかなムードを演出します。

※提供期間：2025年12月1日(月)～12月25日(木)

「Berry Merry Cocktail / ベリーメリーカクテル」をご注文された方は、クリスマス期間限定のヒルトン横浜ベアを特別価格でお求めいただけます。ご希望の際は、ご注文時にスタッフまでお声がけください。 ※在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。

『冬のシーズナルカクテル 』

■場所：Bar & Lounge Melody エントランス棟3階

■期間：2025年12月1日(月)～2026年2月28日(土)

■価格：カクテル各種 \1,800 (消費税・サービス料込み)

■提供時間：11:00～23:00(ラストオーダー 22:30)

■お問合せ：045-641-8108 (10:00～18:00)

※バータイムは17:00より営業しております。

※バータイム中、20歳未満の方はご入店いただけません。

※お席のご予約は承っておりません。

Bar & Lounge Melodyでは、毎晩生演奏を行っております。カバーチャージ、ミュージックチャージはございませんので、どなたもお気軽にお立ち寄りいただけます。

ヒルトン横浜について

「ヒルトン横浜」は、横浜駅や横浜ベイクォーターから川を挟んだ対岸のウォーターフロントに位置し、みなとみらい線「新高島駅」から徒歩 5 分、JR 「横浜駅」東口から徒歩 11 分に立地。収容人数 2 万人を誇る世界最大級の音楽専用アリーナ「 Kアリーナ横浜」に隣接し、街区「ミュージックテラス」のホテル棟として誕生いたしました。また「Yokohama Deco」をデザインコンセプトとし、今も横浜の街を印象づけているアール・デコのテイストを現代の横浜にアップデートさせた“この場所ならではのアール・デコ”が装うホテルです。

【施設概要】

施設名 ：ヒルトン横浜

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-13

施設構成 ：地上26 階、地下 1 階 / 地上約 100m

設備 ：レストラン3 店舗

（オールデイダイニング、 スペシャリティレストラン、 バー ・ラウンジ）

エグゼクティブラウンジ、フィットネス、ショップ、宴会場など

室数 ：339室

アクセス ：みなとみらい線「新高島駅」から徒歩約5分・JR「横浜駅東口」から徒歩約11分

電話 ：045-641-8100

公式サイト：ヒルトン横浜(https://hiltonyokohama.jp/)

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/hhr(https://stories.hilton.com/brands/hilton-hotels)、Facebook(https://www.facebook.com/Hilton/)、X(https://x.com/HiltonHotels/) 、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)をご覧ください。