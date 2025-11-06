【ルイ・ヴィトン】2026春夏メンズ・プレコレクションより新作ウェアを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2026春夏メンズ・プレコレクションより、タイムレスなスタイルと冬の快適さを兼ね備えたエコダウンブルゾンや、2通りの異なる表情を楽しめるリバーシブル仕様の軽量ウィンドブレーカー、英国のカントリーサイドに漂う霧やもやから着想を得て精緻に仕立てられたデニムトラッカージャケット、チャンキーなブラックヤーンを温かみのある手編みのような風合いに仕上げたノーカラーのシグネチャー カーディガンなどの新作メンズ・ウェアを発売しました。

タイムレスなスタイルと冬の快適さを兼ね備えた、毎日の装いに欠かせないダウンブルゾン。2種類の異なる色合いのファブリックを組み合わせ、ヨークとフードにはエンボス加工のミニ・モノグラム リップストップをあしらいました。襟に巧みに組み込まれた取外し可能なフードや、袖に配されたシグネチャーのシリコンパッチなど、独特のディテールが際立ちます。軽量でありながら優れた保温性を誇るEcodown(C)を中綿に使用した、洗練された一着。

製品名：プレースド モノグラム エコダウンブルゾン

価格：555,500円

素材：ナイロン 48%、ポリエステル 44%、ポリウレタン 8%

2通りの異なる表情を楽しめるリバーシブル仕様の軽量なウィンドブレーカー。片面にはエレガントなグレンチェックの上に、モノグラム・シグネチャーを雨粒のように散りばめたグラフィカルなモノグラム・ウォータードロップ プリントをあしらいました。もう片方の面には、タイムレスなダークグレーに同系色のモノグラム・ジャカードがさりげなく配されています。防水性に優れ、持ち運びも簡単な多用途なこのアイテムは、カントリーサイドでの週末や都会の雨の日にも最適です。

製品名：モノグラム リバーシブル ウインドブレーカー

価格：524,700円

素材：ポリエステル 50%、ナイロン 50%

今シーズンならではの再解釈を加えた、アイコニックなウィンドブレーカー。ブラックのリップストップナイロンとバターのように柔らかなナパレザーを組み合わせたシックなアイテムです。デボス加工のモノグラム・シグネチャーをあしらったレザーのヨークや、フードを収納できるレザー製スタンドカラー、しなやかなレザーの袖が特徴のデザイン。伸縮性のあるウエストとカフ、ゆとりのあるポケットが、快適さとスタイルをシームレスに融合させています。

製品名：レザーミックス ウインドブレーカー

価格：874,500円

素材：羊革 50%、ナイロン 30%、コットン 20%

英国のカントリーサイドに漂う霧やもやから着想を得て、精緻に仕立てられたデニムトラッカージャケット。インディゴのファブリックにフォギー・モノグラム ジャカードをあしらい、雲のようなブリーチ加工のシグネチャーを織り交ぜることで、タペストリーのような表情を演出しました。ヌメ革の色合いで仕上げたダミエのジャクロンパッチがシックなアクセントをプラス。揃いのスケートパンツと合わせれば、存在感溢れるセットアップスタイルが完成します。

製品名：モノグラム デニム トラッカージャケット

価格：524,700円

素材：コットン 100%

コンテンポラリーなノーカラーのカーディガン。チャンキーなブラックのヤーンを温かみのある手編みのような風合いに仕上げ、週末の装いにも最適なリラックス感溢れるスタイルを演出しました。柔らかなばバージンウール混のニットに、コントラストカラーの「LV」を直接あしらい、胸元にグラフィカルなアクセントをプラス。肌寒い季節にレイヤードして楽しめる、万能なアイテム。

製品名：チャンキー インターシャ シグネチャー カーディガン

価格：311,300円

素材：バージンウール 82%、ナイロン 18%

快適な着心地のクルーネックセーター。ウールの混紡素材を使用したチャンキーな糸でこの上なく柔らかな手触りを実現し、コントラストを効かせたLV シグネチャーをニットに直接組み込みました。遊び心溢れる視覚的なデザインとして、背面にはシグネチャーが鏡像のように反転させてあしらわれています。毎日の装いにもスタイリングしやすい、タイムレスな一着。

製品名：LV インターシャ クルーネック

価格：253,000円

素材：ウール 82%、ナイロン 18%

洗練されたダークグレーの色合いで登場した、タイムレスなフーディ。ミックス＆マッチしやすいデザインのアイテムです。認証オーガニックコットンで仕立てられ、繊細なビーズ刺繍で施した「Vuitton」のシグネチャーが胸元全体を彩ります。季節の変わり目に活躍するマストハブアイテム。

製品名：エンべリッシュド シグネチャー フーディ

価格：271,700円

素材：コットン 100%

フレッシュかつグラフィカルなシグネチャースタイルが際立つデニムショーツ。 ミディアムブルーのインディゴ生地には、同系色のモノグラム・ジャカードがあしらわれ、ヌメ革の色合いのレザーを使用したダミエのジャクロンパッチが、メゾンのレザーグッズの世界観をさりげなく想起させます。カジュアルな装いにもミックス＆マッチしやすく、揃いのシャツと合わせてセットアップとしても楽しめます。

製品名：モノグラム デニムショーツ

価格：271,700円

素材：コットン 100%

英国のカントリーサイドの移ろう天候から着想を得て精緻に仕立てた、デニムスケートパンツ。インディゴのファブリックにフォギー・モノグラム ジャカードを施して漂う雲のようなブリーチ加工のシグネチャーをあしらい、コントラストを効かせたステッチがタペストリー風の表情を演出します。ヌメ革の色合いで仕上げたレザーのダミエのジャクロンパッチが、シックなアクセントをプラス。揃いのトラッカージャケットと合わせれば、グラフィカルなセットアップスタイルが完成します。

製品名：モノグラム デニム スケートパンツ

価格：330,000円

素材：コットン 100%

スマートなブラックのカーゴパンツ。幅広いカジュアルスタイルや普段の装いを洗練された印象に仕上げる一着です。贅沢なコットン＆シルク混紡のツイル素材で仕立てられたカジュアルなシルエットに、控えめな同系色のモノグラムと「LV」の刺繍が施されたフラップポケットを組み合わせ、背面にはシグネチャーの織り上げラベルを配しました。エフォートレスかつタイムレスな、ワードローブの定番アイテム。

製品名：シグネチャー カーゴパンツ

価格：233,200円

素材：コットン 90%、シルク 10%

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。